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Le PDG de Manchester United devrait recommander, lors d’une réunion avec Sir Jim Ratcliffe, de proposer à Michael Carrick le poste d’entraîneur permanent
Réunion à Ratcliffe pour décider de l’avenir de Carrick
Selon The Athletic, le directeur général Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox vont recommander officiellement Michael Carrick pour le poste d’entraîneur principal lors d’une réunion du comité exécutif prévue cette semaine. La proposition sera ensuite soumise à Sir Jim Ratcliffe, qui détient l’autorité suprême sur les questions sportives du club, tandis que la famille Glazer laisse INEOS piloter la stratégie footballistique.
La qualification pour la Ligue des champions désormais acquise, les dirigeants estiment que le moment est venu de régler définitivement la question de l’entraîneur. D’autres candidats, comme Andoni Iraola et Unai Emery, ont été étudiés au cours d’un processus de sélection rigoureux, mais Carrick, qui a récolté 33 points en 15 matches lors de son intérim, demeure le grand favori.
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Vestiaire entièrement équipé
L’influence de Carrick sur le groupe à Carrington est indéniable, plusieurs cadres ayant déjà exprimé leur soutien. Après la victoire 3-2 contre leur grand rival Liverpool, la jeune pépite Kobbie Mainoo a souligné la loyauté du groupe en déclarant : « Nous sommes prêts à tout donner pour lui sur le terrain. » Un sentiment partagé par tout le club, où joueurs et staff s’attendent à ce que l’entraîneur de 44 ans reste en poste, selon The Athletic.
Serein face aux rumeurs, Carrick a récemment répondu aux spéculations concernant d’autres candidats en déclarant : « Que l’on en parle ou non, cela ne m’a pas dérangé. Cela n’a pas changé ma façon de faire. J’ai confiance dans le travail que nous accomplissons, dans ma collaboration avec les joueurs et dans ma direction du club, donc cela n’a absolument aucun impact sur moi. Il est évident que c’est un processus, lancé dès le départ, pour trouver la personne qui occupera finalement ce poste. »
Rooney met en garde contre les risques liés aux transferts
Malgré l’optimisme ambiant à Old Trafford, la légende du club Wayne Rooney avertit que tout report de l’officialisation du nouvel entraîneur pourrait pénaliser Manchester United lors du prochain mercato. Alors que le club prépare déjà des renforts majeurs pour l’été, son meilleur buteur de l’histoire estime qu’un joueur de classe mondiale ciblé par les Red Devils voudra d’abord connaître l’identité du futur coach.
« Si j’étais joueur et que Man Utd voulait me recruter, la première question que je poserais serait : “Qui est l’entraîneur ? Est-ce que l’entraîneur veut de moi ?” », a expliqué Rooney. « Je pense que le club doit l’annoncer rapidement, car il doit recruter des joueurs. Il doit recruter des joueurs pour améliorer cette équipe. »
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Poursuivre la dynamique d'Old Trafford
La nomination définitive de Carrick est vue comme la meilleure façon de préserver l’élan initié depuis janvier. Arrivé aux commandes alors que l’équipe pointait à la septième place, il a propulsé United à la troisième marche de la Premier League, avec six points d’avance sur Liverpool à deux journées de la fin. Ce revirement spectaculaire a redonné fierté et confiance à un club éprouvé par la précédente gestion de Ruben Amorim. Si Ratcliffe valide cette proposition, Carrick pourrait s’exprimer dimanche, après la dernière réception de Nottingham Forest, pour inaugurer officiellement une nouvelle ère à la tête des Red Devils.