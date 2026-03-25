Getty Images Sport
Traduit par
Lamine Yamal écarté alors qu'Ivan Rakitic désigne le joueur le plus décisif de Barcelone
Raphinha plutôt que Yamal et Pedri
Dans une saison où l'attention s'est rarement détournée des exploits record de la jeune sensation Yamal, Rakitic a apporté un éclairage différent sur la hiérarchie au sein du FC Barcelone. L'ancien international croate, héros du triomphe du club en Ligue des champions 2015, a insisté sur le fait que l'ailier brésilien Raphinha est actuellement le membre le plus indispensable de l'équipe. Tout en reconnaissant l'immense talent des jeunes stars, Rakitic a souligné que la contribution globale du joueur de 29 ans était le facteur décisif.
- Getty
Ce qui fait toute la différence
S'exprimant à la veille du choc de Liga contre l'Atlético de Madrid, le 4 avril, Rakitic a affirmé qu'il existait une nette différence dans la qualité globale du Barça selon que Raphinha soit présent ou non.
« Tout bien considéré, il me semble être celui qui contrôle le plus son équipe en ce moment », a expliqué Rakitic à Mundo Deportivolors du tournoi « Legends Trophy » à Milan. « Bien sûr, on parle beaucoup de Pedri, de Lamine Yamal, mais je pense qu’il y a un Barça avec Raphinha et un Barça sans lui. »
Des tensions autour du jeune prodige
Les propos de Rakitic coïncident avec une période de tension inhabituelle pour Yamal. Le joueur de 18 ans s'est récemment montré visiblement en colère après avoir été remplacé dans les dernières minutes d'une victoire serrée contre le Rayo Vallecano, le Diario Sport rapportant qu'il aurait déclaré : « Toujours moi… c'est fou. » Des tensions auraient éclaté entre Yamal et l'entraîneur du Barça, Flick, bien que l'Allemand ait publiquement insisté sur le fait qu'il n'avait aucun problème avec l'un de ses joueurs vedettes.
- AFP
Le choc de la Ligue des champions approche à grands pas
Barcelone affrontera également l'Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir déjà été éliminé de la Copa del Rey par l'équipe de Diego Simeone. Ce duel mettra une nouvelle fois à l'épreuve le sens tactique de Flick face à la ténacité chevronnée de Simeone. Rakitic, qui sait exactement ce qu'il faut pour réussir sur la scène européenne, s'attend à une véritable partie d'échecs tactique entre les deux entraîneurs lorsqu'ils se retrouveront après la trêve internationale.
« C'est toujours difficile, ce sont des équipes qui se connaissent très bien », a ajouté Rakitic. « Je pense que Hansi Flick, tout comme Simeone, va bien préparer ses équipes. Je pense que nous allons assister à un superbe match de Ligue des champions. J'espère que le Barça se qualifiera, mais je pense que ça va être assez difficile. »