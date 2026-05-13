Le PDG de Manchester United devrait recommander, lors d’une réunion avec Sir Jim Ratcliffe, de proposer à Michael Carrick le poste d’entraîneur permanent

L’influence de Carrick sur le groupe à Carrington est indéniable, plusieurs cadres ayant déjà exprimé leur soutien. Après la victoire 3-2 contre leur grand rival Liverpool, la jeune pépite Kobbie Mainoo a souligné la loyauté du groupe en déclarant : « Nous sommes prêts à tout donner pour lui sur le terrain. » Un sentiment partagé par tout le club, où joueurs et staff s’attendent à ce que l’entraîneur de 44 ans reste en poste, selon The Athletic.

Serein face aux rumeurs, Carrick a récemment répondu aux spéculations concernant d’autres candidats en déclarant : « Que l’on en parle ou non, cela ne m’a pas dérangé. Cela n’a pas changé ma façon de faire. J’ai confiance dans le travail que nous accomplissons, dans ma collaboration avec les joueurs et dans ma direction du club, donc cela n’a absolument aucun impact sur moi. Il est évident que c’est un processus, lancé dès le départ, pour trouver la personne qui occupera finalement ce poste. »