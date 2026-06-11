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Le consortium mené par John Terry voit sa tentative de rachat de Colchester échouer
Colchester confirme l’échec des discussions concernant son rachat.
Colchester a officiellement annoncé l’échec des négociations concernant la vente du club à un consortium mené par Terry. Cette issue met fin à plusieurs mois de spéculations et d’analyses approfondies ; l’icône de Chelsea avait d’ailleurs été aperçue au JobServe Community Stadium dès avril pour assister à une rencontre face à Accrington Stanley.
Dans un communiqué officiel, le club a clarifié la situation : « Le Colchester United Football Club confirme que les discussions concernant l’acquisition potentielle du club ont pris fin et que les parties ne donneront pas suite à la transaction. Les deux parties ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à l’étude de cette opportunité et tiennent à remercier toutes les personnes impliquées pour leur professionnalisme et leur coopération tout au long du processus. »
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Robbie Cowling a officialisé une séparation à l’amiable.
Le club a annoncé suspendre la vente, présentant cette décision comme un accord amiable intervenue après un examen approfondi des exigences financières et structurelles. Le communiqué précise : « Après une longue période de due diligence et de discussions, les parties ont convenu de ne pas donner suite à la transaction. Cette décision a été prise à l’amiable et dans le respect mutuel. Colchester United reste concentré sur la préparation de la saison à venir et sur la poursuite des progrès positifs réalisés tant sur le terrain qu’en dehors. »
Le propriétaire actuel, Robbie Cowling, à la tête du club depuis près de vingt ans, a salué le professionnalisme de toutes les parties durant les négociations. Il a conclu : « Je remercie chaleureusement tous les acteurs pour le temps, les efforts et la courtoisie investis dans ce processus. Bien que nous ayons décidé de ne pas poursuivre ensemble, je leur souhaite plein succès pour l’avenir. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. »
Terry échoue dans sa tentative de prise de contrôle du club
L’intérêt de Terry pour ce club de League Two a été rendu public pour la première fois en avril, le Telegraph Sport ayant rapporté qu’une vente de 14 millions de livres sterling était en cours de négociation. La légende de Chelsea souhaitait vivement prendre la présidence et devenir propriétaire du club, afin d’apporter son expérience de haut niveau aux divisions inférieures de la Football League anglaise. Cependant, malgré l’enthousiasme des supporters, les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les conditions de la transaction.
C’est la troisième fois en un peu plus d’un an qu’un projet de rachat potentiel échoue pour les U’s. Cowling avait initialement annoncé son intention de vendre le club en mai 2023, souhaitant transmettre le flambeau à une nouvelle génération de dirigeants capables d’assurer la stabilité à long terme du club du nord de l’Essex après ses vingt ans à sa tête.
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Historique des tentatives de rachat avortées
Les supporters de Colchester sont désormais familiers des déconvenues liées aux projets de rachat. Avant l’offre menée par Terry, un premier dossier porté par le groupe américain Lightwell Sports Group avait déjà échoué l’été dernier. Plus récemment, une tentative très médiatisée impliquant un consortium mené par l’ancien attaquant de l’AC Milan et international brésilien Alexandre Pato s’est elle aussi soldée par un échec en février.
En attendant, Cowling conserve les commandes tandis que le club se recentre sur les questions sportives et la saison 2026-2027. La recherche d’un nouveau propriétaire se poursuit, Cowling envisageant de se retirer de ses fonctions ; toutefois, tout prétendant devra désormais respecter les exigences élevées fixées par le club au fil de cette longue quête d’investisseurs.