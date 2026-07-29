Le Bayern Munich a fermé la porte du marché des transferts estival, se contentant de recruter le Marocain Ismaël Saibari, le jeune Allemand Nathaniel Brown, ainsi que le Sénégalais Bara Saboukou N'Diaye.

Le club bavarois a également mis un terme au flot de rumeurs qui a entouré l'équipe au cours des dernières semaines, concernant l'avenir de deux stars de l'effectif, Michael Olise et Alphonso Davies.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé que le club avait définitivement bouclé ses transferts estivaux, lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de la nouvelle recrue Nathaniel Brown.

Le Bayern a dépensé cet été un peu plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Saibari, Brown et N'Diaye.