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Mark Doyle

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Lamine Yamal et Lionel Messi : du bain de bébé à la lutte pour le titre de « GOAT » ?

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Il a encore frappé ! Un an après être devenu le premier joueur à remporter deux fois le titre NXGN, Lamine Yamal arrive en tête du classement annuel de GOAL des meilleurs adolescents du football mondial pour la troisième fois consécutive. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que l'issue du vote de 2026 ne faisait l'objet d'aucun doute. Yamal n'est plus seulement le jeune joueur le plus talentueux du football actuel. C'est aussi le joueur le plus talentueux, point barre.

Harry Kane et Kylian Mbappé sont peut-être en tête dans la course au Ballon d'Or de cette année, mais Yamal, âgé de 18 ans, leur talonne de près et défie toute logique semaine après semaine. Comme l'a déjà dit Bukayo Saka : « Honnêtement, quand on voit ce qu'il accomplit à son âge, que dire ?... Il est incroyable. Ce n'est pas normal. Personne ne fait ça. » Pas même Lionel Messi, en fait.

On hésite toujours à évoquer le plus grand joueur de tous les temps dans une conversation sur le potentiel de Yamal. Cela semble injuste, surtout quand on voit combien de jeunes ont déjà craqué sous la pression d’être présentés comme « le nouveau Messi ». Le fait est, cependant, que les comparaisons sont désormais tout à fait inévitables, car les similitudes sont frappantes.

Nous parlons de deux petits ailiers droits gauchers capables de déjouer les arrières latéraux à partir d’un arrêt sur place d’un simple mouvement d’épaule ou d’une accélération fulgurante – c’est pourquoi Yamal est, tout comme Messi avant lui, devenu une star mondiale avec Barcelone avant d’avoir 20 ans. Ce qui est vraiment remarquable, cependant, c'est que l'Espagnol est encore plus avancé que Messi au même âge, ce qui ne peut que soulever une question qui aurait autrefois été considérée comme sacrilège : Yamal pourrait-il finir par rivaliser avec son idole pour le titre de meilleur joueur de tous les temps ?

  • L'élu

    Le talent prodigieux de Messi était, bien sûr, évident dès son plus jeune âge. L'ancien directeur sportif du FC Barcelone, Carles Rexach, était tellement déterminé à recruter le natif de Rosario qu'il a convaincu Messi, alors âgé de 13 ans, de signer un contrat sur une serviette de table dans un club de tennis en Catalogne, le 14 décembre 2000.

    Il n'avait d'ailleurs que 18 ans lorsqu'il a remporté sa première Ligue des champions, et même s'il a manqué la victoire en finale contre Arsenal après avoir subi une grave blessure aux ischio-jambiers lors du match retour des huitièmes de finale contre Chelsea, Messi avait déjà fait suffisamment pour mériter une nomination au Ballon d'Or 2006.

    En 2024, cependant, Yamal, alors âgé de 17 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à être présélectionné pour le prix individuel le plus prestigieux du football, et a finalement terminé huitième du vote. En septembre dernier, il n'a été devancé pour la première place que par Ousmane Dembélé, qui avait joué un rôle de premier plan dans le triplé historique du Paris Saint-Germain.

    À ce stade, Yamal avait déjà endossé le maillot n° 10 que Messi avait porté avec tant de brio pendant 13 de ses 17 saisons couronnées de trophées à Barcelone – et on avait vraiment l'impression que Yamal était l'élu.


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  • « Messi, c'est Maradona au quotidien »

    Le sort s'était cruellement acharné sur le précédent détenteur du maillot de Messi, Ansu Fati, victime d'une succession de blessures, mais le destin a toujours semblé sourire à Yamal.

    Son accession au trône était presque prédestinée, Messi ayant en effet désigné Yamal, alors âgé de quatre mois, comme son successeur lors d’une séance photo désormais célèbre remontant à 2007.

