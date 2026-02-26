Getty Images Sport
Le coup d'envoi de la MLS 2026 est donné avec un record de 9,7 millions de téléspectateurs en direct
Un élan record pour débuter la saison
Les chiffres d'audience incluent la distribution Apple TV, les partenaires de diffusion américains et canadiens, ainsi que d'autres diffuseurs internationaux, ce qui témoigne d'une forte demande en début de saison pour le contenu de la ligue.
L'engagement numérique a suivi une tendance à la hausse similaire. Les réseaux sociaux combinés de la MLS et des clubs ont enregistré une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'émission d'avant-match TikTok Live de la ligue a généré 113 000 vues, reflétant l'interaction croissante des fans sur toutes les plateformes.
La plus grande affluence jamais enregistrée lors d'un week-end d'ouverture
Dans les stades, le week-end d'ouverture a attiré 387 271 fans, établissant plusieurs records. Il s'agit de la plus grande affluence jamais enregistrée lors d'un week-end d'ouverture et du total le plus élevé pour un seul week-end de match dans l'histoire de la ligue. Le match phare entre l'Inter Miami CF et le LAFC au Los Angeles Memorial Coliseum a attiré 75 673 spectateurs, ce qui représente la deuxième plus grande affluence jamais enregistrée par la MLS.
Tout est prêt pour la deuxième semaine
La dynamique se poursuit lors de la deuxième semaine, qui propose un programme complet de matchs. Parmi les temps forts, citons le Real Salt Lake qui accueille le Seattle Sounders FC dans le cadre du Walmart Saturday Showdown, suivi de l'Inter Miami CF qui se rendra à Orlando City SC dans le cadre du Sunday Night Soccer présenté par Continental Tire. Les deux rencontres seront diffusées en streaming sur Apple TV.
Résultats et présence de la semaine 1
St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22 423
FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FCTQL Stadium — 25 513
D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18 003
Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24 453
Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt Lake BC Place — 23 546
Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20 738
FC Dallas 3-2 Toronto FC Toyota Stadium — 11 004
Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20 254
Nashville SC 4-1 New England RevolutionGEODIS Park — 25 044
Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75 673
Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22 210
San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25 412
San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16 367
LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25 025
Seattle Sounders FC 2-0 Colorado Rapids Lumen Field — 31 606
