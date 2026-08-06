Les plans de recrutement estival de Barcelone se sont heurtés à la fermeté de Racing concernant l’avenir de Salinas. Le jeune défenseur, qui a impressionné par sa polyvalence en tant qu’arrière gauche et défenseur central, figure en bonne place sur la liste des cibles du club catalan, qui cherche à renforcer sa profondeur défensive. Cependant, le directeur sportif de Racing, Chema Aragon, a clairement fait savoir que le club ne se laissera pas forcer à accepter un accord au rabais pour le talent de 19 ans, selon Mundo Deportivo.

L’écart financier entre les deux clubs reste important à ce stade du mercato. Alors que Barcelone aurait manifesté son intérêt avec une offre autour de 6 millions d’euros, Racing campe sur les 16 millions d’euros prévus dans le contrat du joueur.