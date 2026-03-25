Le BVB semble avoir trouvé en Serie A le successeur de Julian Brandt. Selon le journal italien Tuttosport, le Borussia Dortmund aurait pris contact avec le FC Turin et Nikola Vlasic.
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Le choix surprenant de Niko Kovac : le BVB a jeté son dévolu sur le successeur de Julian Brandt
Selon le journal, Niko Kovac, compatriote de Vlasic, serait un grand admirateur du milieu offensif, mais un transfert ne devrait pas être bon marché. Le contrat de Vlasic à Turin ne court certes que jusqu'en 2027, mais le club disposerait d'une option permettant de prolonger automatiquement le contrat jusqu'en 2028.
Après une première saison difficile à West Ham United, Vlasic avait d'abord été prêté au Torino, avant que le club de Serie A ne déboursât environ onze millions d'euros pour le joueur international croate et ne le recrute définitivement. Les Hammers, qui avaient même versé 30 millions d'euros au CSKA Moscou en août 2021, n'étaient pas la première étape de Vlasic en Premier League, où il n'a pas trouvé le bonheur.
En 2017, il avait quitté le centre de formation du Hajduk Split pour rejoindre le FC Everton pour onze millions d'euros, mais avait été cédé à Moscou après seulement une saison et 19 matchs (deux buts, une passe décisive). Là-bas, le joueur de 28 ans a été un pilier de l'équipe pendant des années et a totalisé 54 participations à des buts (33 buts, 21 passes décisives) en 108 matchs ; à West Ham, il a rarement dépassé le rôle de remplaçant.
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Outre l'intérêt du BVB : l'Eintracht Francfort et l'AS Rome seraient également sur les traces de Vlasic
Il en va autrement à Turin. Vlasic y est désormais même vice-capitaine et a figuré dans le onze de départ à chaque match de championnat. Cette saison, il totalise huit buts et cinq passes décisives en 33 matches officiels. Outre son poste d'attaquant central, Vlasic peut également évoluer en tant que demi-attaquant ou ailier gauche. Un profil très similaire à celui de Brandt, qui s'apprête à quitter le club.
On sait depuis plusieurs semaines que le joueur de 29 ans quittera le Borussia Dortmund sept ans après son transfert de 25 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen. Bien que Brandt ait toujours affiché de solides statistiques au BVB, notamment en tant que buteur fiable, il était depuis un certain temps déjà critiqué, en particulier par les supporters de Dortmund, en raison de ses performances irrégulières et de son attitude apathique, notamment en matière de travail défensif. En 300 matches officiels disputés à ce jour pour le BVB, Brandt a été directement impliqué dans 125 buts (56 buts, 69 passes décisives).
Vlasic, quant à lui, est toujours en lutte contre la relégation avec Turin, où il est, aux côtés de Giovanni Simeone, le joueur le plus important de l'attaque des « Granata ». L'avance sur la zone de relégation est de six points.
Le BVB ne serait toutefois pas le seul à s'intéresser à lui. En Bundesliga, l'Eintracht Francfort aurait également Vlasic dans son viseur. Selon Tuttosport, l'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, serait quant à lui un grand admirateur de Vlasic. On peut toutefois se demander si Gasperini conservera encore longtemps son poste d'entraîneur dans la capitale italienne.
Julian Brandt et Nikola Vlasic : données de performance et statistiques
Joueurs Matchs Buts Passes décisives Nikola Vlasic 414 70 63 Julian Brandt 583 134 147