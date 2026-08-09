Les Giallorossi sont frustrés dans leur quête de renforts offensifs cet été, en particulier après avoir vu leur cible prioritaire, Garnacho, leur filer entre les doigts. La Roma était considérée comme la favorite pour s’attacher les services de l’international argentin une fois que Chelsea l’a rendu disponible pour un transfert, mais l’ailier a finalement choisi de rejoindre Aston Villa dans le cadre d’un prêt initial d’une saison.

Avec la piste Garnacho désormais définitivement refermée, le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, a identifié Gittens comme une alternative crédible pour renforcer la créativité de l’effectif, selon La Gazzetta dello Sport, via Tuttomercato. Le jeune international anglais se retrouve dans une situation similaire à celle de Garnacho à Stamford Bridge, après avoir eu du mal à s’imposer comme titulaire lors de sa première saison. Le média ajoute que la Roma pourrait explorer la piste d’un prêt pour l’ancien espoir du Borussia Dortmund.



