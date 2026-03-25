Lamine Yamal écarté alors qu'Ivan Rakitic désigne le joueur le plus décisif de Barcelone

S'exprimant à la veille du choc de Liga contre l'Atlético de Madrid, le 4 avril, Rakitic a affirmé qu'il existait une nette différence dans la qualité globale du Barça selon que Raphinha soit présent ou non.

« Tout bien considéré, il me semble être celui qui contrôle le plus son équipe en ce moment », a expliqué Rakitic à Mundo Deportivolors du tournoi « Legends Trophy » à Milan. « Bien sûr, on parle beaucoup de Pedri, de Lamine Yamal, mais je pense qu’il y a un Barça avec Raphinha et un Barça sans lui. »