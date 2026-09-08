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Le cauchemar de Liverpool ressuscite sa carrière : Klopp dans une situation délicate

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Loris Karius vit un début différent dans sa carrière après de longues années de déclin, le gardien de Schalke ayant retrouvé son niveau et son nom étant de nouveau évoqué pour rejoindre la sélection allemande, au moment où Jürgen Klopp dirige l'équipe nationale pour la première fois.

Le retour de Karius ne peut être dissocié de la nuit la plus douloureuse de sa carrière, lorsqu'il a commis deux erreurs décisives lors de la finale de la Ligue des champions 2018 face au Real Madrid, contribuant à la défaite de Liverpool sur le score de 3-1.

Le gardien avait pleuré après le match et présenté ses excuses aux supporters, avant que des examens médicaux, auxquels il s'est soumis quelques jours plus tard, ne révèlent qu'il souffrait d'une commotion cérébrale, tandis que Klopp a confirmé par la suite que cette blessure avait peut-être affecté sa performance.

  • De l'effondrement à Schalke

    Après cette finale, la carrière de Karius a connu un net déclin, notamment après l'arrivée d'Alisson à Liverpool, le gardien allemand enchaînant alors une série de prêts et d'expériences qui ne lui ont pas apporté la stabilité recherchée.

    Mais le joueur de 33 ans a trouvé une nouvelle opportunité avec Schalke, dont il a été l'un des éléments les plus en vue lors de son retour en deuxième division allemande. La saison dernière, il a gardé ses cages inviolées lors de 13 matches sur 30, tandis que Schalke n'a encaissé que 31 buts, s'offrant ainsi la meilleure défense de la deuxième division.

    Karius a également entamé la saison actuelle de belle manière, repoussant 14 tirs lors des deux premières journées, avant de garder sa cage inviolée face au Bayern Munich, lors d'un match nul 0-0, en réalisant plusieurs arrêts décisifs devant Harry Kane, ce qui lui a valu de larges éloges.

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  • Klopp face à une décision difficile

    Le retour de Karius a coïncidé avec la prise en main de la sélection allemande par Klopp, qui connaît bien le gardien depuis qu'il l'a recruté à Liverpool en 2016 et en a fait un titulaire. Il a également vécu à ses côtés les détails de la finale de 2018 et l'effondrement de sa carrière qui a suivi.

    Bien que Karius n'ait disputé aucun match international avec l'équipe première, Oliver Kahn et Roman Weidenfeller estiment que sa convocation est devenue réaliste, tandis que Jur Molder, le directeur sportif de Schalke, a décrit son niveau face au Bayern comme étant digne de la sélection.

    Le chemin ne sera pas facile, après la retraite de Manuel Neuer, en présence de noms comme Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel et Oliver Baumann, ainsi que de talents émergents tels que Jonas Urbig et Noah Atubolu.

    Malgré tout, l'absence d'un gardien numéro un clairement établi pour la sélection offre à Karius une véritable opportunité, selon un rapport publié par le site Tribuna.

    La question demeure : Klopp donnera-t-il au gardien qui fut le « cauchemar » de Liverpool lors d'une de ces nuits historiques une nouvelle chance d'écrire une fin différente à l'histoire qui avait commencé par le désastre de la finale de la Ligue des champions ?

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