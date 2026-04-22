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Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham devient actionnaire de la franchise de cricket « The Hundred » Birmingham Phoenix
De retour aux sources à Birmingham
L’international anglais, dont le maillot floqué du n° 22 a été retiré par Birmingham City avant son départ pour le Borussia Dortmund puis le Real Madrid, a pris une participation de 1,2 % dans le club de cricket d’Edgbaston. Le milieu de terrain s’investira dans des projets d’engagement communautaire et de responsabilité sociale, afin de mettre sa notoriété au service de la pratique sportive dans les West Midlands. Expliquant sa décision d’investir dans le club de sa ville natale, Bellingham a déclaré au Warwickshire CCC : « J’ai l’impression de devoir quelque chose à cette ville. Et cela me semble être une bonne façon de le faire. Quand j’ai eu l’occasion de m’impliquer, je n’ai pas vraiment hésité et je suis très heureux d’être de la partie. »
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Un groupe d'investisseurs de renom
Cet investissement permet à Bellingham de retrouver un environnement familier. Le Warwickshire County Cricket Club conserve 50,4 % du capital, tandis que les 48,4 % restants sont aux mains de Knighthead Capital Management, propriétaire de Birmingham City. Le milieu de terrain se retrouve ainsi aux côtés de la légende du football américain Tom Brady, actionnaire minoritaire de la société mère du club.
Évoquant son parcours, la star du Real Madrid a exprimé son profond attachement pour son premier club : « Pour moi, Birmingham City est la meilleure équipe dans laquelle j’aurais pu évoluer et la meilleure équipe que j’aurais pu soutenir. J’y ai reçu la meilleure formation possible, tant sur le plan footballistique que sur le plan humain », a-t-il ajouté, soulignant que, dans cette ville, « tout le monde prend vraiment soin les uns des autres ».
La passion de Bellingham pour le cricket
Bien qu’il figure parmi les meilleurs footballeurs de la planète, Jude Bellingham a révélé que le cricket avait toujours occupé une place de choix dans sa vie. Il se souvient de son enfance à Stourbridge et des nombreux sports qu’il pratiquait avec son frère Jobe. « On est deux petits gars très compétitifs. Presque tout ce qu’on faisait finissait en bagarre et en larmes, que ce soit au Monopoly, au foot ou au cricket », a-t-il admis.
Le milieu de terrain manifeste aussi son admiration pour l’étiquette de ce sport : « Le cricket est probablement ce que je préfère regarder en dehors du football. C’est sans aucun doute mon sport préféré à suivre. J’apprécie tout particulièrement les test-matchs, que je peux regarder toute la journée. Il y a une certaine classe et une certaine élégance dans de nombreux détails : le tirage au sort, par exemple, et la façon dont les capitaines font leur entrée en blazer et casquette. »
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L’ère des investissements privés dans le championnat The Hundred
L'arrivée de Bellingham dans le monde du cricket coïncide avec une vaste restructuration financière du tournoi, où chaque équipe dispose de 100 lancers. La ligue a attiré plus de 520 millions de livres sterling d'investissements privés en vue de 2026, et plusieurs franchises ont procédé à de importants changements d'image pour s'aligner sur les propriétaires de l'Indian Premier League (IPL). Les Manchester Super Giants et MI London figurent parmi les nouveaux venus de cette expansion mondiale.
Pour Bellingham, le choix est avant tout un acte de cœur : « C’est un immense honneur de représenter Birmingham sur la scène internationale. Je ne prends pas cette responsabilité à la légère et je veux continuer à le faire correctement, pour que mes concitoyens soient fiers de moi », a conclu le milieu de terrain.