Serhou Guirassy souhaite quitter le BVB l'été prochain et prévoit de faire ses adieux à Dortmund. C'est ce que rapporte le journal Bild. Bien que le meilleur buteur des « Noir et Jaune » soit encore sous contrat jusqu'en 2028, il souhaite en tout cas changer d'horizon sur le plan sportif et partir si une offre intéressante se présente.
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La décision concernant le transfert aurait été prise ! Serhou Guirassy crée la surprise au BVB
Selon le journal Bild, l'attaquant vedette de 30 ans susciterait bel et bien de l'intérêt. Fenerbahçe Istanbul, l'AC Milan, des clubs de Premier League et d'Arabie saoudite seraient sur les traces du Guinéen.
Inconvénient pour le BVB : le contrat de Guirassy comporterait une clause libératoire qui pourrait être activée dès cet été, à partir de juillet, pour seulement 35 millions d'euros. Cependant, il a toujours été dit que celle-ci ne s'appliquerait qu'aux clubs européens de très haut niveau, à savoir le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool.
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Départ du BVB : Guirassy souhaiterait signer son dernier gros contrat
Depuis un certain temps déjà, le maintien de Guirassy à Dortmund fait l'objet d'un grand point d'interrogation, malgré son contrat à long terme. Des rumeurs ont circulé à plusieurs reprises selon lesquelles son frère et conseiller, Karamba Guirassy, souhaitait lui offrir le dernier gros contrat de sa carrière. C'est aussi pour cette raison qu'un transfert en Arabie saoudite semblait plausible, car Guirassy pourrait y doubler son salaire annuel au BVB (qui s'élèverait à neuf millions d'euros).
Mais cela ne serait désormais qu'une « priorité secondaire » pour Guirassy, bien que son frère l'ait déjà activement proposé à des clubs de la Saudi Pro League l'été dernier. Un transfert dans le désert n'est certes pas exclu, mais plusieurs clubs européens qui disputeront la Ligue des champions la saison prochaine auraient entre-temps contacté le management du Guinéen. Guirassy figure notamment sur la « liste de souhaits » du Milan, mais il n’est pas le seul attaquant pressenti pour un transfert cet été.
Guirassy est également le meilleur buteur de Dortmund cette saison. En 39 matches officiels, il totalise 18 buts et six passes décisives. Lors de sa première saison au BVB, il avait inscrit 34 buts et délivré neuf passes décisives en 45 matches officiels. À l'été 2024, il avait rejoint le BVB en provenance du VfB Stuttgart pour seulement 18 millions d'euros, grâce à une clause libératoire.
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Successeur de Guirassy au BVB : deux candidats potentiels ont déjà été cités
Le départ imminent de Guirassy place les Schwarzgelben et leur nouveau directeur sportif Ole Book face à un nouveau défi de taille, même si un avant-centre, Fabio Silva, avait déjà été recruté l'été dernier. Le Portugais ne s'est toutefois pas encore révélé être un buteur fiable (1 but, 5 passes décisives).
Selon Sky, l'étoile montante allemande Nicolo Tresoldi serait un candidat pour succéder à Guirassy. Né en Italie, il réalise déjà la meilleure saison de sa jeune carrière. Ce n'est qu'à l'été dernier qu'il a quitté Hanovre 96 pour rejoindre le Club de Bruges, où il a signé un contrat jusqu'en 2029 et a immédiatement fait sensation. En 48 matches officiels, il totalise actuellement 14 buts et cinq passes décisives. Il a également fait ses premiers pas en Ligue des champions et y a déjà démontré son talent (3 buts en 10 matches).
Selon Sky, l'international allemand U21 serait disponible pour un montant de 25 à 30 millions d'euros. Une somme que le BVB pourrait tout à fait se permettre grâce au départ de Guirassy.
Le recrutement de Fisnik Asllani, du TSG Hoffenheim, serait également une option évidente. Selon Bild, son contrat (jusqu'en 2029) comporterait également une clause libératoire de 30 millions d'euros. Avantage pour le BVB : Asllani a fait ses débuts il y a deux ans au SV Elversberg – et celui qui l'avait fait venir là-bas à l'époque et lui avait donné sa chance est aujourd'hui directeur sportif et responsable de la composition de l'effectif du BVB : Ole Book.
Problème : le « club de rêve » d’Asllani, le FC Barcelone, aurait lui aussi le Berlinois d’origine, qui a récemment échoué de manière dramatique avec le Kosovo face à la Turquie lors des barrages de la Coupe du monde, dans son viseur. « Barcelone montre actuellement un intérêt sérieux. Il y a eu des contacts avec les Catalans », a récemment déclaré Ayman Dahmani, l’agent d’Asllani, à Erem News.
À Hoffenheim, Asllani a parfaitement pris le relais de sa saison exceptionnelle à Elversberg et totalise, après 28 matches officiels, neuf buts et huit passes décisives.
Nicolo Tresoldi : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives Hanovre 96 80 14 6 Club de Bruges 48 17 5