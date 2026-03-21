Le prochain bal des débutants ? Déjà deux nouveaux visages sur le banc du FC Bayern Munich

Della Rovere et Osmani constituent quant à eux des options pour le milieu de terrain. Le premier est arrivé à Munich en 2024 en provenance du centre de formation de la Cremonese. L'Italien fait déjà partie intégrante de l'équipe réserve en Regionalliga Bayern et a inscrit quatre buts et délivré dix passes décisives en 21 matches de championnat. Osmani, quant à lui, évolue au sein du centre de formation du Bayern depuis 2017 et n'a joué jusqu'à présent qu'avec les U17.

Les défenseurs Pavic et Ofli sont également de retour dans le groupe. Le gardien Leonard Prescott et l'attaquant Mayon Cardozo sont deux autres talents présents dans l'effectif. Ce dernier a déjà fait ses débuts contre Gladbach. Le banc est complété par Raphael Guerreiro, Hiroki Ito et Tom Bischof.

Avant le coup d'envoi, l'entraîneur Kompany a déclaré à Sky à propos de sa sélection : « Certains de ces joueurs pourraient être utiles aujourd'hui. Il s'agit aussi d'acquérir de l'expérience. Certains y parviendront, d'autres non. C'est une question d'intégration. J'espère que les garçons qui débuteront aujourd'hui seront solides. »