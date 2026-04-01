L'Italie est en deuil. Pour la troisième fois consécutive, le quadruple champion du monde rate la phase finale de la Coupe du monde de football. Les médias du pays sont consternés. Voici un aperçu de la situation.
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« L'Italie en enfer ! » Le prochain désastre en Coupe du monde s'apparente à une « honte nationale »
Gazzetta dello Sport : « Le cauchemar continue : l'Italie vit sa troisième apocalypse, encore pire que les deux précédentes. L'Italie a perdu le sens du choc, de la catastrophe. L'absence à la Coupe du monde devient la norme. On ne pourra reparler d'une Coupe du monde qu'aux alentours de 2030, seize ans après notre dernière participation. Toute une génération grandit sans avoir jamais vu l'Italie à la Coupe du monde ».
Corriere dello Sport : « L'absence à la Coupe du monde n'est pas seulement un fiasco, mais l'échec de tout un système, une crise structurelle. Cette humiliation montre que les fondations de l'ensemble du projet ne tiennent pas. Tout le mécanisme ne fonctionne plus. Cette défaite met en évidence les problèmes organisationnels et sociaux du football italien ».
Corriere della Sera : « L’Italie a raté la qualification pour la Coupe du monde, et cette fois-ci, il n’y a même plus la colère et l’étonnement qui régnaient il y a huit et quatre ans. Il n’y a plus que de la résignation et de la tristesse, plus que les larmes de Gattuso. Désormais, nos adolescents seront la première génération d’Italiens à grandir sans le souvenir des Azzurri à une Coupe du monde. Nous nous consolons avec Sinner et Antonelli, mais ce n’est pas la même chose ».
Catastrophe à la Coupe du monde : « L'Italie s'enfonce dans un cauchemar sans fin »
La Repubblica : « Une honte nationale ! Vingt ans après la victoire en Coupe du monde à Berlin, Gattuso doit essuyer une humiliation dramatique. La tragédie est désormais devenue une habitude pour l’Italie. Cette défaite n’est pas l’échec d’un projet, mais son absence totale. Elle montre à quel point des ressources ont été gaspillées. »
La Stampa : « Catastrophe ! Depuis la nuit de la Coupe du monde à Berlin, les Azzurri enchaînent les échecs. L'échec de l'Italie devient une routine et reflète la crise sans fin du football italien. L'Italie joue sans identité et mérite d'être éliminée. »
Il Messaggero : « L’Italie en enfer. Les Azzurri subissent une nouvelle humiliation brutale. Un coup de poing au visage d’un pays qui, pour la troisième fois consécutive, ne sera que spectateur d’une Coupe du monde. La petite Bosnie fait la fête et mérite pleinement cette victoire. L’Italie s’enfonce dans un cauchemar sans fin. »