Les chiffres d'audience incluent la distribution Apple TV, les partenaires de diffusion américains et canadiens, ainsi que d'autres diffuseurs internationaux, ce qui témoigne d'une forte demande en début de saison pour le contenu de la ligue.

L'engagement numérique a suivi une tendance à la hausse similaire. Les réseaux sociaux combinés de la MLS et des clubs ont enregistré une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'émission d'avant-match TikTok Live de la ligue a généré 113 000 vues, reflétant l'interaction croissante des fans sur toutes les plateformes.