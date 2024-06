Le génie turc Arda Guler est très bon pour s'asseoir sur le banc du Real Madrid

Le jeune prodige des Merengue pourrait donner du fil à retordre à Carlo Ancelotti s'il continue à illuminer l'Euro par sa classe.

"Il est en train de devenir un grand joueur sous nos yeux", a déclaré l'ancien ailier turc et barcelonais Arda Turan à AS lorsqu'il a été interrogé sur l'ascension fulgurante d'Arda Guler au mois de mai. "Il nous fait voir une histoire merveilleuse, comme un film hollywoodien".

Guler a écrit un nouveau chapitre mémorable de cette histoire mardi dernier, en inspirant la Turquie lors de son entrée en lice dans l'Euro 2024 contre la Géorgie, battant au passage le record de Cristiano Ronaldo en tant que plus jeune joueur à marquer pour ses débuts dans le tournoi. La Géorgie, qui faisait également ses débuts à l'Euro, a livré un combat impressionnant, mais n'a finalement pas pu répondre au génie du "Messi turc" du Real Madrid.

Alors que le score est de 1-1 à l'approche des 20 dernières minutes, le ballon est arrivé à Guler à une quarantaine de mètres du but. Le jeune milieu s'est alors vite retourné avant de s'approcher de l'entrée de la surface et de décocher une superbe frappe enroulée qui est allée se loger dans la lucarne droite du gardien. C'était un but exceptionnel d'un talent exceptionnel, et il couronnait une prestation majestueuse, la Turquie s'imposant finalement 3-1.

Lorsque Guler retournera à Madrid pour la pré-saison en juillet, il aura fort à faire pour s'imposer dans le onze de départ de Carlo Ancelotti, qui dispose d'une pléiade d'attaquants de classe mondiale. Mais il doit trouver un rôle pour Guler. Le jeune homme de 19 ans est tout simplement trop bon pour rester sur le banc de touche et il n'est pas nécessaire d'adopter une approche prudente dans son développement, car il a déjà prouvé qu'il était capable d'évoluer sous les projecteurs les plus brillants.