    Pourtant, si Yamal est désormais largement reconnu comme le digne successeur du roi du Camp Nou, la grande question est de savoir s’il pourra réellement égaler le niveau d’excellence sans précédent et durable du huit fois vainqueur du Ballon d’Or.

    Car c'est la constance de Messi qui le distingue de tous les autres joueurs de l'histoire. Personne n'a jamais joué à un tel niveau – au plus haut niveau – pendant une période aussi longue. Comme l'a dit un jour Jorge Valdano, vainqueur de la Coupe du monde 1986 : « Maradona était Maradona parfois. Messi est Maradona tous les jours. »

    Le plus fou, bien sûr, c'est que Messi n'en a pas encore fini. Il a franchi la barre des 900 buts la semaine dernière et, même s'il fêtera ses 39 ans en juin, l'as de l'Inter Miami devrait désormais mener l'Argentine à la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord – quatre ans après avoir couronné sa carrière en remportant enfin le trophée au Qatar, après avoir enchaîné les performances envoûtantes à un âge où la plupart des joueurs ont déjà pris leur retraite.

  • Un sens du jeu hors pair

    Messi possède évidemment de très, très nombreuses qualités, mais c'est son intelligence qui est la clé de son incroyable longévité.

    Pour commencer, il a eu la bonne idée de prendre soin de son corps du mieux qu'il pouvait après avoir subi plusieurs blessures musculaires inquiétantes au début de sa carrière. On pourrait certainement affirmer que Ronaldinho et Neymar étaient tous deux encore plus doués naturellement que Messi, mais aucun des deux Brésiliens ne possédait une discipline ou un dévouement comparable à ceux de Messi.

    Mais le QI footballistique inégalé de Messi lui a également permis de faire évoluer son jeu alors que l'âge commençait à lui faire perdre la vitesse qui lui permettait autrefois de semer ses défenseurs. Par conséquent, Messi utilise désormais son placement plutôt que sa vitesse pour se créer suffisamment d'espace afin de faire opérer sa magie avec son pied gauche, véritable baguette magique.

    En effet, alors que les autres foncent sur le terrain à toute vitesse dans un jeu moderne de plus en plus athlétique et frénétique, Messi est devenu célèbre pour le temps qu’il passe à marcher entre les attaques. Pourquoi ? Parce qu’il possède une capacité presque unique à comprendre le déroulement d’un match – et ainsi à le plier à sa volonté.

    « Nous autres, on joue au football », a dit un jour Javier Mascherano. « Mais Messi le contrôle. »

  • Un joueur de haut niveau

    Fabio Capello fait partie de ceux qui ont fait valoir que Yamal n'a pas encore démontré le même niveau de « génie » que Messi – mais cela n'a rien d'étonnant pour un joueur aussi jeune. Comme l'a d'ailleurs souligné Messi lui-même, Yamal est « en pleine phase de croissance, et il continuera à progresser en tant que joueur et à enrichir son jeu, tout comme je l'ai fait ».

    Ce que Yamal a déjà démontré, cependant, c'est une capacité véritablement extraordinaire à gérer une pression intense, qu'elle vienne des médias ou des adversaires.

    L'ancien entraîneur du Barça, Xavi, a souligné à plusieurs reprises que la prise de décision de l'adolescent était absolument stupéfiante pour quelqu'un d'aussi jeune, tandis que l'actuel entraîneur des Catalans, Hansi Flick, affirme qu'il considère presque comme acquis, à ce stade, que plus le match est important, mieux Yamal joue.

    Par exemple, lors de l’épique demi-finale de Ligue des champions de la saison dernière contre l’Inter, Yamal a été absolument exceptionnel lors des deux matches – malgré le fait que Simone Inzaghi ait estimé qu’il n’avait d’autre choix que de le marquer à trois contre un face à un « phénomène » qui ne se produit qu’une fois tous les 50 ans.

