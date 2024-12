Lens - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lens vs Paris Saint-Germain

Le RC Lens et le Paris Saint-Germain s’affrontent, dimanche, pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Les dernières infos ici.

La Coupe de France s'invite plus tôt que d'habitude cette saison. Alors qu'elle se tient généralement début janvier, les 32ᵉ de finale ont été avancés pour précéder les fêtes de fin d’année, au plus grand bonheur des amateurs de football. Parmi les affiches phares de ce premier tour impliquant les clubs de Ligue 1, le Racing Club de Lens accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 22 décembre à 21h au Stade Bollaert.

Un défi de taille pour Lens avant les fêtes

Les Lensois se retrouvent face à un véritable colosse du football français. Après une performance en demi-teinte en Ligue 1, ce choc représente une belle occasion de briller pour Will Still et ses hommes. Offrir un cadeau de Noël en forme d'exploit à leurs supporters serait le scénario idéal.

Du côté des confrontations directes, Lens n’a pas toujours été dominé par Paris. Lors de leur dernier affrontement en Ligue 1 au Parc des Princes en avril, le PSG s’était imposé (3-1). Cependant, les Sang et Or peuvent se remémorer leur succès 3-1 à Bollaert en janvier 2023. Ces statistiques montrent qu’à domicile, Lens est loin d’être une proie facile pour les Parisiens.

Paris en quête de sérieux pour conserver son titre

Détenant actuellement le trophée, le PSG ne compte pas se laisser surprendre. Fort d'une récente victoire contre l’AS Monaco (2-4) en Ligue 1, le club de la capitale aborde cette rencontre avec confiance. Cependant, le déplacement à Lens, réputé pour son ambiance électrique, pourrait représenter un véritable piège pour les hommes de Luis Enrique.

En quête de renforts avant les prochains tours de la Coupe de France, Paris devra éviter tout relâchement s’il espère voir les 16ᵉ de finale en 2025.

Horaire et lieu du match

Lens - PSG

32e de finale/Coupe de France

Lieu : Stade Bollaert

A 21h française

Les compos probables du match Lens - PSG

Lens : Samba - Frankowski, Danso, Khusanov, Medina - Thomasson, El Aynaoui - Sotoca, Fulgini, Zaroury - Nzola

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Ramos, Doué

Sur quelle chaîne suivre le match Lens - PSG ?

La rencontre entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 22 décembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.