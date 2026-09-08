Loris Karius vit un début différent dans sa carrière après de longues années de déclin, le gardien de Schalke ayant retrouvé son niveau et son nom étant de nouveau évoqué pour rejoindre la sélection allemande, au moment où Jürgen Klopp dirige l'équipe nationale pour la première fois.

Le retour de Karius ne peut être dissocié de la nuit la plus douloureuse de sa carrière, lorsqu'il a commis deux erreurs décisives lors de la finale de la Ligue des champions 2018 face au Real Madrid, contribuant à la défaite de Liverpool sur le score de 3-1.

Le gardien avait pleuré après le match et présenté ses excuses aux supporters, avant que des examens médicaux, auxquels il s'est soumis quelques jours plus tard, ne révèlent qu'il souffrait d'une commotion cérébrale, tandis que Klopp a confirmé par la suite que cette blessure avait peut-être affecté sa performance.