La Coupe du monde des calculs… Des matchs qui suscitent des doutes quant au nouveau système

Tout au long de son histoire, la Coupe du monde a toujours été synonyme de pression énorme, où une seule erreur peut mettre fin à un rêve qui dure depuis quatre ans, et où chaque but est capable de renverser la situation de toute une poule en quelques minutes. C’est pourquoi la dernière journée de la phase de groupes a toujours été synonyme de suspense, de retournements de situation et de calculs complexes qui ne se dénouent qu’au coup de sifflet final.

Mais l’édition 2026, qui accueille pour la première fois 48 équipes, révèle un autre visage : chaque match n’est plus une question de vie ou de mort et le match nul, autrefois redouté, devient parfois l’objectif des deux équipes.

À l’approche de la conclusion de la phase de groupes, des scénarios récurrents interrogent sur le nouveau format : certaines équipes abordent désormais des matchs en sachant qu’un point suffit aux deux camps, que l’attaque représente un risque superflu, et que la défense et la possession deviennent l’option la plus rationnelle.

Ces situations remettent sur le devant de la scène la question posée lors de l’annonce, par la Fédération internationale de football (FIFA), de l’élargissement de la compétition il y a quelques années : l’augmentation du nombre de sélections a-t-elle renforcé le suspense, ou a-t-elle créé un système qui accorde aux équipes une trop grande marge de manœuvre au détriment de l’esprit de compétition ?