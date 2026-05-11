Le BVB aurait « les meilleures chances » : un plan de transfert spectaculaire dévoilé par Kennet Eichhorn

Selon Sport Bild, Eichhorn ne se sentait pas totalement en phase avec le style de jeu du BVB sous les ordres de Niko Kovac et privilégiait alors d’autres destinations, comme Leverkusen ou Leipzig. Depuis, le dossier a évolué. Le Bayern Munich reste en lice, mais kicker évoque des divergences internes sur l’opportunité d’un tel transfert.

Parallèlement, Hertha BSC n’aurait pas encore renoncé à conserver le milieu défensif une saison supplémentaire. Selon Bild, le club berlinois envisagerait de céder Eichhorn l’été prochain grâce à une clause libératoire de douze millions d’euros, tout en le récupérant immédiatement sous forme de prêt.

Toutefois, selon Sport Bild, le joueur exclut toute étape intermédiaire : s’il part cet été, ce sera uniquement pour un club habitué de la Ligue des champions capable de lui offrir un temps de jeu immédiat. Un retour en prêt à Berlin ou une saison dans un club de milieu de tableau est donc à écarter.

À l’inverse, si Eichhorn rejoignait le BVB, les Jaune et Noir pourraient immédiatement s’appuyer sur lui, malgré son jeune âge, pour combler un manque persistant de sentinelle aux côtés de Felix Nmecha.