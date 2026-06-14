Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le Japon ne lâche rien : Kamada égalise face aux Pays-Bas à la 89^e minute

Pays-Bas vs Japon
Japon
Pays-Bas
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la première journée de la Coupe du monde 2026.

Coupe du monde 2026

Pays-Bas – Japon : 2-2

Buteurs : 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (P), 89' Kamada (J)


Les Pays-Bas de Ronald Koeman entament leur Coupe du monde par un match nul 2-2, après avoir dilapidé à deux reprises leur avantage dans la rencontre phare du groupe F : À 22h (heure italienne), les Oranje ont concédé le 2-2 à la 89e minute face au Japon d’Hajime Moriyasu, à l’AT&T Stadium d’Arlington, en Virginie, sur un but fortuit de Kamada, l’ancien joueur de la Lazio ayant dévié de la nuque un coup de tête d’Ogawa. Les deux favoris du groupe se sont neutralisés : menés au score à deux reprises, les Nippons, possibles révélations du tournoi, ont chaque fois répliqué pour rester dans le match. Les deux buts néerlandais sont signés van Dijk et Summerville, tous deux servis par Gravenberch, tandis que Nakamura, élu homme du match, a temporairement ramené les siens à hauteur (1-1). La première place du groupe reste en jeu, en attendant le match Suède-Tunisie prévu dans la nuit.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    89' – LE JAPON ÉGALISE, KAMADA ! Sur un corner, Ogawa place une tête qui rebondit fortuitement sur celle de l’ancien joueur de la Lazio et trompe le gardien néerlandais : 2-2.


    73' – Gakpo, déjà auteur d’une frappe dangereuse, effleure le 3-1 d’une tentative rasante depuis l’axe gauche.


    68' – Kubo effleure l’égalisation d’une frappe limpide du droit à l’entrée de la surface.


    67' – Gakpo part seul au but et pénètre dans la surface, mais il est contré au dernier moment.


    65' – LES PAYS-BAS REPASSENT DEVANT, SUMMERVILLE ! L'ailier de West Ham, servi par Gravenberch, se recentre depuis la gauche et enroule sa frappe vers l'intérieur, surprenant Suzuki et portant le score à 2-1 pour les Oranje.


    57' - ÉGALISATION DU JAPON, NAKAMURA ! Il hérite d'un ballon de Kubo et, des 20 mètres, enroule une frappe du droit qui lobe Verbruggen : 1-1.


    51' - BUT DES PAYS-BAS, VAN DIJK ! Treizième réalisation sous le maillot orange du capitaine, qui place sa tête dans la surface sur un centre de Gravenberch venu de la droite et bat Watanabe.


    45'+2' – Nouvelle tête de Malen sur corner, nouveau arrêt de Suzuki.


    44' – Occasion Japon : Ueba part côté droit, accélère et tire, mais le ballon file trop sur la droite.


    42' – Nakamura reprend d’une frappe puissante un centre de Watanabe ; le ballon frôle le poteau droit de Verbruggen.


    34' - Les Néerlandais tentent leur chance de la tête à deux reprises, d’abord par Malen puis par Van de Ven, mais Suzuki repousse les deux tentatives.


    3' – Les Pays-Bas échouent de justesse ! Malen reçoit le ballon dans la surface, se retourne instantanément et déclenche une frappe puissante, mais Suzuki repousse en corner d'une belle parade.

    • Publicité

  • LE BILAN DU MATCH :

    Pays-Bas - Japon : 2-2

    Buteurs : 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 64' Summerville (P), 89' Kamada (J)


    PAYS-BAS (4-2-3-1) : Verbruggen ; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke ; Gravenberch (remplacé par Aké à la 81^e), de Jong, Reijnders (remplacé par Timber à la 70^e) ; Summerville (remplacé par Koopmeiners, 70^e), Malen (remplacé par Depay, 70^e), Gakpo (remplacé par Brobbey, 85^e). Sélectionneur : Koeman


    JAPON (3-4-2-1) : Suzuki ; Watanabe (remplacé par Tomiyasu à la 75^e), Taniguchi, Ito ; Doan (remplacé par Sugawara à la 76^e), Kamada, Sano, Nakamura ; Kubo (remplacé par Ogawa à la 75^e), Maeda (remplacé par Ito à la 66^e) ; Ueda (remplacé par Shiogai à la 84e). Sélectionneur : Moriyasu.


    Arbitre : Elfath (États-Unis)

    Avertissements : Summerville (P-B), Depay (P-B), van de Ven (P-B).

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    Passes décisives : Gravenberch (O), Kubo (G), Gravenberch (O), Ogawa (G).

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Suède crest
Suède
SWE
Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Japon crest
Japon
JAP