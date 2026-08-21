Unai Emery est engagé dans une course contre la montre pour reconstruire son effectif après un été marqué par plusieurs départs retentissants à Villa Park. Le coup le plus dur concerne Ezri Konsa, qui aurait signé un contrat de quatre ans avec une option pour 12 mois supplémentaires à Arsenal.

Selon un rapport de Sky Sports, Aston Villa vise désormais Tosin pour aider à combler le vide dans sa défense. L’intérêt pour le défenseur central de 28 ans représente un choix pragmatique pour le club des Midlands, qui a vu l’ossature de son équipe en lice pour la Ligue des champions être démantelée. Au-delà du dossier Konsa, Villa a déjà validé les départs de Morgan Rogers, Youri Tielemans et Lucas Digne.



