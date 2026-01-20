La composition du Real Madrid face à Monaco a fuité : Arbeloa opère trois changements

Pour cette affiche continentale, Arbeloa ne repart pas d’une feuille blanche. Le technicien originaire de Salamanque compte s’appuyer sur les enseignements tirés de la seconde période face à Levante. Plusieurs cadres devraient conserver leur place, mais des ajustements s’imposent. Certains joueurs, décisifs après la pause samedi, se dirigent vers une titularisation logique, tandis que d’autres pourraient céder leur place malgré un statut plus installé.

Le match face à Monaco marque ainsi un tournant. Pas seulement pour le coach, mais pour plusieurs éléments de l’effectif, désormais sous pression à l’approche d’une compétition où chaque détail compte.