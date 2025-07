Lamine Yamal au cœur d’un gros scandale, la justice interpelée

Une fête d'anniversaire vire à la polémique nationale : Lamine Yamal se retrouve dans la tourmente, et la justice pourrait bien s'en mêler.

Pour ses 18 ans, Lamine Yamal aurait pu espérer souffler ses bougies dans la discrétion. C’est pourtant un tout autre scénario qui s’écrit aujourd’hui, bien loin du rêve d’un jeune prodige du FC Barcelone. En cause : une célébration privée qui fait grand bruit, et une dénonciation publique d’une association défendant les droits des personnes atteintes de nanisme. Désormais, l’affaire prend une ampleur qui dépasse le simple cadre médiatique et pourrait même entraîner des conséquences juridiques.