Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Le bilan des exploits… La Coupe du monde accentue les maux du FC Barcelone

FEATURES
FC Barcelone
LaLiga
Brésil vs Haïti
Brésil
Haïti
Coupe du monde
Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Uruguay vs Cap-Vert
Uruguay
Cap-Vert
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
L. Yamal
Raphinha
F. de Jong
R. Araujo
Espagne
Brésil
Haïti
É.-U.
Pays-Bas
Suède
Uruguay
Cap-Vert
Arabie saoudite

La Coupe du monde vire au cauchemar en Catalogne, et Hans Flick évalue les dégâts.

La Coupe du monde 2026 jette déjà une ombre sur le FC Barcelone. Plusieurs de ses internationaux ont ressenti des problèmes musculaires dès leurs premiers matchs avec leurs sélections, suscitant une inquiétude grandissante chez les responsables techniques et sportifs du club catalan.

Le club catalan a envoyé 16 joueurs sur les terrains américains, canadiens et mexicains, mais, dès les premiers jours, trois d’entre eux ont déjà ressenti des problèmes musculaires, alertant le staff technique et la direction sportive, selon les informations du journal espagnol « Marca ».

Cette série de pépins physiques témoigne de l’effort fourni par les Blaugranas tout au long de la saison dernière pour décrocher le doublé Liga-Supercoupe d’Espagne.

  • Araujo

    Le défenseur uruguayen Ronald Araújo a été le premier touché : il a dû quitter le stage de préparation de sa sélection avant le début du tournoi et rentrer à Barcelone pour suivre un traitement suite à une blessure musculaire au mollet.

    Pour l’instant, il n’a pas disputé la moindre minute sous les ordres de Marcelo Bielsa, ayant déjà manqué le match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, et sa participation à la rencontre suivante face au Cap-Vert reste incertaine. Bielsa a d’ailleurs assumé sa responsabilité dans la blessure du joueur.

    • Publicité

  • De Jong

    Le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong est incertain pour le match des Pays-Bas face à la Suède, après que l’entraîneur Ronald Koeman a annoncé qu’il souffrait d’une gêne à l’abdomen.

    Koeman a expliqué : « Frenkie ressent une gêne dans le bas-ventre. »

    Le milieu de terrain néerlandais avait déjà ressenti cette gêne lors du premier match des Pays-Bas dans le tournoi, contre le Japon le 14 juin, rencontre qu’il avait toutefois disputée dans son intégralité.

  • Raphinha

    Le Brésilien Rafinha a dû céder sa place juste avant la mi-temps du match face à Haïti, lors de la deuxième journée, après avoir ressenti une douleur musculaire à l’arrière de la cuisse droite.

    La CBF a confirmé que le joueur passerait des examens médicaux complémentaires afin de déterminer la nature exacte de la blessure et la durée probable de son indisponibilité, alors que l’on craint que cette blessure n’affecte la suite de sa participation au tournoi.

  • Yamal

    Les inquiétudes ne se limitent pas aux joueurs blessés, puisque Lamine Yamal reste prudent quant à son état physique après la blessure qui l'a écarté des dernières journées de Liga.

    L’ailier a disputé environ vingt minutes face au Cap-Vert et reconnaît ne pas être encore prêt pour un match complet.

    « Je suis prêt à répondre aux attentes de l'entraîneur, mais je ne suis pas encore capable de jouer un match entier », a-t-il déclaré à la télévision espagnole. « Je pense qu'il est encore trop tôt pour jouer 90 minutes, et ce n'est pas nécessaire. Je suis toujours en phase d'adaptation, ce n'est pas le moment idéal pour disputer un match complet. »