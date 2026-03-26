La star de Liverpool, Alexis Mac Allister, dévoile une nouvelle coupe de cheveux radicale à son arrivée au sein de la sélection argentine

Malgré son statut de pilier du milieu de terrain de Liverpool sous les ordres d’Arne Slot, les rumeurs concernant l’avenir à long terme de Mac Allister continuent de circuler. Selon certaines informations, le Real Madrid suivrait de près le numéro 10 de Liverpool, d’autant plus que les Reds traversent une période de transition. Son père, Carlos, a récemment indiqué qu’ils « attendaient toujours une offre de renouvellement de contrat » et qu’ils étaient impatients de connaître les projets futurs du club.

Au sujet de son parcours professionnel, le milieu de terrain a confié au streamer La Agusneta : « Je suis devenu papa et on commence à redéfinir ses priorités. Et peut-être que ce n’est pas si égoïste que ça de ne faire que ce que je veux. » Il a également exprimé le désir sentimental de retourner un jour à ses racines, déclarant : « J’adorerais retourner à l’Argentinos Juniors parce que mon père et mes frères y ont tous grandi et nous leur en sommes reconnaissants. Et puis, bien sûr, à Boca à un moment donné. »