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Tim Ursinus

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Le prochain bal des débutants ? Déjà deux nouveaux visages sur le banc du FC Bayern Munich

Lors du match à domicile contre l'Union Berlin en Bundesliga, le FC Bayern Munich pourrait également accueillir un nouveau venu.

Dans la sélection de l'entraîneur Vincent Kompany, on retrouve à Erblin Osmani (16 ans) et Guido Della Rovere (18 ans), deux adolescents qui n'ont encore jamais goûté au monde professionnel. 

  • Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, deux jeunes talents du FCB avaient déjà fait leurs débuts en raison de la situation difficile de l'effectif du champion allemand. Deniz Ofli et Filip Pavic sont tous deux entrés en jeu en deuxième mi-temps.

    Samedi, Kompany devra à nouveau se passer de nombreux joueurs. Alors que Nicolas Jackson (carton rouge), Luis Diaz (carton jaune-rouge) et Jonathan Tah (cinq cartons jaunes) sont suspendus, Jamal Musiala (problèmes à la cheville), Alphonso Davies (blessure à la cuisse), Manuel Neuer (déchirure musculaire) et Sven Ulreich (rupture des faisceaux musculaires) sont quant à eux indisponibles pour cause de blessure. De plus, Aleksandar Pavlovic doit déclarer forfait à la dernière minute en raison de douleurs à la hanche.

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  • Della RovereImago Images

    FC Bayern Munich : seulement trois joueurs confirmés sur le banc

    Della Rovere et Osmani constituent quant à eux des options pour le milieu de terrain. Le premier est arrivé à Munich en 2024 en provenance du centre de formation de la Cremonese. L'Italien fait déjà partie intégrante de l'équipe réserve en Regionalliga Bayern et a inscrit quatre buts et délivré dix passes décisives en 21 matches de championnat. Osmani, quant à lui, évolue au sein du centre de formation du Bayern depuis 2017 et n'a joué jusqu'à présent qu'avec les U17. 

    Les défenseurs Pavic et Ofli sont également de retour dans le groupe. Le gardien Leonard Prescott et l'attaquant Mayon Cardozo sont deux autres talents présents dans l'effectif. Ce dernier a déjà fait ses débuts contre Gladbach. Le banc est complété par Raphael Guerreiro, Hiroki Ito et Tom Bischof.

    Avant le coup d'envoi, l'entraîneur Kompany a déclaré à Sky à propos de sa sélection : « Certains de ces joueurs pourraient être utiles aujourd'hui. Il s'agit aussi d'acquérir de l'expérience. Certains y parviendront, d'autres non. C'est une question d'intégration. J'espère que les garçons qui débuteront aujourd'hui seront solides. »

    • La composition du FC Bayern Munich : Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Karl, Gnabry - Kane 

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    DateHeureRencontre
    Samedi 21 mars15h30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Samedi 4 avril15h30SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
    Mardi 7 avril21 hReal Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
    Samedi 11 avril18 h 30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
    Mercredi 15 avril21 hFC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
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