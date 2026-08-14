Le LAFC renforce son attaque avec le transfert définitif d’un attaquant du Bayern Munich

La direction du LAFC estime que l'ancien international allemand chez les jeunes apportera un élément nouveau et dynamique à sa ligne d'attaque, alors que le club est engagé sur plusieurs fronts.

Dans un communiqué officiel du club, le président des opérations football du LAFC, John Thorrington, a accueilli la nouvelle recrue avec enthousiasme : « Armindo est un jeune joueur passionnant dont la qualité technique, la vitesse et les qualités offensives ajouteront une nouvelle dimension à notre attaque.

« Il a déjà acquis une expérience précieuse à un jeune âge dans l'un des plus grands environnements footballistiques au monde et a constamment démontré les qualités que nous apprécions chez nos joueurs.

« Nous sommes ravis d'accueillir Armindo à Los Angeles et pensons qu'il jouera un rôle important dans notre quête de titres. »