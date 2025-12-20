Le Real envoie finalement Mastantuono au PSG, le changement d’avis inattendu

À son arrivée chez les Merengue, Franco Mastantuono n’a pas été laissé sur le côté. Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real, lui a accordé une vraie confiance initiale. Le jeune Argentin a enchaîné les apparitions, affichant sa qualité de pied gauche et son intelligence entre les lignes.

Puis le rythme a chuté. Une blessure est venue couper son élan. Dans le même temps, les choix tactiques ont évolué. La concurrence s’est durcie. Les minutes ont fondu. L’enthousiasme du début s’est dissipé sans bruit.

Aujourd’hui, le constat reste sévère : un but en 14 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement trop faible pour un joueur qui rêve déjà d’un rôle avec l’Argentine.