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La légende du football roumain Mircea Lucescu s'éteint à l'âge de 80 ans
Disparition d'une figure emblématique du pays
Comme l'ont rapporté l'Associated Press et le site roumain Golazo.ro, l'hôpital universitaire d'urgence de Bucarest a confirmé mardi le décès de Mircea Lucescu. Le vétéran des bancs de touche était hospitalisé depuis fin mars et avait été victime d'une crise cardiaque vendredi. L'hôpital a publié un communiqué complet rendant hommage à son héritage : « Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026, vers 20 h 30, le décès de M. MIRCEA LUCESCU a été constaté. M. Mircea Lucescu était l'un des entraîneurs et joueurs de football roumains les plus titrés, le premier à avoir qualifié l'équipe nationale roumaine pour un Championnat d'Europe, en 1984. Des générations entières de Roumains ont grandi avec son image dans leur cœur, comme un symbole national. Que Dieu ait son âme ! »
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Une campagne finale qui a battu tous les records
Lucescu est resté farouchement dévoué à son métier jusqu’à ses derniers jours. De retour à la tête de l’équipe nationale roumaine en août 2024, il avait pour objectif de mettre fin à une absence de 28 ans en Coupe du monde. À 80 ans, il est devenu le sélectionneur le plus âgé à diriger une équipe nationale lors d’un match officiel, lors de la défaite 1-0 contre la Turquie en barrage le mois dernier. Il est tombé malade dans les vestiaires peu après, ce qui l’a contraint à démissionner. Dans une interview poignante accordée en 2010 à Gazeta Sporturilor, il avait déclaré : « Mourir sur le terrain est la plus belle chose qui puisse arriver à un entraîneur. J'aimerais mourir sur le terrain. Cela signifie que l'on a tout vécu au cœur de la bataille. »
Une domination sans partage parmi les clubs européens
Au cours d'une carrière d'entraîneur qui s'est étendue sur plus de quatre décennies, il a remporté 35 titres majeurs, ce qui le place en troisième position au classement historique, derrière Sir Alex Ferguson et Pep Guardiola. Le Shakhtar Donetsk compte huit titres de champion d'Ukraine et une Coupe de l'UEFA à son actif, acquis au cours de son légendaire mandat de 12 ans. De plus, le Dinamo Bucarest a remporté des titres nationaux sous sa houlette, tout comme le Rapid Bucarest, Galatasaray, Besiktas, le Zenit et le Dinamo Kiev. Il est le seul entraîneur à avoir remporté des trophées avec sept clubs différents. Ses équipes ont toujours affiché une philosophie de jeu attractive et offensive, consolidant son statut de brillant tacticien capable de s'adapter à diverses cultures footballistiques.
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Une carrière de joueur remarquable
Avant de laisser une empreinte indélébile sur le banc des entraîneurs, il a connu une brillante carrière de joueur, principalement en tant qu’ailier. Le Dinamo Bucarest compte sept titres de champion à son palmarès, auxquels il a largement contribué sur le terrain. Au niveau international, il a disputé 64 sélections avec la Roumanie et a notamment été capitaine de l'équipe lors de la Coupe du monde 1970, où elle a affronté des adversaires emblématiques tels que l'Angleterre et le Brésil. De ses débuts en tant que joueur à ses exploits d'entraîneur qui ont battu des records, sa passion inébranlable pour le football garantit que son héritage perdurera pendant des générations en Roumanie et au-delà.