La légende du football roumain Mircea Lucescu s'éteint à l'âge de 80 ans

Lucescu est resté farouchement dévoué à son métier jusqu’à ses derniers jours. De retour à la tête de l’équipe nationale roumaine en août 2024, il avait pour objectif de mettre fin à une absence de 28 ans en Coupe du monde. À 80 ans, il est devenu le sélectionneur le plus âgé à diriger une équipe nationale lors d’un match officiel, lors de la défaite 1-0 contre la Turquie en barrage le mois dernier. Il est tombé malade dans les vestiaires peu après, ce qui l’a contraint à démissionner. Dans une interview poignante accordée en 2010 à Gazeta Sporturilor, il avait déclaré : « Mourir sur le terrain est la plus belle chose qui puisse arriver à un entraîneur. J'aimerais mourir sur le terrain. Cela signifie que l'on a tout vécu au cœur de la bataille. »