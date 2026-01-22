Le PSG empile les trophées, soigne son image mondiale, mais perd du terrain là où le football moderne se joue aussi : dans les revenus. Le dernier rapport Deloitte agit comme un rappel brutal des limites structurelles du club parisien.
Le Barça détrône le PSG, le Qatar ne digère pas
Le PSG perd une place dans le classement Deloitte
Ce jeudi, le cabinet Deloitte a publié son étude annuelle sur les clubs ayant généré le plus de revenus sur la saison écoulée. Verdict : Paris glisse d’un rang. Troisième l’an passé, le PSG figure désormais à la quatrième place. Le FC Barcelone, sixième l'an dernier, lui passe devant et reprend son statut de dauphin du Real Madrid. Faut-il rappeler que les Culés retrouvent le podium (deuxième place) pour la première fois depuis la saison 2019-2020.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Real Madrid survole le classement avec 1,161 milliard d’euros. Derrière, le FC Barcelone atteint 974 millions d’euros. Le Bayern Munich suit avec 860 M€. Paris ferme ce quatuor avec 837 M€.
Un détail frappe immédiatement : malgré une saison pleine de succès sportifs, le PSG ne progresse que d’un million d’euros par rapport à l’exercice 2024-2025. Une hausse presque symbolique.
Des droits TV et un stade qui freinent Paris
Deux freins majeurs expliquent ce décrochage. Le premier concerne la Ligue 1. Les droits télévisés, très faibles, pénalisent mécaniquement les clubs français. La conséquence apparaît clairement : ni l’OM ni l’OL ne figurent dans le top 20 mondial.
Le second point touche au stade. Le PSG reste contraint par la configuration actuelle du Parc des Princes. Les recettes billetterie plafonnent. Sans extension, sans rachat, sans nouvelle enceinte, Paris avance avec un plafond de verre.
Le projet de nouveau stade ou d’agrandissement reste bloqué, suspendu aux prochaines élections municipales. Une situation qui crispe sérieusement les décideurs qataris, lassés d’attendre une issue politique.
Le Barça en avance, même sans Camp Nou plein
Le dépassement du PSG par le FC Barcelone ne doit rien au hasard. Les Blaugrana génèrent déjà des revenus massifs alors même que le Camp Nou n’exploite pas encore sa capacité maximale. Une fois l’enceinte pleinement opérationnelle, l’écart pourrait encore se creuser.
Même avec un stade flambant neuf, Paris aurait du mal à rivaliser durablement avec le Real Madrid et le Barça. Ces deux institutions bénéficient d’une puissance historique, commerciale et touristique difficile à rattraper.
Le message de Deloitte reste limpide : sans évolution structurelle, le PSG risque de stagner financièrement, peu importe les titres.