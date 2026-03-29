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« Le processus est lancé » : Marseille confirme son projet de nouveaux investissements pour rivaliser avec le PSG
McCourt recherche des partenaires stratégiques
Dans une interview révélatrice accordée au Journal du Dimanche, McCourt a ouvert la voie à l'arrivée de nouveaux capitaux au Vélodrome. Le magnat originaire de Boston, qui a pris les rênes du géant de la Ligue 1 en 2016, a admis que passer au niveau supérieur nécessiterait davantage que ses seules ressources actuelles. McCourt s'est montré franc quant à ses ambitions pour l'avenir financier du club. « Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir », a-t-il déclaré.
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Atteindre le sommet de la hiérarchie
Au-delà de la restructuration financière, la priorité immédiate du club est de combler le vide au sommet de la hiérarchie dirigeante. Suite au départ du président Pablo Longoria en début de saison, McCourt examine activement les candidatures afin de trouver la personne qui mènera le club vers une nouvelle ère. Il a confirmé que « le processus a bel et bien commencé » et que le club recherche un type de dirigeant bien précis, capable de gérer la pression particulière qui pèse sur Marseille. « Je privilégie quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est essentiel de comprendre la culture du club », a expliqué McCourt. « Cette personne doit également être un dirigeant de premier plan et expérimenté. »
Le départ de Benatia confirmé pour juin
La direction de Marseille va connaître de nouveaux bouleversements cet été avec le départ confirmé de Mehdi Benatia. L'ancien international marocain, qui occupait le poste de directeur sportif du club, quittera officiellement ses fonctions à la fin de la saison. Alors que McCourt l'avait précédemment convaincu de rester lors d'une crise en milieu de saison, la décision d'un départ définitif est désormais prise. McCourt a confirmé la situation du directeur sportif, précisant que Benatia purgeait actuellement son préavis, qui court jusqu'en juin. « Mehdi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu'à la fin de la saison, puis ce sera terminé. C'est son souhait, et c'est ce dont nous avons convenu », a déclaré McCourt.
- AFP
Un regard critique sur le projet OM
Malgré les récentes turbulences et les fréquents changements à la tête du club, McCourt reste convaincu que le club a considérablement progressé sous sa direction. Il a balayé les critiques en mettant en avant la stabilité à long terme qu’il s’est efforcé d’apporter, par rapport à la période qui a précédé son arrivée. « Le sport est complexe, je le vis au quotidien à un niveau professionnel depuis plus de vingt ans », a déclaré McCourt. « Mais quand je regarde où en était l'OM lorsque je l'ai racheté et où il en est aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. »