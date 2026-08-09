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La Roma vise un attaquant surprise de Chelsea comme plan B après l’échec de sa piste Alejandro Garnacho
La Roma se tourne vers Gittens après le refus de Garnacho
Les Giallorossi sont frustrés dans leur quête de renforts offensifs cet été, en particulier après avoir vu leur cible prioritaire, Garnacho, leur filer entre les doigts. La Roma était considérée comme la favorite pour s’attacher les services de l’international argentin une fois que Chelsea l’a rendu disponible pour un transfert, mais l’ailier a finalement choisi de rejoindre Aston Villa dans le cadre d’un prêt initial d’une saison.
Avec la piste Garnacho désormais définitivement refermée, le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, a identifié Gittens comme une alternative crédible pour renforcer la créativité de l’effectif, selon La Gazzetta dello Sport, via Tuttomercato. Le jeune international anglais se retrouve dans une situation similaire à celle de Garnacho à Stamford Bridge, après avoir eu du mal à s’imposer comme titulaire lors de sa première saison. Le média ajoute que la Roma pourrait explorer la piste d’un prêt pour l’ancien espoir du Borussia Dortmund.
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La recherche désespérée de créativité de Gasperini
Gasperini ferait pression sur la direction de la Roma pour finaliser le recrutement d’un attaquant côté gauche avant le coup d’envoi de la saison face à la Fiorentina, le 24 août. L’entraîneur recherche un joueur créatif capable de repiquer depuis l’aile, de créer des supériorités numériques et de maintenir une forte intensité au pressing. La quête d’un ailier de très haut niveau s’inscrit dans une refonte offensive plus large au Stadio Olimpico, où le club cherche à s’appuyer sur son impressionnante place dans le top 4 de la saison dernière.
Chelsea va-t-il changer de position pour Gittens ?
Arrivé à Chelsea l’été dernier dans le cadre d’un transfert de 52 millions de livres sterling, Gittens a connu une première saison compliquée, marquée par une forme irrégulière et une grave blessure aux ischio-jambiers. Le joueur de 22 ans n’a inscrit qu’un but et délivré cinq passes décisives en 27 matches avant d’être contraint de déclarer forfait. Si le Daily Mail rapportait en juin que le club comptait rester patient dans son développement, cette position pourrait évoluer après que Xabi Alonso a déboursé un montant record de 117 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant de couloir gauche Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa.
Gittens est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la récente victoire 3-0 de Chelsea en pré-saison contre l’AC Milan, ce qui souligne sa position précaire dans l’effectif. Sans football européen pour offrir des possibilités de rotation cette saison, le club londonien pourrait être davantage enclin à autoriser un départ afin de faciliter son développement.
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Obstacles financiers et cibles alternatives
Malgré ses plans ambitieux, la Roma doit surmonter d’importants obstacles financiers pour mener à bien sa campagne de recrutement. Le club a refroidi son intérêt pour Antonio Nusa, du RB Leipzig, car l’évaluation à 60 millions d’euros du club allemand a été jugée trop élevée. Ce prix s’étant révélé prohibitif, la Roma s’est tournée vers une option plus abordable avec Malick Fofana, de l’Olympique lyonnais. Le Belge est très apprécié malgré une saison marquée par les blessures, et si Lyon réclame environ 45 millions d’euros, la Roma espère négocier un montant inférieur. À l’approche de la date limite du mercato, la pression est sur D’Amico pour apporter les renforts demandés par Gasperini.
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