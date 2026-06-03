Le Borussia Dortmund s’intéresse de près au jeune talent du milieu de terrain d’Everton

Selon SportsBoom, Dortmund aurait ajouté Iroegbunam à sa short-list pour le mercato estival. Le géant de la Bundesliga souhaite renforcer son effectif en vue des défis nationaux et européens et voit en ce milieu de terrain débordant d’énergie le profil idéal. Après une saison de révélation au cours de laquelle il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues et délivré trois passes décisives, le jeune espoir a attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue des champions.

Stuttgart manifeste également un intérêt marqué. Les deux formations allemandes s’apprêtent à passer à l’action dans les prochaines semaines pour tester la détermination d’Everton, qui a toutefois déjà indiqué ne pas vouloir se séparer de son jeune talent.