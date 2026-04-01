« L'Italie en enfer ! » Le prochain désastre en Coupe du monde s'apparente à une « honte nationale »

Gazzetta dello Sport : « Le cauchemar continue : l'Italie vit sa troisième apocalypse, encore pire que les deux précédentes. L'Italie a perdu le sens du choc, de la catastrophe. L'absence à la Coupe du monde devient la norme. On ne pourra reparler d'une Coupe du monde qu'aux alentours de 2030, seize ans après notre dernière participation. Toute une génération grandit sans avoir jamais vu l'Italie à la Coupe du monde ».

Corriere dello Sport : « L'absence à la Coupe du monde n'est pas seulement un fiasco, mais l'échec de tout un système, une crise structurelle. Cette humiliation montre que les fondations de l'ensemble du projet ne tiennent pas. Tout le mécanisme ne fonctionne plus. Cette défaite met en évidence les problèmes organisationnels et sociaux du football italien ».

Corriere della Sera : « L’Italie a raté la qualification pour la Coupe du monde, et cette fois-ci, il n’y a même plus la colère et l’étonnement qui régnaient il y a huit et quatre ans. Il n’y a plus que de la résignation et de la tristesse, plus que les larmes de Gattuso. Désormais, nos adolescents seront la première génération d’Italiens à grandir sans le souvenir des Azzurri à une Coupe du monde. Nous nous consolons avec Sinner et Antonelli, mais ce n’est pas la même chose ».