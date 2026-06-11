Selon plusieurs médias, le milieu de terrain Bernardo Silva serait sur le point de rejoindre les Merengues. Le Portugais arriverait sans indemnité de transfert, son contrat avec Manchester City ayant expiré à la fin de la saison dernière.
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Le FC Barcelone devancé in extremis ? Le Real Madrid aurait raflé une star mondiale au Barça
Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid serait en pourparlers avancés avec Silva. Une offre officielle aurait déjà été transmise au joueur, et c’est surtout José Mourinho qui pousserait pour ce coup de maître. Le retour de l’entraîneur portugais sur le banc madrilène, évoqué depuis plusieurs semaines, est officiel depuis jeudi soir.
Selon Benfica Lisbonne, où Mourinho était sous contrat jusqu’en 2027, le Real verserait 15 millions d’euros d’indemnité pour le retour de l’entraîneur vedette. Ce dernier avait déjà dirigé le club madrilène de 2010 à 2013.
Silva devrait devenir l’un des piliers du projet de reconstruction des Merengues sous la direction de l’entraîneur portugais. Le club madrilène se montre confiant à l’idée de devancer le Barça et l’Atlético de Madrid, également sur le coup, pour s’attacher les services du joueur de 31 ans, ajoute Romano.
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Bernardo Silva pencherait pour le Real Madrid plutôt que pour le FC Barcelone.
Selon Fussballtransfers, qui va encore plus loin que Romano, un accord serait déjà conclu entre le Real et Silva. L’international portugais, actuellement en stage avec sa sélection en vue du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la RD Congo mercredi prochain, aurait déjà validé l’offre madrilène.
Selon le média, José Mourinho serait l’artisan de ce transfert spectaculaire. Les deux hommes étant représentés par le même agent, Jorge Mendes, les canaux de discussion se sont avérés particulièrement courts.
Formé au Benfica Lisbonne, Silva était également courtisé par le FC Barcelone, notamment après la confirmation de son départ libre de Manchester City, où il a passé neuf ans. Le club catalan semblait même être sa destination de prédilection, mais le milieu offensif pourrait finalement s’engager chez le grand rival des Blaugranas. Il y a quelques jours encore, la radio catalane RAC1 évoquait des négociations avancées entre Barcelone et Silva.
Interrogé après le match amical du Portugal contre le Chili (2-1) début juin sur un éventuel transfert à Barcelone, le gaucher avait lui-même déclaré : « Je ne répondrai pas à cette question, car je ne sais pas où je vais atterrir. C'est une option qui s'offre à moi, mais je n'ai pas encore pris cette décision. Nous ne savons pas ce qui va se passer. »
Le Real Madrid va-t-il renouer avec le succès grâce à José Mourinho ?
Après deux saisons consécutives sans titre, le Real Madrid veut retrouver ses heures de gloire en rappelant José Mourinho. L’été dernier, Xabi Alonso, alors entraîneur en vogue du Bayer Leverkusen, avait pris les rênes du club avec de grands espoirs. Cependant, il a dû partir au bout de six mois à peine, en raison de désaccords avec les superstars emmenées par Vinicius Junior.
Son successeur, Álvaro Arbeloa, n’a pas fait long feu non plus et a quitté le banc des Merengues à l’issue de la saison.
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Bernardo Silva : ses statistiques pour la saison 2025/2026
Jeux
53
buts
3 passes décisifs.
Passes décisives
5