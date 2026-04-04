La décision concernant le transfert aurait été prise ! Serhou Guirassy crée la surprise au BVB

Le départ imminent de Guirassy place les Schwarzgelben et leur nouveau directeur sportif Ole Book face à un nouveau défi de taille, même si un avant-centre, Fabio Silva, avait déjà été recruté l'été dernier. Le Portugais ne s'est toutefois pas encore révélé être un buteur fiable (1 but, 5 passes décisives).

Selon Sky, l'étoile montante allemande Nicolo Tresoldi serait un candidat pour succéder à Guirassy. Né en Italie, il réalise déjà la meilleure saison de sa jeune carrière. Ce n'est qu'à l'été dernier qu'il a quitté Hanovre 96 pour rejoindre le Club de Bruges, où il a signé un contrat jusqu'en 2029 et a immédiatement fait sensation. En 48 matches officiels, il totalise actuellement 14 buts et cinq passes décisives. Il a également fait ses premiers pas en Ligue des champions et y a déjà démontré son talent (3 buts en 10 matches).

Selon Sky, l'international allemand U21 serait disponible pour un montant de 25 à 30 millions d'euros. Une somme que le BVB pourrait tout à fait se permettre grâce au départ de Guirassy.

Le recrutement de Fisnik Asllani, du TSG Hoffenheim, serait également une option évidente. Selon Bild, son contrat (jusqu'en 2029) comporterait également une clause libératoire de 30 millions d'euros. Avantage pour le BVB : Asllani a fait ses débuts il y a deux ans au SV Elversberg – et celui qui l'avait fait venir là-bas à l'époque et lui avait donné sa chance est aujourd'hui directeur sportif et responsable de la composition de l'effectif du BVB : Ole Book.

Problème : le « club de rêve » d’Asllani, le FC Barcelone, aurait lui aussi le Berlinois d’origine, qui a récemment échoué de manière dramatique avec le Kosovo face à la Turquie lors des barrages de la Coupe du monde, dans son viseur. « Barcelone montre actuellement un intérêt sérieux. Il y a eu des contacts avec les Catalans », a récemment déclaré Ayman Dahmani, l’agent d’Asllani, à Erem News.

À Hoffenheim, Asllani a parfaitement pris le relais de sa saison exceptionnelle à Elversberg et totalise, après 28 matches officiels, neuf buts et huit passes décisives.