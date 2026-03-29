« Le processus est lancé » : Marseille confirme son projet de nouveaux investissements pour rivaliser avec le PSG

Au-delà de la restructuration financière, la priorité immédiate du club est de combler le vide au sommet de la hiérarchie dirigeante. Suite au départ du président Pablo Longoria en début de saison, McCourt examine activement les candidatures afin de trouver la personne qui mènera le club vers une nouvelle ère. Il a confirmé que « le processus a bel et bien commencé » et que le club recherche un type de dirigeant bien précis, capable de gérer la pression particulière qui pèse sur Marseille. « Je privilégie quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est essentiel de comprendre la culture du club », a expliqué McCourt. « Cette personne doit également être un dirigeant de premier plan et expérimenté. »