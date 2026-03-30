Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich confirme que son arrière gauche partira en transfert libre cet été
Un accord à l'amiable a été conclu pour un départ cet été
Depuis son arrivée au Bayern, l'international portugais s'est révélé être un pilier de l'équipe, aidant le club à remporter à la fois le titre de champion d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne. La décision de se séparer semble s'être faite à l'amiable, les deux parties souhaitant désormais terminer la saison en beauté et décrocher de nouveaux trophées avant que le défenseur chevronné ne fasse ses adieux définitifs.
- Getty Images
Max Eberl rend hommage au vétéran portugais
Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a salué la contribution du défenseur à l'équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Il a souligné que le professionnalisme et la personnalité de Guerreiro en avaient fait un élément essentiel de l'ambiance au sein du vestiaire pendant son passage au club, même pendant les périodes de transition que traversait le géant allemand.
Eberl a déclaré : « Nous tenons à remercier Rapha pour le temps que nous avons passé ensemble : on pouvait toujours compter sur lui sur le terrain, et de plus, les personnes dotées de son caractère enrichissent n’importe quel vestiaire. Les échanges avec lui étaient bons, basés sur la confiance et la compréhension. À présent, nous nous concentrons ensemble sur nos objectifs jusqu’à l’été ; ensemble, nous voulons accomplir bien plus encore. »
Une carrière polyvalente à Munich
Depuis son arrivée, Guerreiro s'est imposé comme un « couteau suisse » pour le staff technique du Bayern. À ce jour, il totalise 89 apparitions pour le club, avec 12 buts et 8 passes décisives à son actif. Sa capacité à s'adapter à différents postes est son plus grand atout : il évolue souvent en tant qu'arrière gauche classique, arrière latéral, voire au cœur du milieu de terrain. Cette saison, il a disputé 23 matches – dont neuf en tant que titulaire – toutes compétitions confondues, et a inscrit quatre buts.
- Getty Images Sport
Pedigree international et perspectives d'avenir
À 32 ans, Guerreiro reste un joueur de haut niveau aux nombreux honneurs, fort d’une expérience considérable au plus haut niveau. Son palmarès international est particulièrement impressionnant, avec 65 sélections et quatre buts pour le Portugal. Il a été un pilier de l’équipe qui a remporté l’Euro 2016 et la première édition de la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019, tout en représentant son pays lors de deux Coupes du monde, en 2018 et en 2022.