La défaite face à Manchester City n'a pas été qu'une nouvelle chute en ce début de saison censé porter beaucoup d'espoirs pour Manchester United ; elle a remis au premier plan une série de vieilles questions dont le club pensait commencer à se débarrasser. Car lorsque United perd un match face à un adversaire réduit à dix joueurs dès avant la fin de la première mi-temps, pour la troisième fois en moins de dix mois, il devient difficile de réduire ce qui s'est passé à une décision arbitrale ou à un but controversé.

Il est vrai que la principale polémique après la défaite sur un score de un à zéro à domicile a porté sur les excuses officielles présentées au club par l'instance arbitrale « PGMOL », en raison de ce qu'elle a qualifié d'« erreur d'appréciation » sur l'action du but d'Erling Haaland. Mais ce qui se joue dans les couloirs du centre d'entraînement de Carrington dépasse de loin cet épisode.

Le problème auquel fait face Michael Carrick n'est plus lié à un seul instant ou à une décision arbitrale, mais à l'image d'une équipe qui n'a récolté que quatre points lors de ses quatre premiers matches, et n'a signé qu'une seule victoire jusqu'à présent, aux dépens d'Ipswich Town, tout juste promu.

Après avoir refusé un peu plus tôt de considérer la récolte de quatre points lors des trois premiers matches, y compris la confrontation face à Everton le week-end dernier, comme un mauvais départ, l'entraîneur est désormais conscient que la réalité est différente. Car récolter quatre points en quatre matches ne correspond pas au niveau des attentes imposées à Manchester United.

Carrick a déclaré après la défaite face à City : « Nous n'avons pas besoin d'une trêve ni d'un nouveau départ, nous devons seulement aller de l'avant et renouer avec la victoire. » Mais le temps ne semble pas jouer en faveur de l'entraîneur. Manchester United recevra en effet Brighton en Coupe de la Ligue le 16 septembre, avant de se rendre chez Fulham quatre jours plus tard seulement.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Au minimum, Carrick sera tenu d'afficher une réaction claire et une performance convaincante, afin que la prochaine trêve internationale, qui s'étend sur trois semaines, ne se transforme pas en un espace ouvert aux questions et aux critiques sur les raisons du recul de l'équipe à Old Trafford, selon ce qu'a rapporté «BBC Sport».

Et pour la troisième fois en moins de dix mois, Manchester United se retrouve incapable de gérer un adversaire ayant terminé la rencontre à dix joueurs dès avant la fin de la première mi-temps. C'est là que réside l'un des points les plus inquiétants, car la supériorité numérique est censée offrir à l'équipe qui en bénéficie une plus grande capacité à imposer son rythme, à accentuer la pression, à exploiter les espaces et à transformer le match en une attaque continue.

Mais ce qui s'est produit face à Manchester City n'a pas été le cas. La sortie de Phil Foden sur carton rouge a constitué un tournant du match, ce qu'a reconnu Enzo Maresca, l'entraîneur de City, après la rencontre. Mais il a en même temps souligné un paradoxe tactique très important : jouer à dix a contraint son équipe à reculer et à fermer les espaces, ce qui a privé United de l'arme sur laquelle il s'appuie le plus, à savoir les contre-attaques.

Maresca a déclaré : « C'est une équipe qui adore les contre-attaques et l'exploitation des espaces derrière la ligne défensive. Quand nous avons joué à dix, nous sommes reculés et nous les avons attendus, ce qui nous a évité de subir des contre-attaques ou de leur laisser des espaces derrière nous. C'est pour cette raison que le match est devenu plus difficile pour nous comme pour eux. »

C'est ici qu'apparaît l'une des grandes questions auxquelles Carrick doit répondre : Manchester United possède-t-il les outils nécessaires pour percer une équipe qui ferme les espaces et recule pour défendre, ou bien l'équipe s'appuie-t-elle encore davantage sur les espaces que les adversaires laissent derrière eux ?