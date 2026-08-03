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Larry Berg, copropriétaire du LAFC, élu prochain commissaire de la MLS, succédera à Don Garber après 27 ans de mandat
- AFP
Réunions de haut niveau
La décision a été prise lundi après une série de réunions de haut niveau à New York. Des propriétaires représentant les 30 clubs de MLS ont participé au vote, avec une majorité qualifiée des deux tiers, soit 20 voix, nécessaire pour que Berg soit élu. Il deviendra le troisième commissioner de l’histoire de la ligue, même si le calendrier de la transition après Garber n’a pas encore été annoncé. Berg devra vendre sa participation dans le LAFC et prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.
La ligue a confirmé la nomination de Berg dans un communiqué :
« Major League Soccer a annoncé aujourd’hui que Larry Berg a été nommé prochain commissioner de la ligue. Berg, copropriétaire-gérant du Los Angeles Football Club (LAFC) et coprésident du comité sportif et des compétitions de la Major League Soccer, a été choisi à l’issue d’un vaste processus de planification de la succession mené par le conseil des gouverneurs de la MLS, avec Korn Ferry, CAA et The Miles Group comme conseillers tout au long de la recherche. Berg sera officiellement présenté le 4 août au siège de la MLS à Midtown Manhattan et prendra ses fonctions de commissioner le 1er janvier 2027 », peut-on lire.
- ZUMA Press Wire
Un solide bagage dans le football
Berg semble être le candidat idéal pour succéder à Garber, grâce à un CV solide en MLS. Il est actuellement coprésident du comité sportif et des compétitions, et aurait bénéficié d’un soutien important du conseil d’administration ces dernières semaines, grâce à ses solides relations à travers la ligue. Il aurait joué un rôle important dans la mise en œuvre de ce qu’on appelle la MLS 3.0, une vaste série de changements visant à propulser la ligue dans l’ère moderne. Sa proximité avec ces changements faisait de lui le favori pour le poste.
« Je suis honoré de diriger la Major League Soccer dans sa prochaine ère, a déclaré Berg dans un communiqué. Grâce à la vision et à l’engagement de tant de personnes, la Major League Soccer a connu un immense succès, mais je pense que nos plus grandes opportunités sont encore devant nous. Nous avons une occasion extraordinaire de renforcer la qualité de notre compétition, de développer davantage de joueurs de classe mondiale, d’approfondir notre lien avec les supporters et de continuer à élever la place de la Major League Soccer dans le football mondial. Avec nos propriétaires, nos clubs, nos joueurs, nos partenaires, nos supporters et le personnel de la ligue, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend. »
- MLS Soccer
L’héritage de Garber
Garber restera dans les mémoires comme un commissaire qui a fait entrer la MLS dans son ère moderne. Ancien dirigeant de premier plan de la NFL, Garber a pris ses fonctions en 1999. À l’époque, la MLS ne comptait que 12 franchises. Elles sont désormais 30, la plupart évoluant dans des stades spécifiquement dédiés au football.
Garber a remporté des succès majeurs en obtenant l’arrivée de la légende anglaise David Beckham, puis des changements dans les règles encadrant les effectifs. Plus récemment, sous sa direction, la MLS a annoncé un passage à un calendrier automne-printemps à partir de la saison 2027-2028. Le contrat de l’actuel commissaire expire en 2027, et il a confié à SBJ qu’il comptait rester en place « dans une certaine mesure » jusqu’au terme de son contrat. La ligue a annoncé que Garber occupera le poste de commissaire jusqu’à la fin de la saison, avant de devenir président de la ligue pour le reste de son contrat.
Les défis auxquels Berg est confronté
Le nouveau commissaire ne manquera pas de dossiers à traiter à l’aube d’une nouvelle ère pour la MLS. Si Garber a vu le vote en faveur d’un calendrier automne-printemps être approuvé, ce sera à Berg de veiller à ce que ce changement d’ampleur soit mis en place sans accroc. Il en va de même pour les discussions évoquées autour d’un assouplissement des règles relatives aux effectifs. Les propriétaires se sont réunis à Charlotte avant le All-Star Game pour discuter d’éventuels ajustements, notamment la suppression de systèmes de contrôle des effectifs ultra-spécifiques qui obligent souvent les clubs de MLS à réduire leurs budgets.
Se pose aussi la question d’une convention collective imminente. L’actuelle CBA expire le 31 janvier 2028. Tout changement majeur apporté à la ligue, en particulier concernant les salaires des joueurs, devra assurément être effectué dans le cadre des négociations de la CBA
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