Nico Schlotterbeck aurait finalement reçu une offre concrète de la part d'un grand club dont le nom n'a pas été divulgué. C'est ce que rapporte Sky. Selon cette source, Liverpool, Manchester United ou le Real Madrid avaient certes manifesté leur intérêt auparavant, mais celui-ci était plutôt vague. La situation aurait désormais changé, du moins pour l'un de ces clubs.
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Le BVB risque d'être confronté à un dilemme de taille : Nico Schlotterbeck aurait reçu une offre concrète de transfert
Lors d'une apparition dans la zone mixte à l'occasion du match amical opposant l'équipe nationale allemande au Ghana lundi, Schlotterbeck avait balayé d'un revers de main les rumeurs concernant une prolongation imminente de son contrat avec le BVB, et ce en termes on ne peut plus clairs.
Bild et Sky avaient auparavant affirmé que Schlotterbeck prolongerait son contrat, qui court jusqu'en 2027, après son retour de l'équipe nationale allemande, précisant que tout était réglé à l'exception des derniers détails. « Nous n'en sommes malheureusement pas là. J'ai longuement négocié avec Sebastian (Kehl, ndlr), qui n'est plus là aujourd'hui », a déclaré Schlotterbeck.
Selon Sky, une rencontre aurait eu lieu mercredi avec le successeur de Kehl, Ole Book, au cours de laquelle Schlotterbeck aurait voulu améliorer en sa faveur les conditions négociées avec Kehl. Le défenseur central souhaiterait ainsi renégocier son salaire et surtout sa clause de départ.
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Le BVB se trouve face à un dilemme dans l'affaire Schlotterbeck
Le BVB aurait proposé à Schlotterbeck un salaire annuel de 14 millions d'euros et lui aurait garanti une clause de départ de 60 millions d'euros. Schlotterbeck souhaiterait désormais obtenir que cette clause puisse être activée dès cet été.
Si les positions devaient se durcir sur ces points, le BVB risquerait bel et bien de se retrouver face à un scénario catastrophe dans l'affaire Schlotterbeck. Si le joueur de 26 ans décidait de ne pas prolonger son contrat, le BVB aurait l'embarras du choix.
Soit perdre Schlotterbeck sans indemnité de transfert à l'été 2027, soit laisser partir le pilier de la défense dès l'été prochain pour une somme relativement modique. Celle-ci ne s'élèverait, dans ce scénario, qu'à 30 à 35 millions d'euros. La clause de départ que Schlotterbeck aurait exigée serait alors plus judicieuse sur le plan économique.
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Poker au BVB : Kovac soutient Schlotterbeck et reste confiant
Il ne semblerait toutefois pas y avoir de tensions au sein du BVB, malgré les négociations contractuelles toujours en cours. Jeudi, lors de la conférence de presse précédant le déplacement de Dortmund au VfB Stuttgart, l'entraîneur Niko Kovac a en tout cas ostensiblement pris la défense de Schlotterbeck, qu'il n'a en aucun cas tenu pour responsable du battage médiatique de ces derniers jours.
« Je ne pense pas que Schlotti ait fait les gros titres, mais plutôt ceux qui ont publié et diffusé des informations qui n'étaient pas tout à fait exactes. Le club le sait, Schlotti le sait, et il a tout à fait le droit de clarifier cela », a déclaré Kovac. Seul le fait que Schlotterbeck ait laissé entendre que les négociations avaient subi un revers en raison du départ de Kehl a été qualifié de « malheureux » par Kovac.
L'entraîneur s'est également montré à nouveau confiant quant à l'acceptation par Schlotterbeck de l'offre de prolongation anticipée de contrat. « Je suis moi-même très optimiste et je le resterai. C'est un très bon joueur. Un joueur dont nous avons besoin et que nous aimons tous. Nous ferons tout pour qu'il reste avec nous », a-t-il déclaré.
Nico Schlotterbeck : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes BVB 154 10 18 26 SC Fribourg 56 4 2 8 Union Berlin 17 2 - 3