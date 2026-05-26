Le chaos coûte cher au Real Madrid : José Mourinho pourrait revenir plus cher que prévu

Lors d’une conférence de presse retentissante mi-mai, le président Florentino Pérez a d’abord vertement réprimandé les représentants de la presse, évoquant une « campagne de dénigrement » contre le club, avant de convoquer de nouvelles élections à la présidence. Pour la première fois, un adversaire, Enrique Riquelme, a officiellement brigué son poste.

Selon Bild, l’arrivée de José Mourinho, initialement prévue pour le lundi de Pentecôte, est gelée dans l’attente du résultat du scrutin. À Lisbonne, on estime toutefois que « The Special One » reviendra cet été sur le banc merengue pour un deuxième mandat, après sa première expérience de 2010 à 2013.

Pour le remplacer, Benfica compterait sur Marco Silva, actuellement à Fulham, dont le contrat expire cet été. Avec les Cottagers, l’entraîneur portugais a conclu la dernière saison à la onzième place de la Premier League.

Après un passage mitigé à Fenerbahçe, le technicien portugais avait pris les commandes de Benfica en septembre dernier, mais il n’a pas réussi à offrir le titre au club lisboète malgré une saison d’invaincu en championnat. C’est finalement le FC Porto qui a été sacré champion, après avoir éliminé Mourinho et Benfica en quarts de finale de la Coupe de Portugal. En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée dès le tour intermédiaire, face au Real Madrid, comme un symbole.