Le FC Barcelone devancé in extremis ? Le Real Madrid aurait raflé une star mondiale au Barça

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid serait en pourparlers avancés avec Silva. Une offre officielle aurait déjà été transmise au joueur, et c’est surtout José Mourinho qui pousserait pour ce coup de maître. Le retour de l’entraîneur portugais sur le banc madrilène, évoqué depuis plusieurs semaines, est officiel depuis jeudi soir.

Selon Benfica Lisbonne, où Mourinho était sous contrat jusqu’en 2027, le Real verserait 15 millions d’euros d’indemnité pour le retour de l’entraîneur vedette. Ce dernier avait déjà dirigé le club madrilène de 2010 à 2013.

Silva devrait devenir l’un des piliers du projet de reconstruction des Merengues sous la direction de l’entraîneur portugais. Le club madrilène se montre confiant à l’idée de devancer le Barça et l’Atlético de Madrid, également sur le coup, pour s’attacher les services du joueur de 31 ans, ajoute Romano.