Le RB Leipzig boucle la signature de l’attaquant de Chelsea Marc Guiu avec un contrat de cinq ans

Pour Guiu, ce transfert en Allemagne met fin à une période d’incertitude. Depuis son arrivée chez le géant de Premier League en 2024, l’attaquant a eu du mal à s’installer durablement dans le onze de départ. Malgré un temps de jeu limité en championnat, il a montré son potentiel sur la scène européenne, notamment en Conference League où il s’est illustré. Cependant, avec Chelsea sous pression pour alléger son effectif et générer des fonds afin de respecter les règles financières, cette vente est devenue une étape logique pour toutes les parties concernées.

Le parcours du jeune Espagnol a été marqué par une ascension fulgurante et des obstacles soudains. Après avoir fait ses débuts avec Barcelone à seulement 17 ans, son transfert en Angleterre avait été considéré comme un joli coup pour Chelsea. Pourtant, la réalité d’un effectif pléthorique a fait qu’il a souvent été laissé de côté. Un bref prêt à Sunderland a même été interrompu après moins d’un mois en raison de crises de blessures dans son club propriétaire, ce qui a mis en lumière le manque de stabilité auquel il a été confronté à Londres.