Le choix surprenant de Niko Kovac : le BVB a jeté son dévolu sur le successeur de Julian Brandt

Selon le journal, Niko Kovac, compatriote de Vlasic, serait un grand admirateur du milieu offensif, mais un transfert ne devrait pas être bon marché. Le contrat de Vlasic à Turin ne court certes que jusqu'en 2027, mais le club disposerait d'une option permettant de prolonger automatiquement le contrat jusqu'en 2028.

Après une première saison difficile à West Ham United, Vlasic avait d'abord été prêté au Torino, avant que le club de Serie A ne déboursât environ onze millions d'euros pour le joueur international croate et ne le recrute définitivement. Les Hammers, qui avaient même versé 30 millions d'euros au CSKA Moscou en août 2021, n'étaient pas la première étape de Vlasic en Premier League, où il n'a pas trouvé le bonheur.

En 2017, il avait quitté le centre de formation du Hajduk Split pour rejoindre le FC Everton pour onze millions d'euros, mais avait été cédé à Moscou après seulement une saison et 19 matchs (deux buts, une passe décisive). Là-bas, le joueur de 28 ans a été un pilier de l'équipe pendant des années et a totalisé 54 participations à des buts (33 buts, 21 passes décisives) en 108 matchs ; à West Ham, il a rarement dépassé le rôle de remplaçant.