Le Clasico qui divise : Dani Olmo, Vinicius, Lamine Yamal et une Supercoupe décisive pour la Liga

C. Ancelotti

Real Madrid vs FC Barcelone

Un Clasico brûlant pour une Supercoupe sous tension : Olmo, Bellingham, Yamal et un titre symbolique, sur fond de querelle qui divise l’Espagne.

La Supercoupe d’Espagne a perdu de son attrait ces dernières années. Pour être honnête, elle n’en a jamais eu beaucoup. Même lorsqu’elle était disputée en Espagne, elle n’était qu’un amical glorifié marquant le début de la saison, une confrontation entre le champion de Liga et le vainqueur de la Coupe du Roi. À cette époque, une grande partie des supporters étaient encore en vacances lors des matchs aller-retour, et cela ne semblait d’ailleurs pas les déranger.

Depuis 2020, cependant, la Supercoupe est devenue une source de polémique et d’embarras. Son déplacement en Arabie saoudite, en pleine saison, a suscité la grogne des entraîneurs face à un calendrier déjà surchargé, tandis que la plupart des supporters lui accordent encore moins d’intérêt, la voyant comme un exercice mercantile dénué de sens sportif.

La finale de dimanche est différente. Ce Clasico a le potentiel de devenir l’une des confrontations les plus passionnantes et explosives entre le Real Madrid et Barcelone, avec des enjeux qui dépassent de loin ceux d’un simple trophée honorifique.