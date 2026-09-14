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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Le désastre de Manchester United : Carrick face aux questions que tout le monde a fuies

FEATURES
M. Carrick
B. Fernandes
Manchester United vs Manchester City
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Beaucoup d'argent et peu de réponses : que se passe-t-il à Old Trafford ?

La défaite face à Manchester City n'a pas été qu'une nouvelle chute en ce début de saison censé porter beaucoup d'espoirs pour Manchester United ; elle a remis au premier plan une série de vieilles questions dont le club pensait commencer à se débarrasser. Car lorsque United perd un match face à un adversaire réduit à dix joueurs dès avant la fin de la première mi-temps, pour la troisième fois en moins de dix mois, il devient difficile de réduire ce qui s'est passé à une décision arbitrale ou à un but controversé.

Il est vrai que la principale polémique après la défaite sur un score de un à zéro à domicile a porté sur les excuses officielles présentées au club par l'instance arbitrale « PGMOL », en raison de ce qu'elle a qualifié d'« erreur d'appréciation » sur l'action du but d'Erling Haaland. Mais ce qui se joue dans les couloirs du centre d'entraînement de Carrington dépasse de loin cet épisode.

Le problème auquel fait face Michael Carrick n'est plus lié à un seul instant ou à une décision arbitrale, mais à l'image d'une équipe qui n'a récolté que quatre points lors de ses quatre premiers matches, et n'a signé qu'une seule victoire jusqu'à présent, aux dépens d'Ipswich Town, tout juste promu.

Après avoir refusé un peu plus tôt de considérer la récolte de quatre points lors des trois premiers matches, y compris la confrontation face à Everton le week-end dernier, comme un mauvais départ, l'entraîneur est désormais conscient que la réalité est différente. Car récolter quatre points en quatre matches ne correspond pas au niveau des attentes imposées à Manchester United.

Carrick a déclaré après la défaite face à City : « Nous n'avons pas besoin d'une trêve ni d'un nouveau départ, nous devons seulement aller de l'avant et renouer avec la victoire. » Mais le temps ne semble pas jouer en faveur de l'entraîneur. Manchester United recevra en effet Brighton en Coupe de la Ligue le 16 septembre, avant de se rendre chez Fulham quatre jours plus tard seulement.

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Au minimum, Carrick sera tenu d'afficher une réaction claire et une performance convaincante, afin que la prochaine trêve internationale, qui s'étend sur trois semaines, ne se transforme pas en un espace ouvert aux questions et aux critiques sur les raisons du recul de l'équipe à Old Trafford, selon ce qu'a rapporté «BBC Sport».

Et pour la troisième fois en moins de dix mois, Manchester United se retrouve incapable de gérer un adversaire ayant terminé la rencontre à dix joueurs dès avant la fin de la première mi-temps. C'est là que réside l'un des points les plus inquiétants, car la supériorité numérique est censée offrir à l'équipe qui en bénéficie une plus grande capacité à imposer son rythme, à accentuer la pression, à exploiter les espaces et à transformer le match en une attaque continue.

Mais ce qui s'est produit face à Manchester City n'a pas été le cas. La sortie de Phil Foden sur carton rouge a constitué un tournant du match, ce qu'a reconnu Enzo Maresca, l'entraîneur de City, après la rencontre. Mais il a en même temps souligné un paradoxe tactique très important : jouer à dix a contraint son équipe à reculer et à fermer les espaces, ce qui a privé United de l'arme sur laquelle il s'appuie le plus, à savoir les contre-attaques.

Maresca a déclaré : « C'est une équipe qui adore les contre-attaques et l'exploitation des espaces derrière la ligne défensive. Quand nous avons joué à dix, nous sommes reculés et nous les avons attendus, ce qui nous a évité de subir des contre-attaques ou de leur laisser des espaces derrière nous. C'est pour cette raison que le match est devenu plus difficile pour nous comme pour eux. »

C'est ici qu'apparaît l'une des grandes questions auxquelles Carrick doit répondre : Manchester United possède-t-il les outils nécessaires pour percer une équipe qui ferme les espaces et recule pour défendre, ou bien l'équipe s'appuie-t-elle encore davantage sur les espaces que les adversaires laissent derrière eux ?

  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Manchester United a-t-il réussi à bâtir l'équipe que veut Carrick ?

    Depuis l'arrivée de José Mourinho à Manchester United il y a plus d'une décennie, l'équipe a démontré une efficacité manifeste lorsque les espaces s'offrent à elle, en particulier dans les transitions et les contre-attaques.

    Et malgré les tentatives d'Ole Gunnar Solskjær pour modifier ce style de jeu, il n'a pas totalement réussi à doter l'équipe d'une identité différente.

