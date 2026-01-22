Le Barça détrône le PSG, le Qatar ne digère pas

Ce jeudi, le cabinet Deloitte a publié son étude annuelle sur les clubs ayant généré le plus de revenus sur la saison écoulée. Verdict : Paris glisse d’un rang. Troisième l’an passé, le PSG figure désormais à la quatrième place. Le FC Barcelone, sixième l'an dernier, lui passe devant et reprend son statut de dauphin du Real Madrid. Faut-il rappeler que les Culés retrouvent le podium (deuxième place) pour la première fois depuis la saison 2019-2020.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Real Madrid survole le classement avec 1,161 milliard d’euros. Derrière, le FC Barcelone atteint 974 millions d’euros. Le Bayern Munich suit avec 860 M€. Paris ferme ce quatuor avec 837 M€.

Un détail frappe immédiatement : malgré une saison pleine de succès sportifs, le PSG ne progresse que d’un million d’euros par rapport à l’exercice 2024-2025. Une hausse presque symbolique.