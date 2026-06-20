La Coupe du monde 2026 jette déjà une ombre sur le FC Barcelone. Plusieurs de ses internationaux ont ressenti des problèmes musculaires dès leurs premiers matchs avec leurs sélections, suscitant une inquiétude grandissante chez les responsables techniques et sportifs du club catalan.

Le club catalan a envoyé 16 joueurs sur les terrains américains, canadiens et mexicains, mais, dès les premiers jours, trois d’entre eux ont déjà ressenti des problèmes musculaires, alertant le staff technique et la direction sportive, selon les informations du journal espagnol « Marca ».

Cette série de pépins physiques témoigne de l’effort fourni par les Blaugranas tout au long de la saison dernière pour décrocher le doublé Liga-Supercoupe d’Espagne.