Le BVB risque d'être confronté à un dilemme de taille : Nico Schlotterbeck aurait reçu une offre concrète de transfert

Lors d'une apparition dans la zone mixte à l'occasion du match amical opposant l'équipe nationale allemande au Ghana lundi, Schlotterbeck avait balayé d'un revers de main les rumeurs concernant une prolongation imminente de son contrat avec le BVB, et ce en termes on ne peut plus clairs.

Bild et Sky avaient auparavant affirmé que Schlotterbeck prolongerait son contrat, qui court jusqu'en 2027, après son retour de l'équipe nationale allemande, précisant que tout était réglé à l'exception des derniers détails. « Nous n'en sommes malheureusement pas là. J'ai longuement négocié avec Sebastian (Kehl, ndlr), qui n'est plus là aujourd'hui », a déclaré Schlotterbeck.

Selon Sky, une rencontre aurait eu lieu mercredi avec le successeur de Kehl, Ole Book, au cours de laquelle Schlotterbeck aurait voulu améliorer en sa faveur les conditions négociées avec Kehl. Le défenseur central souhaiterait ainsi renégocier son salaire et surtout sa clause de départ.