CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Le Real envoie finalement Mastantuono au PSG, le changement d’avis inattendu

Il avait refusé le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Quelques mois plus tard, le choix de Franco Mastantuono interroge déjà.

À l’heure où le PSG attire et convainc, certains talents regardent désormais la capitale française avec un léger pincement au cœur. À Madrid, un jeune prodige commence à mesurer le poids d’un choix fait trop vite.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Quand dire non au PSG semblait évident

    L’été dernier, Franco Mastantuono avait surpris en recalant le Paris Saint-Germain. Très sollicité, séduit par les échanges avec Luis Enrique et par le projet parisien, le milieu offensif argentin avait pourtant privilégié le Real Madrid. La promesse d’un destin galactique, le prestige de la Casa Blanca, et une trajectoire rêvée avaient fait pencher la balance.

    À l’époque, beaucoup voyaient dans cette décision une évidence. Le joueur, alors présenté comme le « nouveau Messi », s’imaginait déjà s’imposer au Santiago Bernabéu. Six mois plus tard, le décor a changé.

  • Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Un départ prometteur vite freiné

    À son arrivée chez les Merengue, Franco Mastantuono n’a pas été laissé sur le côté. Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real, lui a accordé une vraie confiance initiale. Le jeune Argentin a enchaîné les apparitions, affichant sa qualité de pied gauche et son intelligence entre les lignes.

    Puis le rythme a chuté. Une blessure est venue couper son élan. Dans le même temps, les choix tactiques ont évolué. La concurrence s’est durcie. Les minutes ont fondu. L’enthousiasme du début s’est dissipé sans bruit.

    Aujourd’hui, le constat reste sévère : un but en 14 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement trop faible pour un joueur qui rêve déjà d’un rôle avec l’Argentine.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le prêt, solution devenue urgente

    Selon El Nacional, Franco Mastantuono souhaiterait désormais quitter le Real Madrid sous la forme d’un prêt dès cet hiver. L’objectif se révèle limpide : retrouver du temps de jeu, du rythme, et rester visible aux yeux de Lionel Scaloni à l’approche de la Coupe du monde.

    Le jeune milieu sait qu’à son âge, l’immobilisme coûte cher. Jouer devient une nécessité. Pour progresser, pour exister, pour ne pas sortir du cadre international.

    A en croire les informations de PSG Inside-Actu, le jeune milieu de terrain a été proposé au club francilien par son agent pour un prêt de six mois. Le média précise qu’« il y a très peu de chances que cela aboutisse, au vu de la manière dont s’est déroulé le dernier mercato. Paris n’a plus confiance ».

  • Real-Madrid-CF-v-Villarreal-CF-LaLiga-EA-SportsAFP

    Paris, l’option qui revient en tête

    Difficile, dans ce contexte, de ne pas évoquer le PSG. Le club parisien, désormais perçu comme un environnement structurant pour les jeunes talents, incarne ce que Mastantuono cherchait sans doute au mauvais endroit.

    Sans l’avouer publiquement, le regret semble poindre. Le PSG avance. Le Real hésite. Et Mastantuono, lui, regarde devant… avec un regard déjà tourné ailleurs.

