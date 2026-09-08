Les clubs européens ont finalisé leurs listes d’inscription d’effectif pour les compétitions continentales, laissant plusieurs stars de premier plan sur la touche. Les entraîneurs engagés en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Conférence ont dû faire des choix difficiles, dictés par les blessures, les feuilletons liés aux transferts et les limites de taille d’effectif.

Parmi les absents notables figure l’ailier de Liverpool Federico Chiesa, écarté par Andoni Iraola en raison de la forte concurrence des recrues estivales comme Daniel Munoz et Bradley Barcola.

Wataru Endo a lui aussi été exclu de la sélection de Liverpool, James McConnell, 21 ans, lui ayant été préféré au milieu de terrain.