Getty Images Sport
Traduit par
« La décision la plus difficile à prendre ! » : de grandes stars étonnamment écartées des sélections européennes
Des grands noms absents des sélections européennes
Les clubs européens ont finalisé leurs listes d’inscription d’effectif pour les compétitions continentales, laissant plusieurs stars de premier plan sur la touche. Les entraîneurs engagés en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Conférence ont dû faire des choix difficiles, dictés par les blessures, les feuilletons liés aux transferts et les limites de taille d’effectif.
Parmi les absents notables figure l’ailier de Liverpool Federico Chiesa, écarté par Andoni Iraola en raison de la forte concurrence des recrues estivales comme Daniel Munoz et Bradley Barcola.
Wataru Endo a lui aussi été exclu de la sélection de Liverpool, James McConnell, 21 ans, lui ayant été préféré au milieu de terrain.
- Getty Images Sport
Coup dur avec des blessures qui écartent les champions d’Europe
Les blessures expliquent bon nombre des absences les plus marquantes des listes de Ligue des champions de cette saison. Le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy, double vainqueur de la Ligue des champions, a été laissé de côté alors qu'il se remet d'une blessure de longue durée, tandis que Marc Cucurella prend sa place au poste d'arrière gauche.
Le capitaine du Borussia Dortmund, Emre Can, n'en fait pas partie, alors qu'il poursuit sa convalescence après une grave blessure à un ligament contractée en mars.
De même, le talent du FC Barcelone Roony Bardghji et le milieu de Dortmund Giannis Konstantelias ont été écartés après de graves blessures au genou.
Dilemmes de sélection et limites financières
Des contraintes tactiques et réglementaires ont forcé plusieurs clubs à prendre des décisions difficiles concernant des joueurs aptes. L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a décrit comme une décision extrêmement difficile le fait d’écarter Taylor Harwood-Bellis, recrue estivale à 30 millions de livres sterling, tandis que le prometteur Brian Madjo, âgé de 17 ans, a manqué à l’appel en raison des règles d’éligibilité de la liste B.
En Ligue Europa, l’entraîneur de la Juventus Luciano Spalletti s’est passé de Khephren Thuram en raison de problèmes au genou et de restrictions liées à un accord de règlement imposées par l’UEFA.
À Côme, l’entraîneur Cesc Fabregas a laissé de côté Maxence Caqueret afin de respecter le règlement de la compétition.
- PRESSE SPORTS
Les sagas du mercato entraînent des exclusions du groupe
Les retombées du mercato ont également façonné plusieurs listes d’effectif européennes. L’attaquant de Monaco Folarin Balogun suivra les compétitions continentales en spectateur après l’échec, au tout dernier moment, de son transfert à Everton le jour de la date limite.
De son côté, le Bayer Leverkusen a écarté Victor Boniface après son retour d’un prêt au Werder Brême.
Ces stars écartées vont désormais se concentrer sur les compétitions nationales en attendant d’éventuelles possibilités de réinscription au cours de la nouvelle année.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles