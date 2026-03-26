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La star de Liverpool, Alexis Mac Allister, dévoile une nouvelle coupe de cheveux radicale à son arrivée au sein de la sélection argentine
Mac Allister fait sensation avec sa coupe en brosse
L'ancien joueur de Brighton a troqué sa coupe habituelle pour une coupe en brosse très courte. Il a partagé cette transformation sur Instagram, accompagnée d'une légende indiquant « Tel père, tel fils », en taguant son père, l'ancien footballeur professionnel Carlos Mac Allister.
Cette nouvelle survient à un moment chargé pour le milieu de terrain, qui fait partie des 13 joueurs de Liverpool actuellement en déplacement pendant la trêve internationale. Alors que le match très attendu de la Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne a été annulé en raison de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, Mac Allister reste concentré sur les prochains rendez-vous de son équipe nationale. Les champions du monde en titre s'apprêtent désormais à affronter la Mauritanie et la Zambie lors de matchs amicaux, alors qu'ils poursuivent leur préparation pour la Coupe du monde 2026.
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Les coéquipiers réagissent à cette transformation
Les coéquipiers de Mac Allister à Liverpool n'ont pas tardé à se précipiter dans la section des commentaires. Ryan Gravenberch a répondu par une série d'émojis rieurs, tandis que Curtis Jones a ajouté : « Un gars sympa. » Ibrahima Konaté, qui n'est pas étranger lui-même au look crâne rasé, a manifesté son approbation en publiant un emoji en forme de cœur.
Incertitude quant à l'avenir d'Anfield
Malgré son statut de pilier du milieu de terrain de Liverpool sous les ordres d’Arne Slot, les rumeurs concernant l’avenir à long terme de Mac Allister continuent de circuler. Selon certaines informations, le Real Madrid suivrait de près le numéro 10 de Liverpool, d’autant plus que les Reds traversent une période de transition. Son père, Carlos, a récemment indiqué qu’ils « attendaient toujours une offre de renouvellement de contrat » et qu’ils étaient impatients de connaître les projets futurs du club.
Au sujet de son parcours professionnel, le milieu de terrain a confié au streamer La Agusneta : « Je suis devenu papa et on commence à redéfinir ses priorités. Et peut-être que ce n’est pas si égoïste que ça de ne faire que ce que je veux. » Il a également exprimé le désir sentimental de retourner un jour à ses racines, déclarant : « J’adorerais retourner à l’Argentinos Juniors parce que mon père et mes frères y ont tous grandi et nous leur en sommes reconnaissants. Et puis, bien sûr, à Boca à un moment donné. »
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Et maintenant ?
Pour l'instant, Mac Allister privilégie la réussite internationale avant de revenir dans le Merseyside. Depuis son arrivée à Anfield en 2023 et après avoir hérité du maillot numéro 10 de Sadio Mané, l'Argentin a été au cœur de l'évolution de l'équipe. Reste à voir si sa nouvelle coupe de cheveux annonce un nouveau départ pour ses performances, l'Argentin étant l'une des nombreuses stars de Liverpool à avoir essuyé des critiques au cours d'une saison 2025-2026 frustrante.
Il devrait toutefois faire partie de la sélection finale de l'Argentine pour la Coupe du monde, alors que l'équipe se prépare à défendre son titre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.