Lens vs Paris Saint-Germain

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, va faire des changements dans sa compo contre Lens, dimanche.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises ce dimanche avec le Racing Club de Lens à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Un choc 100% Ligue 1 qu'aucune des deux équipes n'a envie de perdre. Du côté du PSG, Luis Enrique a pris des mesures cruciales et va aligner un onze inattendu face aux Sang et Or ce soir.