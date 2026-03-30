Le Bayern Munich confirme que son arrière gauche partira en transfert libre cet été

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a salué la contribution du défenseur à l'équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Il a souligné que le professionnalisme et la personnalité de Guerreiro en avaient fait un élément essentiel de l'ambiance au sein du vestiaire pendant son passage au club, même pendant les périodes de transition que traversait le géant allemand.

Eberl a déclaré : « Nous tenons à remercier Rapha pour le temps que nous avons passé ensemble : on pouvait toujours compter sur lui sur le terrain, et de plus, les personnes dotées de son caractère enrichissent n’importe quel vestiaire. Les échanges avec lui étaient bons, basés sur la confiance et la compréhension. À présent, nous nous concentrons ensemble sur nos objectifs jusqu’à l’été ; ensemble, nous voulons accomplir bien plus encore. »