    La même chose s'est répétée, à des degrés divers, avec Erik ten Hag et Rúben Amorim, tous deux arrivés à Old Trafford après des succès nationaux qui reposaient en grande partie sur des équipes maîtrisant les matchs et imposant leur style à leurs adversaires.

    Quant à Carrick, il était durant sa carrière de joueur du type à préférer conserver le ballon et à éviter de le perdre, et il est donc logique qu'il ait le désir de transmettre cette philosophie à son équipe. Mais avoir le ballon est une chose, et être capable de le conserver face à un adversaire organisé et regroupé en est une tout autre.

    La possession seule ne garantit pas la création d'occasions. Cela nécessite des joueurs dotés de vision, de talent et de la capacité à évoluer dans les espaces réduits, ainsi qu'un système capable de disloquer une défense qui préserve sa cohésion et ferme les brèches devant les attaquants. Et c'est précisément là le test que Manchester United ne semble pas avoir réussi à passer jusqu'à présent.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    155 millions de livres sterling : où est l'impact des nouvelles recrues ?

    La stratégie de Manchester United sur le marché des transferts estival s'est clairement concentrée sur le renforcement du milieu de terrain, le club ayant dépensé près de 155 millions de livres sterling dans l'espoir de résoudre des problèmes dont l'équipe a souffert lors des saisons passées. Mais l'impact réel de ces investissements est resté limité jusqu'à présent.

    Youri Tielemans n'a pas encore totalement retrouvé sa condition physique et son niveau habituel, tandis que Carlos Baleba n'a toujours pas disputé son premier match avec l'équipe. De son côté, Andre Santos est sorti du onze de départ après le match d'ouverture face à Hull et s'est contenté d'un rôle de remplaçant, sans jouer, face à Manchester City. Ainsi, les dépenses importantes ne se sont pas encore traduites par une différence visible sur le terrain.

    Et les points d'interrogation ne se limitent pas au seul milieu de terrain. Alors que la série de titularisations de Luke Shaw en Premier League s'est arrêtée à 41 matchs consécutifs, aucune nouvelle recrue n'est arrivée au poste d'arrière gauche, bien que la majorité des observateurs s'attendaient à ce que le club se positionne pour renforcer ce poste.

    Quant à la ligne d'attaque, la décision de faire entrer Joshua Zirkzee, qui était disponible pour un transfert durant toute la période estivale, à la place de Marcus Rashford à seulement sept minutes de la fin du match, a constitué un signe supplémentaire du peu d'options dont dispose Carrick.

    Plus révélateur encore, United n'a effectué que deux remplacements durant la rencontre. Et avec tous ces éléments, la question devient légitime : l'équipe a-t-elle réellement été construite en adéquation avec la manière dont Carrick veut la faire jouer ?


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bruno Fernandes : le joueur dont Manchester United ne peut pas se passer ?

    Bruno Fernandes représente un autre dossier qu'il est impossible d'ignorer. Le capitaine portugais a livré la saison dernière l'une de ses meilleures saisons de tous les temps, et a remporté les trophées de la PFA et de la FWA du meilleur joueur de la saison, après avoir inscrit neuf buts et délivré 22 passes décisives, un record en Premier League anglaise.

    Mais le tableau est différent cette saison. Fernandes a marqué trois buts et délivré une seule passe décisive jusqu'à présent, des statistiques offensives qui paraissent bonnes en elles-mêmes, mais le recul de sa contribution à la construction du jeu offensif n'est pas le seul point préoccupant.

    Le plus important, c'est que son influence globale sur les matches semble moindre que la saison dernière. Lors de la confrontation face à Manchester City, certains observateurs ont remarqué des signes de fatigue évidents chez le joueur, ce qui ouvre la porte à une autre question relative à la gestion par Carrick des efforts de son capitaine.

    Fernandes avait en effet participé à la confrontation face au club azerbaïdjanais du Sabah en Ligue des champions, et bien que l'adversaire occupe une position modeste comparé aux clubs de la compétition, il était compréhensible que Carrick tienne à ne pas prendre de risque, d'autant plus que Manchester United faisait son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne après une absence de deux ans.

    Mais le problème est que United menait de trois buts à zéro à la fin de la première période, et savait qu'il n'y avait que trois jours entre ce match et la confrontation face à Manchester City. Malgré cela, Carrick a maintenu son capitaine sur le terrain durant l'intégralité des quatre-vingt-dix minutes, bien qu'il ait effectué la totalité des cinq changements à sa disposition.

    Et alors que Fernandes entame la dernière année de son contrat, Manchester United disposant d'une option pour le prolonger jusqu'à l'été 2028, la dépendance continue et excessive à son égard suscite l'inquiétude. Car si l'équipe ne parvient pas à préserver son équilibre sans son meilleur joueur, tout recul dans le niveau de Fernandes ou toute fatigue de sa part pourrait laisser United face à un problème bien plus important.


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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick face à son test le plus difficile : mérite-t-il la confiance ?

