Los Angeles Football Club v Inter Miami CF

Le coup d'envoi de la MLS 2026 est donné avec un record de 9,7 millions de téléspectateurs en direct

La saison 2026 de la Major League Soccer a connu un début historique, les stades pleins ayant entraîné une augmentation significative de l'audience nationale et internationale. Après avoir enregistré la plus forte affluence de l'histoire de la ligue lors du week-end d'ouverture, la MLS a annoncé une audience record sur les chaînes de télévision linéaires et les plateformes de streaming, soit une augmentation de 59 % par rapport à la même période la saison dernière.

  Los Angeles Football Club v Inter Miami CF

    Un élan record pour débuter la saison

    Les chiffres d'audience incluent la distribution Apple TV, les partenaires de diffusion américains et canadiens, ainsi que d'autres diffuseurs internationaux, ce qui témoigne d'une forte demande en début de saison pour le contenu de la ligue.

    L'engagement numérique a suivi une tendance à la hausse similaire. Les réseaux sociaux combinés de la MLS et des clubs ont enregistré une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'émission d'avant-match TikTok Live de la ligue a généré 113 000 vues, reflétant l'interaction croissante des fans sur toutes les plateformes.

  San Diego FC v CF Montréal

    La plus grande affluence jamais enregistrée lors d'un week-end d'ouverture

    Dans les stades, le week-end d'ouverture a attiré 387 271 fans, établissant plusieurs records. Il s'agit de la plus grande affluence jamais enregistrée lors d'un week-end d'ouverture et du total le plus élevé pour un seul week-end de match dans l'histoire de la ligue. Le match phare entre l'Inter Miami CF et le LAFC au Los Angeles Memorial Coliseum a attiré 75 673 spectateurs, ce qui représente la deuxième plus grande affluence jamais enregistrée par la MLS.

  Orlando City SC v New York Red Bulls

    Tout est prêt pour la deuxième semaine

    La dynamique se poursuit lors de la deuxième semaine, qui propose un programme complet de matchs. Parmi les temps forts, citons le Real Salt Lake qui accueille le Seattle Sounders FC dans le cadre du Walmart Saturday Showdown, suivi de l'Inter Miami CF qui se rendra à Orlando City SC dans le cadre du Sunday Night Soccer présenté par Continental Tire. Les deux rencontres seront diffusées en streaming sur Apple TV.

  Seattle Sounders FC v Colorado Rapids

    Résultats et présence de la semaine 1

    St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22 423

    FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FCTQL Stadium — 25 513

    D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18 003

    Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24 453

    Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt Lake BC Place — 23 546

    Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20 738

    FC Dallas 3-2 Toronto FC Toyota Stadium — 11 004

    Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20 254

    Nashville SC 4-1 New England RevolutionGEODIS Park — 25 044

    Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75 673

    Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22 210

    San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25 412

    San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16 367

    LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25 025

    Seattle Sounders FC 2-0 Colorado Rapids Lumen Field — 31 606

