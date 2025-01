L'ex-star du PSG doit prendre une grande décision sur son avenir, Al-Hilal prêt à laisser l'attaquant souvent blessé quitter le club cet été.

"Je sais que ce sera ma dernière Coupe du Monde, ma dernière chance, et je ferai tout pour y jouer," a déclaré Neymar dans une interview avec CNN plus tôt ce mois-ci. Le Brésil a certainement ressenti l'absence de l'ancienne star de Barcelone et du Paris Saint-Germain lors de leur dernière campagne de qualification CONMEBOL, tombant à la cinquième place au classement, à sept points de leurs rivaux historiques, l'Argentine.

Neymar a participé aux quatre premiers matchs du Brésil, enregistrant cinq contributions aux buts, mais il s'est déchiré le ligament croisé antérieur (LCA) et le ménisque du genou gauche lors d'une défaite surprise 2-0 contre l'Uruguay le 17 octobre 2023, et a été évacué du terrain en larmes. Il n'a plus porté la célèbre tunique jaune pour son pays depuis lors.

Al-Hilal a finalement accueilli Neymar de retour sur le terrain en octobre de l'année dernière, mais son retour n'a duré que 42 minutes sur deux matchs, car il a subi une déchirure aux ischio-jambiers après avoir trop étiré sa jambe pour atteindre le ballon. Neymar est maintenant presque à la fin de sa convalescence suite à ce coup précis, mais selon The Athletic, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il se voie offrir une prolongation de contrat par les champions de la Saudi Pro League, qui n'ont vu aucun retour sur leur investissement initial de 90 millions d'euros (77 millions de livres / 98 millions de dollars) dans le Brésilien au cours des deux dernières saisons.

Neymar quittera le Moyen-Orient à l'expiration de son contrat cet été, et malgré ses luttes physiques persistantes, il ne manque pas de prétendants potentiels pour sa signature. La question est : où est le meilleur endroit pour Neymar de reconstruire sa forme et sa confiance afin de s'imposer à nouveau dans l'équipe du Brésil avant la Coupe du Monde 2026 ? GOAL passe en revue les six options de transfert disponibles pour le joueur de 32 ans ci-dessous...