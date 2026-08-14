Getty Images Sport
Traduit par
Le LAFC renforce son attaque avec le transfert définitif d’un attaquant du Bayern Munich
Sieb rejoint définitivement le LAFC
Le club de MLS du LAFC a officiellement bouclé le transfert définitif de l’attaquant de 23 ans Sieb en provenance du géant de Bundesliga, le Bayern. L’attaquant allemand a signé un contrat courant jusqu’à la saison 2028-2029, avec une option du club pour 2029-2030. Avant son départ pour les États-Unis, Sieb a passé les deux dernières saisons en prêt à Mayence, inscrivant cinq buts et délivrant trois passes décisives en 62 apparitions toutes compétitions confondues.
- DeFodi Images
La nouvelle recrue booste les ambitions
La direction du LAFC estime que l'ancien international allemand chez les jeunes apportera un élément nouveau et dynamique à sa ligne d'attaque, alors que le club est engagé sur plusieurs fronts.
Dans un communiqué officiel du club, le président des opérations football du LAFC, John Thorrington, a accueilli la nouvelle recrue avec enthousiasme : « Armindo est un jeune joueur passionnant dont la qualité technique, la vitesse et les qualités offensives ajouteront une nouvelle dimension à notre attaque.
« Il a déjà acquis une expérience précieuse à un jeune âge dans l'un des plus grands environnements footballistiques au monde et a constamment démontré les qualités que nous apprécions chez nos joueurs.
« Nous sommes ravis d'accueillir Armindo à Los Angeles et pensons qu'il jouera un rôle important dans notre quête de titres. »
Des informations utiles sur toutes les compétitions
Le parcours de Sieb en Allemagne comprend également un passage productif à Greuther Fürth en 2. Bundesliga, où il a cumulé 17 buts et quatre passes décisives en 66 matches. Sur la scène internationale, l'attaquant polyvalent a représenté l'Allemagne des U16 aux U21. Cette expérience européenne offre une précieuse profondeur d'effectif au LAFC, actuellement deuxième de la conférence Ouest de la MLS avec 34 points en 19 matches.
- Getty Images Sport
La poursuite de la phase à élimination directe au centre de l'attention
Le LAFC tourne désormais toute son attention vers l’obtention d’une place en phase à élimination directe de la Leagues Cup 2026 après avoir récolté sept points lors de ses trois matches de groupe. L’équipe de Marc Dos Santos attend l’issue du match entre l’Austin FC et le Chicago Fire FC pour savoir si elle se qualifiera pour le tour suivant. L’arrivée de Sieb devrait apporter un renfort immédiat à son secteur offensif pendant une séquence exigeante de matches de coupe et dans la lutte en cours pour la première place de la Conférence Ouest de MLS.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles