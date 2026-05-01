Selon Marca, la rupture définitive avec Arbeloa exclut tout nouveau match de Ceballos sous le maillot du Real cette saison. Sa brève entrée en jeu lors de la défaite 2-1 à Osasuna fin février devrait ainsi rester sa dernière apparition sous le maillot merengue. Selon le quotidien madrilène, malgré un contrat courant jusqu’en 2027, son départ est acté dès cet été.

Le joueur et le club estiment qu’un transfert est la solution la plus adaptée. Si sa destination n’est pas encore fixée, son faible coût de transfert en fait une cible particulièrement attractive sur le marché des transferts. L’été dernier, le joueur de 29 ans était déjà sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille, qui pourrait revenir à la charge. L’Ajax Amsterdam suit aussi le dossier, tout comme le Betis Séville, club formateur et de cœur de Ceballos.

Pour un retour chez les Andalous, le joueur, qui compte 13 sélections en équipe d’Espagne, devrait en tout cas accepter une baisse de salaire considérable. Formé au Betis, où il a fait ses débuts professionnels, Ceballos avait rejoint le Real en 2017 contre 16,5 millions d’euros. En sept ans à Madrid, il n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, même si son temps de jeu avait nettement augmenté lors de son prêt à Arsenal entre 2019 et 2021.

De retour au Real, il est resté la plupart du temps un remplaçant de luxe, comme en témoigne sa saison 2023-2024 : 22 matchs toutes compétitions confondues, sans aucune participation directe à un but.