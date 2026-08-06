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Le Racing Santander dit au FC Barcelone qu’il devra payer la clause libératoire de 16 M€ pour Jorge Salinas
Le Racing exige le paiement intégral de la clause libératoire
Les plans de recrutement estival de Barcelone se sont heurtés à la fermeté de Racing concernant l’avenir de Salinas. Le jeune défenseur, qui a impressionné par sa polyvalence en tant qu’arrière gauche et défenseur central, figure en bonne place sur la liste des cibles du club catalan, qui cherche à renforcer sa profondeur défensive. Cependant, le directeur sportif de Racing, Chema Aragon, a clairement fait savoir que le club ne se laissera pas forcer à accepter un accord au rabais pour le talent de 19 ans, selon Mundo Deportivo.
L’écart financier entre les deux clubs reste important à ce stade du mercato. Alors que Barcelone aurait manifesté son intérêt avec une offre autour de 6 millions d’euros, Racing campe sur les 16 millions d’euros prévus dans le contrat du joueur.
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Protéger les actifs du club à El Sardinero
Lors d’une récente prise de parole publique, Aragon a évoqué avec passion l’importance de conserver les talents formés au club. Il a souligné que la priorité du Racing est de « renforcer » l’effectif plutôt que de « l’affaiblir en perdant des stars ». Cette philosophie ne concerne pas seulement Salinas, alors que le club suscite l’intérêt pour plusieurs autres joueurs clés durant ce qui est devenu un été chargé pour le club cantabre.
Malgré cette volonté de garder le groupe uni, le directeur sportif s’est montré réaliste quant au rapport de force dans le football moderne lorsqu’un club du calibre de Barcelone se manifeste. Aragon a reconnu que, si le Racing se battra pour conserver ses joueurs, sa marge de résistance reste limitée si une offre massive arrive et correspond à une clause libératoire. Il a admis la réalité de la situation en déclarant : « Il y a peu de choses que vous pouvez faire si une superstar se présente. »
Salinas salué pour son professionnalisme
Au milieu des rumeurs de transfert tourbillonnantes et du bras de fer public entre les deux clubs, Salinas a reçu de nombreux éloges pour la manière dont il a géré la situation. Beaucoup de jeunes joueurs auraient pu être distraits par l’attrait du Camp Nou, mais Aragon n’a pas tardé à saluer l’attitude de l’adolescent pendant la période de pré-saison. Le directeur sportif a souligné que Salinas est resté concentré sur ses responsabilités à Racing.
Aragon a estimé que la progression et l’investissement de Salinas devraient se refléter dans son statut au club, qu’un transfert finisse ou non par se concrétiser. Il a indiqué que si le mercato se termine et que Salinas est toujours un joueur de Racing, le club cherchera à le récompenser en conséquence. « S’il reste, sa progression devra se refléter dans son contrat », a déclaré Aragon.
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À l’approche de la date limite du mercato
Alors que le temps file vers la fin du mercato estival, la pression monte sur Barcelone, qui doit décider de la valeur qu’il accorde réellement à Salinas. Le Barça a été actif sur le marché, mais ses contraintes financières bien documentées signifient que chaque million d’euros doit être dépensé avec discernement. Avec un Racing qui refuse de céder sur le prix fixé à 16 millions d’euros, Deco et l’équipe de recrutement du Barça doivent évaluer si le joueur de 19 ans représente un investissement nécessaire pour l’avenir ou s’ils doivent se tourner vers des cibles plus abordables.
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