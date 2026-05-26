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Le chaos coûte cher au Real Madrid : José Mourinho pourrait revenir plus cher que prévu

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Selon plusieurs médias, José Mourinho serait sur le point de reprendre les rênes du Real Madrid. Mais son recrutement va coûter très cher au club madrilène.

Selon Bild et la chaîne RTP, la clause de résiliation du contrat de Mourinho avec Benfica est arrivée à échéance. 

Selon ces sources, le Real Madrid aurait pu recruter l’entraîneur pour sept millions d’euros, mais en raison des turbulences des dernières semaines, le délai est expiré mardi. Le coût du technicien de 63 ans s’élèverait désormais à pas moins de 14 millions d’euros. Mourinho est en réalité sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027.

  • Lors d’une conférence de presse retentissante mi-mai, le président Florentino Pérez a d’abord vertement réprimandé les représentants de la presse, évoquant une « campagne de dénigrement » contre le club, avant de convoquer de nouvelles élections à la présidence. Pour la première fois, un adversaire, Enrique Riquelme, a officiellement brigué son poste.

    Selon Bild, l’arrivée de José Mourinho, initialement prévue pour le lundi de Pentecôte, est gelée dans l’attente du résultat du scrutin. À Lisbonne, on estime toutefois que « The Special One » reviendra cet été sur le banc merengue pour un deuxième mandat, après sa première expérience de 2010 à 2013. 

    Pour le remplacer, Benfica compterait sur Marco Silva, actuellement à Fulham, dont le contrat expire cet été. Avec les Cottagers, l’entraîneur portugais a conclu la dernière saison à la onzième place de la Premier League.

    Après un passage mitigé à Fenerbahçe, le technicien portugais avait pris les commandes de Benfica en septembre dernier, mais il n’a pas réussi à offrir le titre au club lisboète malgré une saison d’invaincu en championnat. C’est finalement le FC Porto qui a été sacré champion, après avoir éliminé Mourinho et Benfica en quarts de finale de la Coupe de Portugal. En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée dès le tour intermédiaire, face au Real Madrid, comme un symbole.

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  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRIDAFP

    Le Real Madrid sombre dans le chaos sous la houlette d’Arbeloa

    Malgré leur qualification en Ligue des champions aux dépens de « Mou » et de Benfica, les Merengues n’ont pas connu une saison faste. Des dissensions internes avec les cadres de l’équipe ont précipité le départ de Xabi Alonso après seulement quelques mois à son poste, suite à la défaite en finale de la Supercoupe contre Barcelone mi-janvier. L’intérim de son successeur, Álvaro Arbeloa, a tourné au fiasco quelques jours plus tard.

    Le club est éliminé dès les huitièmes de finale de la Copa del Rey par Albacete, commet plusieurs erreurs grossières en Liga et se fait distancer par le FC Barcelone dans la course au titre. En Ligue des champions, l’équipe s’incline en quarts de finale face au FC Bayern en avril. Le départ d’Arbeloa en fin de saison devient alors inévitable. 

    L’entraîneur intérimaire n’a pas réussi à instaurer la moindre structure ni à calmer un vestiaire miné par les tensions. En mai, des révélations sur des altercations violentes entre joueurs – notamment entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde – ont jeté de l’huile sur le feu, tout comme le dossier Kylian Mbappé, transformant le vestiaire en véritable poudrière. 

    Mourinho aura donc du pain sur la planche à son retour sur le banc madrilène.