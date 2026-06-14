89' – LE JAPON ÉGALISE, KAMADA ! Sur un corner, Ogawa place une tête qui rebondit fortuitement sur celle de l’ancien joueur de la Lazio et trompe le gardien néerlandais : 2-2.





73' – Gakpo, déjà auteur d’une frappe dangereuse, effleure le 3-1 d’une tentative rasante depuis l’axe gauche.





68' – Kubo effleure l’égalisation d’une frappe limpide du droit à l’entrée de la surface.





67' – Gakpo part seul au but et pénètre dans la surface, mais il est contré au dernier moment.





65' – LES PAYS-BAS REPASSENT DEVANT, SUMMERVILLE ! L'ailier de West Ham, servi par Gravenberch, se recentre depuis la gauche et enroule sa frappe vers l'intérieur, surprenant Suzuki et portant le score à 2-1 pour les Oranje.





57' - ÉGALISATION DU JAPON, NAKAMURA ! Il hérite d'un ballon de Kubo et, des 20 mètres, enroule une frappe du droit qui lobe Verbruggen : 1-1.





51' - BUT DES PAYS-BAS, VAN DIJK ! Treizième réalisation sous le maillot orange du capitaine, qui place sa tête dans la surface sur un centre de Gravenberch venu de la droite et bat Watanabe.





45'+2' – Nouvelle tête de Malen sur corner, nouveau arrêt de Suzuki.





44' – Occasion Japon : Ueba part côté droit, accélère et tire, mais le ballon file trop sur la droite.





42' – Nakamura reprend d’une frappe puissante un centre de Watanabe ; le ballon frôle le poteau droit de Verbruggen.





34' - Les Néerlandais tentent leur chance de la tête à deux reprises, d’abord par Malen puis par Van de Ven, mais Suzuki repousse les deux tentatives.





3' – Les Pays-Bas échouent de justesse ! Malen reçoit le ballon dans la surface, se retourne instantanément et déclenche une frappe puissante, mais Suzuki repousse en corner d'une belle parade.