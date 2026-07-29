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Le Bayern ferme le mercato : la question du numéro 11 scelle l'avenir d'Olise

Mercato
M. Olise
A. Davies
N. Brown
France
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Allemagne

Trois joueurs sur la liste des départs : la situation de Davies clarifiée

Le Bayern Munich a fermé la porte du marché des transferts estival, se contentant de recruter le Marocain Ismaël Saibari, le jeune Allemand Nathaniel Brown, ainsi que le Sénégalais Bara Saboukou N'Diaye.

Le club bavarois a également mis un terme au flot de rumeurs qui a entouré l'équipe au cours des dernières semaines, concernant l'avenir de deux stars de l'effectif, Michael Olise et Alphonso Davies.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé que le club avait définitivement bouclé ses transferts estivaux, lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de la nouvelle recrue Nathaniel Brown.

Le Bayern a dépensé cet été un peu plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Saibari, Brown et N'Diaye.

  • Les raisons du transfert de Brown

    Eberl a déclaré : « Je souriais à chaque fois que je lisais les rumeurs de transferts cet été. Nous avons bouclé les dossiers de Nathaniel Brown et Ismaël Sibari très rapidement, et je pensais qu'il était clair que nous en avions terminé avec les recrutements. Je souriais devant les noms qui nous étaient associés, car ces rumeurs n'avaient absolument aucun rapport avec la réalité, à 0 %. »

    Le directeur sportif a évoqué les raisons du recrutement de Brown, en affirmant : « Nathaniel (Brown) est originaire de la ville d'Amberg, en Bavière. Pendant la Coupe du monde, nous avons vu clairement ce qu'il était capable d'apporter. Il a beaucoup progressé avec l'Eintracht Francfort, et il possède une grande intelligence dans la lecture du jeu. L'avenir lui appartient, et lorsque l'occasion de le recruter s'est présentée, il fallait la saisir. C'est un joueur d'une polyvalence remarquable. »

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  • Le départ d'Alphonso Davies ? Une réponse tranchée

    À l'inverse, Eberl a totalement écarté l'idée d'un départ d'Alphonso Davies lors de la période de transferts actuelle, après que ses problèmes physiques durant le parcours de la sélection du Canada en Coupe du monde ont suscité des spéculations sur la volonté du club bavarois de le remplacer par l'international allemand Nathaniel Brown.

    Il a déclaré : « Je peux confirmer qu'un transfert d'Alphonso Davies est exclu. Konrad Laimer et Josip Stanisic ont couvert le poste d'arrière gauche en cas de besoin, et avec la présence de Luis Diaz, Arijon Ibrahimovic, Nathaniel Brown et Davies, nous disposons de suffisamment d'options sur le côté gauche. »

    Eberl a également confirmé ce qui avait été évoqué précédemment concernant le renoncement du Bayern à son plan initial de recruter un nouvel ailier gauche, expliquant : « Nous souhaitions au départ renforcer offensivement le côté gauche, mais nous ne l'avons pas fait. Nous sommes devenus plus flexibles grâce à Ismaïl Jakobs et Brown. »

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  • Les rumeurs autour d'Olise et un trio sur la liste des départs

    Le dirigeant du Bayern Munich a également évoqué les informations qui liaient Michael Olise au Real Madrid, affirmant que le joueur ne songe pas à un départ.

    Il a déclaré : « Nous sommes restés en contact avec Michael tout au long de la Coupe du monde. Nous lui avons demandé s'il souhaitait porter le numéro 11 comme il le fait avec sa sélection nationale, mais il a préféré conserver le numéro 17. Les rumeurs ont persisté, mais elles sont sans fondement. Il reviendra normalement après ses vacances, et nous sommes très heureux d'avoir un joueur comme lui. »

    Dans un autre registre, Eberl a réaffirmé que le Portugais João Palhinha n'entre pas dans les plans du club pour la nouvelle saison, tout comme Sacha Boey et Bryan Zaragoza, après que lui et le joueur avaient tenu des déclarations divergentes à la suite de la défaite du Bayern face au Wehen Wiesbaden lors de son premier match amical de préparation pour la saison.

    Eberl a conclu ses propos en ces termes : « Nous avons trois joueurs ouverts à un départ. Ils n'ont pas d'avenir au Bayern. Et s'ils décident de rester, ce sera difficile, car nous ne les intégrons pas dans nos plans et ils n'auront aucun rôle au sein de l'équipe. Cela vaut pour Sacha Boey, João Palhinha et Bryan Zaragoza. »

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