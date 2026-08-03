La décision a été prise lundi après une série de réunions de haut niveau à New York. Des propriétaires représentant les 30 clubs de MLS ont participé au vote, avec une majorité qualifiée des deux tiers, soit 20 voix, nécessaire pour que Berg soit élu. Il deviendra le troisième commissioner de l’histoire de la ligue, même si le calendrier de la transition après Garber n’a pas encore été annoncé. Berg devra vendre sa participation dans le LAFC et prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.

La ligue a confirmé la nomination de Berg dans un communiqué :

« Major League Soccer a annoncé aujourd’hui que Larry Berg a été nommé prochain commissioner de la ligue. Berg, copropriétaire-gérant du Los Angeles Football Club (LAFC) et coprésident du comité sportif et des compétitions de la Major League Soccer, a été choisi à l’issue d’un vaste processus de planification de la succession mené par le conseil des gouverneurs de la MLS, avec Korn Ferry, CAA et The Miles Group comme conseillers tout au long de la recherche. Berg sera officiellement présenté le 4 août au siège de la MLS à Midtown Manhattan et prendra ses fonctions de commissioner le 1er janvier 2027 », peut-on lire.