    Lorsque Manchester United a décidé de nommer Carrick entraîneur permanent en mai dernier avec un contrat de deux ans, la décision reposait sur le travail qu'il avait accompli durant son intérim à la suite du limogeage de Ruben Amorim. Il avait en effet conduit l'équipe à 12 victoires en 17 matches, un bilan qui avait donné aux supporters du club l'espoir que Carrick soit l'homme capable de ramener la stabilité à Old Trafford.

    Mais cette décision a en même temps suscité des comparaisons avec l'expérience d'Ole Gunnar Solskjær. Le Norvégien avait lui aussi obtenu la chance d'entraîner Manchester United de façon permanente après avoir affiché de bons résultats durant un intérim en 2019, avant que les interrogations ne commencent progressivement à surgir quant à sa capacité à hisser l'équipe au sommet.

    Malgré les critiques qui l'ont poursuivi, Solskjær demeure le seul entraîneur de Manchester United de l'ère post-Sir Alex Ferguson à avoir conduit l'équipe à terminer la saison parmi les trois premiers à deux reprises consécutives. Et c'est là le danger auquel Carrick est désormais confronté.

    Car obtenir de bons résultats durant un intérim est une chose, mais maintenir le même niveau sous la pression d'une saison entière, gérer les blessures, le marché des transferts, la pression des supporters et des médias, et prendre les décisions décisives dans les grands matches, en est une tout autre. C'est pourquoi le débat sur la valeur réelle de Carrick en tant qu'entraîneur de haut niveau se poursuivra tant qu'il n'aura pas apporté les réponses sur le terrain.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pourquoi Carrick n'a-t-il pas poussé pour sceller le match ?

    La question la plus pressante après le duel face à Manchester City concernait sans doute ce qui s'est passé une fois les visiteurs réduits à dix. Carrick a-t-il réellement tenté d'exploiter la situation et de lancer une attaque décisive pour clore le match ? L'entraîneur a estimé que son équipe avait été la meilleure sur certaines périodes de la rencontre.

    Il a déclaré : « Je pense que nous avons pris l'initiative dans une certaine mesure, notamment en seconde période. Avant qu'ils ne marquent leur but, j'estimais que nous étions la meilleure équipe. Je pensais que nous pouvions améliorer notre prestation par rapport à la seconde partie de la première mi-temps, et je m'attendais à ce que nous revenions après la pause pour construire une dynamique offensive. »

    Carrick a souligné que son équipe avait frappé une balle repoussée par le poteau, et que le déroulement du match se conformait à ce qu'il souhaitait avant le but. Mais il a finalement reconnu que l'équipe n'avait pas été suffisamment tranchante, déclarant : « Nous aurions pu terminer le match de meilleure manière, et nous aurions pu être plus inventifs. »

    Cette phrase résume peut-être l'ensemble du problème. Manchester United a connu des périodes de domination, mais ne les a pas converties en réelle supériorité. Il a bénéficié d'une supériorité numérique, mais ne l'a pas exploitée comme il se devait. Il a eu la possession du ballon, mais n'a pas créé suffisamment de danger. Et il a dépensé des sommes importantes sur le marché des transferts, mais les nouvelles recrues n'ont pas encore laissé leur empreinte.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les questions sont nombreuses, le temps presse

    Personne ne parle encore d'une vague de panique au sein de Manchester United, et Carrick dispose toujours d'une marge suffisante pour redresser la barre. Le problème, c'est que les questions auxquelles l'équipe est confrontée ne sont pas nouvelles.

    Comment United gère-t-il l'adversaire qui referme les espaces ? Les recrues estivales sont-elles réellement suffisantes ? Carrick dispose-t-il des solutions de rechange lui permettant de faire basculer les matches depuis le banc ? L'équipe dépend-elle plus que de raison de Bruno Fernandes ? Et l'entraîneur peut-il transformer sa philosophie fondée sur la possession en un football offensif efficace ?

    Vient ensuite la plus grande question : Carrick est-il vraiment l'entraîneur capable de ramener Manchester United là où le club et ses supporters le souhaitent ? La réponse ne viendra pas des conférences de presse, ni des justifications, ni des excuses relatives à l'arbitrage. Elle viendra du terrain.

    Et avec la confrontation face à Brighton en Coupe de la Ligue, puis Fulham en championnat, avant la longue trêve internationale, Carrick se retrouve devant une occasion qui n'admet aucun report.

    La défaite face à Manchester City n'est peut-être qu'un revers parmi d'autres dans un long calendrier, mais la manière dont United a perdu a remis au premier plan des questions que tout le monde croyait appartenir au passé.

    Désormais, il n'est plus seulement demandé à Carrick d'inviter son équipe à « aller de l'avant », mais d'apporter des réponses claires à des questions devenues très familières à Old Trafford.


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