    Yamal ressemblait assurément à un jeune Messi lorsqu’il se faufilait à plusieurs reprises entre des défenseurs de classe mondiale, et lorsqu’il a remis le Barça dans le match à Montjuïc grâce à un superbe but en solo, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à marquer en demi-finale de Ligue des champions, à 17 ans et 291 jours. Pour replacer cela dans son contexte, Messi n’avait disputé qu’un seul match dans cette compétition au même âge.

    De plus, grâce à son penalty tiré avec son sang-froid habituel lors de la victoire écrasante contre Newcastle en huitièmes de finale la semaine dernière, Yamal a détrôné Mbappé en tant que plus jeune joueur à atteindre les 10 buts dans l'histoire de la compétition. Messi avait déjà 21 ans lorsqu’il a atteint la barre des dix buts...


  • Le favori pour le Ballon d'Or

    Comme si cela méritait d’être rappelé, Yamal a également connu un début de carrière internationale plus brillant que Messi. Ce lycéen maigrichon aux bagues n’était pas seulement membre de l’équipe espagnole vainqueur de l’Euro 2024 ; il en était la vedette.

    Entre deux devoirs, le jeune homme alors âgé de 16 ans a donné à des joueurs comme Adrien Rabiot des leçons qu’ils ne sont pas près d’oublier, et même s’il sera à nouveau pris pour cible lors de la Coupe du monde cet été, il est en réalité mieux placé pour briller lors de la phase finale que ne l’était Messi lorsqu’il s’est rendu en Allemagne avec l’Argentine en 2006.

    Messi a marqué lors de ses débuts dans le tournoi, contre la Serbie-et-Monténégro, mais il n’a été titulaire qu’une seule fois et est resté sur le banc pendant toute la frustrante défaite de son pays en quarts de finale face au pays hôte.

    Yamal, en revanche, est le meilleur joueur de l'équipe la mieux classée au monde à l'heure actuelle, le talent générationnel sur lequel la formidable équipe de Luis de la Fuentes compte pour trouver l'inspiration individuelle – et le favori précoce pour remporter le Ballon d'or.

    Messi pourrait bien avoir son mot à dire à ce sujet, bien sûr – d’autant plus que l’Argentine doit affronter l’Espagne en finale. S’il menait son pays à une deuxième Coupe du monde consécutive, son héritage deviendrait impossible à égaler, et encore moins à surpasser. À vrai dire, c’est probablement déjà le cas – mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, Yamal a au moins les qualités requises pour entrer dans le débat sur le plus grand joueur de tous les temps.

  • Les défis à venir

    Mais tout ne se jouera pas sur ce qui se passera cet été. Ce qui comptera, c'est ce qui se passera au cours de la prochaine décennie – et probablement même celle d'après –, car Messi n'a cessé de battre des records depuis que Yamal est né.

    Il faut un caractère bien particulier pour supporter les rigueurs du football professionnel pendant une période aussi longue – et surtout quand on a une cible dans le dos à chaque match.

    La situation risque d’ailleurs de devenir de plus en plus difficile dans les années à venir, compte tenu de l’intensité croissante du jeu lui-même et de la pression médiatique à laquelle sont soumises les superstars.

    On voit déjà de plus en plus de couverture médiatique négative sur le comportement de Yamal, sur et en dehors du terrain, et on ne peut pas nier que son statut de célébrité pourrait entraver ses espoirs de devenir l’un des plus grands. Comme l’a dit Messi lui-même : « Ça dépend maintenant de Yamal et de nombreux facteurs externes, car c’est comme ça que fonctionne le football de nos jours. »

    Le talent est toutefois indéniable, et même si Yamal affirme lui-même que rattraper Messi est « impossible », on ne peut nier que le triple vainqueur du NXGN est déjà bien plus avancé sur la voie de la légende que ne l’était le GOAT à 18 ans – et cela mérite en soi d’être célébré.

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