Tensions maximales entre Lyon et Paris ! L’OL dépose une réclamation officielle contre le PSG après le match de dimanche. Voici les détails.

La guerre juridique entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain prend une nouvelle tournure. L’OL a officiellement saisi la commission juridique de la LFP concernant la qualification de Khvicha Kvaratskhelia, qui a disputé la rencontre entre les deux clubs dimanche dernier (victoire 2-3 de Paris). Ce nouvel épisode ne fait qu’alimenter les tensions entre les dirigeants lyonnais et parisiens, qui s’affrontent sur le terrain sportif et juridique.