Le Real Madrid s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre européen. Ce mardi soir, face à l’AS Monaco, le Santiago Bernabéu découvrira pour la première fois Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène en Ligue des champions. Un rendez-vous symbolique, mais aussi stratégique, puisque l’ancien latéral doit déjà trancher dans son effectif après un match de Liga riche en enseignements contre Levante.
La composition du Real Madrid face à Monaco a fuité : Arbeloa opère trois changements
Un premier test européen pour Arbeloa
Pour cette affiche continentale, Arbeloa ne repart pas d’une feuille blanche. Le technicien originaire de Salamanque compte s’appuyer sur les enseignements tirés de la seconde période face à Levante. Plusieurs cadres devraient conserver leur place, mais des ajustements s’imposent. Certains joueurs, décisifs après la pause samedi, se dirigent vers une titularisation logique, tandis que d’autres pourraient céder leur place malgré un statut plus installé.
Le match face à Monaco marque ainsi un tournant. Pas seulement pour le coach, mais pour plusieurs éléments de l’effectif, désormais sous pression à l’approche d’une compétition où chaque détail compte.
Le casse-tête Valverde-Carvajal sur le côté droit
L’un des principaux débats concerne le flanc droit de la défense. Fede Valverde a souvent dépanné à ce poste, mais la question demeure : restera-t-il en défense ou retrouvera-t-il le cœur du jeu ? Tout dépend de l’état physique de Dani Carvajal. Le capitaine madrilène pourrait effectuer son retour dans le onze, à condition qu’Arbeloa juge le risque mesuré.
Sur le côté opposé, la situation apparaît plus claire. Álvaro Carreras, suspendu, laisse le champ libre à Fran García, pressenti pour débuter face aux Monégasques.
Une défense centrale encore en réflexion
Dans l’axe, Raúl Asencio et Dean Huijsen tiennent la corde. Leur association reste toutefois fragile. La prestation compliquée de Huijsen sous pression au Bernabéu samedi dernier n’est pas passée inaperçue. Si Valverde retrouve le milieu, Aurélien Tchouaméni pourrait reculer d’un cran et intégrer la défense centrale, offrant ainsi une option plus robuste.
Un poste, en revanche, ne suscite aucun doute. Dans les buts, Thibaut Courtois gardera sa place sans discussion.
Güler et Mastantuono rebattent les cartes au milieu
C’est dans l’entrejeu que les changements se montrent les plus visibles. Arda Güler et Franco Mastantuono s’annoncent titulaires, au détriment de Camavinga et de Gonzalo García. Un choix dicté par les faits. Après leur entrée, le Real Madrid a totalement changé de visage contre Levante.
Le Turc devrait évoluer aux côtés de Jude Bellingham et, très probablement, de Tchouaméni. Une configuration qui donne davantage de créativité et de maîtrise dans les temps forts.
Mbappé et Vinicius, la base offensive
Devant, peu de surprises. Franco Mastantuono accompagnera Vinicius et Kylian Mbappé. Le Brésilien reste intouchable dans l’esprit d’Arbeloa, qui l’a rappelé sans détour :
« Vini Jr. sera sur le terrain dès qu'il sera disponible et qu'il donnera le meilleur de lui-même. C'est un joueur extraordinaire et fantastique, et je veux qu'il touche le ballon le plus souvent possible car il est tellement imprévisible. Si je veux avoir une chance de gagner des titres, j'ai besoin de Vinicius sur le terrain, pas en dehors ».
Au total, au moins trois changements se dessinent par rapport au dernier match, voire quatre si Carvajal débute. Verdict attendu ce soir.
La compo attendue du Real Madrid contre Monaco :
Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Fran Garcia - Tchouaméni, Güler, Bellingham - Mastantuono, Vinicius, Mbappé