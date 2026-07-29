La faille du projet marocain : Lekjaa tire la sonnette d'alarme

Lors d'un atelier préparatoire à la saison sportive 2026-2027, Lekjaa a déclaré, au cours d'une réunion avec les entraîneurs du championnat professionnel et les membres de la direction technique nationale, que la réalité du championnat local était devenue différente des époques précédentes, lorsque les clubs marocains constituaient la principale source de joueurs pour les sélections nationales.

Il a expliqué que la récente participation du Maroc à la Coupe du monde aux États-Unis reflétait cet écart, la représentation du championnat local au sein de la sélection s'étant limitée à deux gardiens remplaçants, tandis que les clubs étrangers ont bénéficié de la participation de la plupart des joueurs internationaux.

Il a ajouté que la base fondamentale des sélections nationales reposait de plus en plus sur les diplômés de l'Académie Mohammed VI de football, aux côtés des joueurs professionnels évoluant dans les championnats européens.

Lekjaa a ensuite critiqué la réalité des compétitions locales, affirmant que les matches du championnat s'étaient transformés en un terrain de protestations et d'accusations mutuelles au sujet de l'arbitrage et du dépôt de plaintes, au lieu de se concentrer sur le développement du niveau technique.

Il a également mis en garde contre le fait que l'accumulation des dettes et le déficit financier au sein des clubs avaient entraîné une multiplication des dossiers de litiges devant les commissions juridictionnelles et les commissions d'appel, dont les effets ont atteint la Fédération internationale de football (FIFA), avec une hausse continue du nombre d'affaires liées aux clubs marocains.

Les propos du président de la Fédération n'ont comporté aucun chiffre illustrant l'ampleur de la crise qu'il a évoquée, selon l'information publiée par Radio Mars il y a deux jours.

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