À l’heure où le PSG attire et convainc, certains talents regardent désormais la capitale française avec un léger pincement au cœur. À Madrid, un jeune prodige commence à mesurer le poids d’un choix fait trop vite.
Le Real envoie finalement Mastantuono au PSG, le changement d’avis inattendu
- Getty Images Sport
Quand dire non au PSG semblait évident
L’été dernier, Franco Mastantuono avait surpris en recalant le Paris Saint-Germain. Très sollicité, séduit par les échanges avec Luis Enrique et par le projet parisien, le milieu offensif argentin avait pourtant privilégié le Real Madrid. La promesse d’un destin galactique, le prestige de la Casa Blanca, et une trajectoire rêvée avaient fait pencher la balance.
À l’époque, beaucoup voyaient dans cette décision une évidence. Le joueur, alors présenté comme le « nouveau Messi », s’imaginait déjà s’imposer au Santiago Bernabéu. Six mois plus tard, le décor a changé.
- Getty Images Sport
Un départ prometteur vite freiné
À son arrivée chez les Merengue, Franco Mastantuono n’a pas été laissé sur le côté. Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real, lui a accordé une vraie confiance initiale. Le jeune Argentin a enchaîné les apparitions, affichant sa qualité de pied gauche et son intelligence entre les lignes.
Puis le rythme a chuté. Une blessure est venue couper son élan. Dans le même temps, les choix tactiques ont évolué. La concurrence s’est durcie. Les minutes ont fondu. L’enthousiasme du début s’est dissipé sans bruit.
Aujourd’hui, le constat reste sévère : un but en 14 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement trop faible pour un joueur qui rêve déjà d’un rôle avec l’Argentine.
- Getty Images Sport
Le prêt, solution devenue urgente
Selon El Nacional, Franco Mastantuono souhaiterait désormais quitter le Real Madrid sous la forme d’un prêt dès cet hiver. L’objectif se révèle limpide : retrouver du temps de jeu, du rythme, et rester visible aux yeux de Lionel Scaloni à l’approche de la Coupe du monde.
Le jeune milieu sait qu’à son âge, l’immobilisme coûte cher. Jouer devient une nécessité. Pour progresser, pour exister, pour ne pas sortir du cadre international.
A en croire les informations de PSG Inside-Actu, le jeune milieu de terrain a été proposé au club francilien par son agent pour un prêt de six mois. Le média précise qu’« il y a très peu de chances que cela aboutisse, au vu de la manière dont s’est déroulé le dernier mercato. Paris n’a plus confiance ».
- AFP
Paris, l’option qui revient en tête
Difficile, dans ce contexte, de ne pas évoquer le PSG. Le club parisien, désormais perçu comme un environnement structurant pour les jeunes talents, incarne ce que Mastantuono cherchait sans doute au mauvais endroit.
Sans l’avouer publiquement, le regret semble poindre. Le PSG avance. Le Real hésite. Et Mastantuono, lui, regarde devant… avec un regard déjà tourné ailleurs.