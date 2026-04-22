Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham devient actionnaire de la franchise de cricket « The Hundred » Birmingham Phoenix

Cet investissement permet à Bellingham de retrouver un environnement familier. Le Warwickshire County Cricket Club conserve 50,4 % du capital, tandis que les 48,4 % restants sont aux mains de Knighthead Capital Management, propriétaire de Birmingham City. Le milieu de terrain se retrouve ainsi aux côtés de la légende du football américain Tom Brady, actionnaire minoritaire de la société mère du club.

Évoquant son parcours, la star du Real Madrid a exprimé son profond attachement pour son premier club : « Pour moi, Birmingham City est la meilleure équipe dans laquelle j’aurais pu évoluer et la meilleure équipe que j’aurais pu soutenir. J’y ai reçu la meilleure formation possible, tant sur le plan footballistique que sur le plan humain », a-t-il ajouté, soulignant que, dans cette ville, « tout le monde prend vraiment soin les uns des autres ».