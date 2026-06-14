Coupe du monde 2026
Pays-Bas – Japon : 2-2
Buteurs : 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (P), 89' Kamada (J)
Les Pays-Bas de Ronald Koeman entament leur Coupe du monde par un match nul 2-2, après avoir dilapidé à deux reprises leur avantage dans la rencontre phare du groupe F : À 22h (heure italienne), les Oranje ont concédé le 2-2 à la 89e minute face au Japon d’Hajime Moriyasu, à l’AT&T Stadium d’Arlington, en Virginie, sur un but fortuit de Kamada, l’ancien joueur de la Lazio ayant dévié de la nuque un coup de tête d’Ogawa. Les deux favoris du groupe se sont neutralisés : menés au score à deux reprises, les Nippons, possibles révélations du tournoi, ont chaque fois répliqué pour rester dans le match. Les deux buts néerlandais sont signés van Dijk et Summerville, tous deux servis par Gravenberch, tandis que Nakamura, élu homme du match, a temporairement ramené les siens à hauteur (1-1). La première place du groupe reste en jeu, en attendant le match Suède-Tunisie prévu dans la nuit.