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Le flop de Chelsea devient une cible surprise d'Aston Villa pour remplacer Ezri Konsa, en partance pour Arsenal
Aston Villa vise Tosin alors que l’exode se poursuit
Unai Emery est engagé dans une course contre la montre pour reconstruire son effectif après un été marqué par plusieurs départs retentissants à Villa Park. Le coup le plus dur concerne Ezri Konsa, qui aurait signé un contrat de quatre ans avec une option pour 12 mois supplémentaires à Arsenal.
Selon un rapport de Sky Sports, Aston Villa vise désormais Tosin pour aider à combler le vide dans sa défense. L’intérêt pour le défenseur central de 28 ans représente un choix pragmatique pour le club des Midlands, qui a vu l’ossature de son équipe en lice pour la Ligue des champions être démantelée. Au-delà du dossier Konsa, Villa a déjà validé les départs de Morgan Rogers, Youri Tielemans et Lucas Digne.
- ZUMA Press Wire
La sortie de Stamford Bridge se profile pour le flop de Chelsea
Tosin a connu un passage difficile à Stamford Bridge depuis son arrivée libre en provenance de Fulham en 2024. Malgré son statut de pur produit du centre de formation de Manchester City, il n'est pas parvenu à s'assurer une place de titulaire régulière au gré des différents changements d'entraîneur dans l'ouest de Londres. Le joueur de 28 ans a récemment récupéré le n° 38, son ancien n° 4 étant désormais porté par la nouvelle recrue Valentin Barco, ce qui est peut-être un signe clair que son avenir s'écrit loin de l'ouest londonien pendant que Xabi Alonso remodèle l'effectif de Chelsea pour la nouvelle saison.
Pour Tosin, les signes ne trompaient déjà plus lorsqu'il a été écarté du groupe de Chelsea pour son dernier match amical de pré-saison contre la Real Sociedad. S'il suscite l'intérêt de Marseille, de Séville et d'un Benfica entraîné par son ancien coach à Fulham, Marco Silva, la possibilité de rester en Premier League avec Aston Villa pourrait s'avérer décisive.
Arteta recrute sa cible prioritaire pour renforcer Arsenal
Pour Arsenal, l’acquisition de Konsa représente une victoire majeure pour Arteta, qui avait désespérément besoin de renforts défensifs après des inquiétudes liées aux blessures de William Saliba et Jurrien Timber. Arteta a exprimé clairement son désir « d’améliorer et de faire évoluer l’effectif », et le joueur polyvalent de 28 ans correspond au profil d’un élément capable d’occuper plusieurs rôles dans l’arrière-garde. Le départ de Konsa de Villa Park marque la fin d’un long passage durant lequel il a disputé 286 matches, mais l’opportunité de rejoindre le champion en titre de Premier League s’est révélée trop belle pour être refusée.
- Getty Images Sport
Tomori reste dans le viseur comme alternative
Si Tosin est une cible prioritaire, il n’est pas le seul nom évoqué dans les bureaux de la direction de Villa. Selon certaines informations, Villa a identifié la star de l’AC Milan Fikayo Tomori comme une alternative pour renforcer sa ligne défensive. L’international anglais serait intéressé par un transfert à Villa Park, préférant le club des Midlands à d’autres prétendants, et des discussions préliminaires auraient déjà lieu.
Les aspects financiers de toute opération seront cruciaux pour Villa, qui a déjà dépensé des sommes importantes pour des joueurs comme Johan Manzambi, le gardien Zion Suzuki et Joao Gomes. Milan réclamerait un montant compris entre 10 et 15 M€ pour Tomori, ce qui pourrait faire de lui une option séduisante et peu coûteuse si les négociations pour Tosin venaient à stagner.
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