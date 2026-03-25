Lamine Yamal et Lionel Messi : du bain de bébé à la lutte pour le titre de « GOAT » ?

Harry Kane et Kylian Mbappé sont peut-être en tête dans la course au Ballon d'Or de cette année, mais Yamal, âgé de 18 ans, leur talonne de près et défie toute logique semaine après semaine. Comme l'a déjà dit Bukayo Saka : « Honnêtement, quand on voit ce qu'il accomplit à son âge, que dire ?... Il est incroyable. Ce n'est pas normal. Personne ne fait ça. » Pas même Lionel Messi, en fait.

On hésite toujours à évoquer le plus grand joueur de tous les temps dans une conversation sur le potentiel de Yamal. Cela semble injuste, surtout quand on voit combien de jeunes ont déjà craqué sous la pression d’être présentés comme « le nouveau Messi ». Le fait est, cependant, que les comparaisons sont désormais tout à fait inévitables, car les similitudes sont frappantes.

Nous parlons de deux petits ailiers droits gauchers capables de déjouer les arrières latéraux à partir d’un arrêt sur place d’un simple mouvement d’épaule ou d’une accélération fulgurante – c’est pourquoi Yamal est, tout comme Messi avant lui, devenu une star mondiale avec Barcelone avant d’avoir 20 ans. Ce qui est vraiment remarquable, cependant, c'est que l'Espagnol est encore plus avancé que Messi au même âge, ce qui ne peut que soulever une question qui aurait autrefois été considérée comme sacrilège : Yamal pourrait-il finir par rivaliser avec son idole pour le titre de meilleur joueur de tous les temps ?