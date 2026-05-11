Selon Bild, le BVB disposerait des « meilleures chances » de recruter le jeune prodige Kennet Eichhorn. Cette avance serait principalement due à une rencontre entre le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, et le joueur de 16 ans.
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Le BVB aurait « les meilleures chances » : un plan de transfert spectaculaire dévoilé par Kennet Eichhorn
Selon Sport Bild, Eichhorn ne se sentait pas totalement en phase avec le style de jeu du BVB sous les ordres de Niko Kovac et privilégiait alors d’autres destinations, comme Leverkusen ou Leipzig. Depuis, le dossier a évolué. Le Bayern Munich reste en lice, mais kicker évoque des divergences internes sur l’opportunité d’un tel transfert.
Parallèlement, Hertha BSC n’aurait pas encore renoncé à conserver le milieu défensif une saison supplémentaire. Selon Bild, le club berlinois envisagerait de céder Eichhorn l’été prochain grâce à une clause libératoire de douze millions d’euros, tout en le récupérant immédiatement sous forme de prêt.
Toutefois, selon Sport Bild, le joueur exclut toute étape intermédiaire : s’il part cet été, ce sera uniquement pour un club habitué de la Ligue des champions capable de lui offrir un temps de jeu immédiat. Un retour en prêt à Berlin ou une saison dans un club de milieu de tableau est donc à écarter.
À l’inverse, si Eichhorn rejoignait le BVB, les Jaune et Noir pourraient immédiatement s’appuyer sur lui, malgré son jeune âge, pour combler un manque persistant de sentinelle aux côtés de Felix Nmecha.
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Le Hertha BSC espère conserver Eichhorn.
Malgré les incertitudes, le Hertha Berlin espère encore convaincre Eichhorn de prolonger son séjour d’une saison. Le directeur sportif, Benjamin Weber, avance l’argument du « temps de jeu » : « Disposer d’une telle garantie dès son plus jeune âge, c’est ce que nous pouvons mettre dans la balance. C’est un atout que nous mettons dans la balance », a expliqué Weber, tout en rappelant qu’« aucune décision n’a encore été prise » : « Nous sommes en contact avec les parents de Kenny et nous ferons tout pour le convaincre de rester une saison de plus. »
L’entraîneur Stefan Leitl, qui lui prédit « une grande carrière », partage cet optimisme après la victoire 2-1 dimanche face à Greuther Fürth. Contre les Franconiens, menacés de relégation, il a d’ailleurs ouvert son compteur buts en 2. Bundesliga d’une action solitaire de grande classe, inscrivant ainsi son nom dans les annales : à 16 ans, 9 mois et 13 jours, il devient le plus jeune buteur de l’histoire de la deuxième division allemande, améliorant de 52 jours le record de Gunther Reeg datant de 1985.
« Un but incroyable. Il a 16 ans : quels superlatifs n’a-t-on pas déjà utilisés pour ce garçon ? À 16 ans, il joue comme un joueur confirmé de deuxième division et tient le rythme physiquement ; ça en dit long. Un but fantastique, bravo Kenny », s’est enthousiasmé Leitl.