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Le RB Leipzig boucle la signature de l’attaquant de Chelsea Marc Guiu avec un contrat de cinq ans
Les Red Bulls recrutent un attaquant de Chelsea avec un contrat de longue durée
Leipzig a officiellement renforcé son secteur offensif en s’attachant les services de Guiu en provenance de Chelsea. L’avant-centre espagnol s’est engagé avec le club de Bundesliga en signant un contrat jusqu’en juin 2031. Cette opération intervient après un été de spéculations intenses concernant la prochaine destination de l’attaquant. Alors que plusieurs clubs à travers l’Europe suivaient sa situation, le projet de Leipzig s’est révélé le plus séduisant.
« Rejoindre le RB Leipzig est exactement la bonne étape pour moi. Le club a vraiment fait des efforts pour me faire venir ici et, lors de nos discussions, m’a donné une idée claire du rôle que je peux jouer dans l’équipe », a déclaré Guiu.
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Quitter Stamford Bridge pour s’épanouir en Bundesliga
Pour Guiu, ce transfert en Allemagne met fin à une période d’incertitude. Depuis son arrivée chez le géant de Premier League en 2024, l’attaquant a eu du mal à s’installer durablement dans le onze de départ. Malgré un temps de jeu limité en championnat, il a montré son potentiel sur la scène européenne, notamment en Conference League où il s’est illustré. Cependant, avec Chelsea sous pression pour alléger son effectif et générer des fonds afin de respecter les règles financières, cette vente est devenue une étape logique pour toutes les parties concernées.
Le parcours du jeune Espagnol a été marqué par une ascension fulgurante et des obstacles soudains. Après avoir fait ses débuts avec Barcelone à seulement 17 ans, son transfert en Angleterre avait été considéré comme un joli coup pour Chelsea. Pourtant, la réalité d’un effectif pléthorique a fait qu’il a souvent été laissé de côté. Un bref prêt à Sunderland a même été interrompu après moins d’un mois en raison de crises de blessures dans son club propriétaire, ce qui a mis en lumière le manque de stabilité auquel il a été confronté à Londres.
Marcel Schafer salue « la DNA du RB » chez la nouvelle recrue
Le directeur général du sport, Marcel Schafer, s’est montré très clair sur les raisons pour lesquelles Guiu était la cible prioritaire du club pour remplacer les attaquants partants. Le dirigeant de Leipzig estime que les qualités physiques de l’Espagnol et son éthique de travail correspondent parfaitement à la philosophie du club, axée sur un football de haute intensité. « Marc correspond très bien à notre ADN RB avec son intensité, sa vitesse et son incroyable volume de travail. Il est infatigable dans son travail sans ballon, tout en étant une vraie présence dans la surface et en cherchant toujours à aller vers le but », a déclaré le directeur.
Schafer a également souligné qu’il s’agissait d’un dossier préparé de longue date, et non d’un recrutement précipité le jour de la clôture du mercato. L’équipe de recrutement de Leipzig suivait de très près l’évolution de Guiu depuis son départ de La Masia. « Nous sommes en contact avec lui depuis longtemps et avons suivi son évolution de très près, donc nous sommes ravis qu’il ait choisi le RB Leipzig. Nous sommes convaincus qu’il a la qualité et la mentalité pour avoir un impact immédiat, tout en ayant encore une grande marge de progression », a-t-il ajouté.
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Ambition et développement à Leipzig
Pour Guiu, ce transfert en Allemagne représente une étape mûrement réfléchie dans une carrière qui l’a déjà vu évoluer pour deux des plus grands clubs du football mondial. L’attaquant sait que le club a l’habitude de faire éclore les talents, citant la voie tracée par d’anciennes stars passées par le système Red Bull.
« RB Leipzig a montré à maintes reprises que les jeunes joueurs peuvent se développer ici au plus haut niveau. RBL est aussi un club ambitieux avec de grandes aspirations dans chaque compétition. Je veux apporter ma pierre à l’édifice pour atteindre ces objectifs tout en continuant à progresser chaque jour », a conclu Guiu.
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