Le consortium mené par John Terry voit sa tentative de rachat de Colchester échouer

Colchester a officiellement annoncé l’échec des négociations concernant la vente du club à un consortium mené par Terry. Cette issue met fin à plusieurs mois de spéculations et d’analyses approfondies ; l’icône de Chelsea avait d’ailleurs été aperçue au JobServe Community Stadium dès avril pour assister à une rencontre face à Accrington Stanley.

Dans un communiqué officiel, le club a clarifié la situation : « Le Colchester United Football Club confirme que les discussions concernant l’acquisition potentielle du club ont pris fin et que les parties ne donneront pas suite à la transaction. Les deux parties ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à l’étude de cette opportunité et tiennent à remercier toutes les personnes impliquées pour leur professionnalisme et leur coopération tout au long du processus. »