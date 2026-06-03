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Le Borussia Dortmund s’intéresse de près au jeune talent du milieu de terrain d’Everton
Dortmund et Stuttgart s'arrachent la jeune pépite d'Everton
Selon SportsBoom, Dortmund aurait ajouté Iroegbunam à sa short-list pour le mercato estival. Le géant de la Bundesliga souhaite renforcer son effectif en vue des défis nationaux et européens et voit en ce milieu de terrain débordant d’énergie le profil idéal. Après une saison de révélation au cours de laquelle il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues et délivré trois passes décisives, le jeune espoir a attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue des champions.
Stuttgart manifeste également un intérêt marqué. Les deux formations allemandes s’apprêtent à passer à l’action dans les prochaines semaines pour tester la détermination d’Everton, qui a toutefois déjà indiqué ne pas vouloir se séparer de son jeune talent.
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Everton maintient sa position ferme concernant l’avenir de son milieu de terrain.
Everton détient actuellement toutes les cartes concernant Iroegbunam, dont le contrat court jusqu’en 2027. Le club de Merseyside articule son avenir à long terme autour de ce milieu de terrain central et a systématiquement repoussé toutes les tentatives des équipes rivales visant à le débaucher. Sous la houlette de l’entraîneur David Moyes, ce jeune talent s’est solidement imposé dans le onze de départ, ayant disputé 18 matches en tant que titulaire cette saison.
Ses progrès physiques et tactiques en font désormais un maillon indispensable. Surtout, le joueur ne cherche pas à forcer un départ : il se sent à l’aise dans son club actuel et privilégie un temps de jeu garanti, élément crucial pour sa progression que Moyes lui a toujours assuré.
Un prix de transfert élevé constitue un obstacle majeur à la finalisation de ce transfert.
Malgré sa réticence à vendre, Everton pourrait se montrer ouvert à la négociation s'il recevait une offre sérieuse et financièrement alléchante. Si les conditions personnelles avec le joueur ne devraient pas poser de problème, compte tenu de ses attentes salariales réalistes, le montant du transfert reste un obstacle de taille. Tout club intéressé devra mettre la main à la poche pour convaincre le club anglais de donner son feu vert à la vente.
Dortmund dispose peut-être des fonds requis, mais le club doit encore décider s’il est prêt à investir une telle somme.
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Quelle sera la prochaine étape pour Iroegbunam et Dortmund ?
Le dossier pourrait se débloquer rapidement alors que le mercato estival entre dans sa phase décisive. Dortmund et Stuttgart s’apprêtent à entrer en contact officiel avec Everton début juillet pour confirmer leur intérêt.
D’ici là, le milieu de terrain poursuivra sa préparation avec son club actuel, en attendant de savoir si les poids lourds de la Bundesliga déposeront une offre officielle.