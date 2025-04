C. Ronaldo

Real Madrid vs Real Sociedad

Cristiano Ronaldo et Mbappé entretiennent une relation privilégiée. L’icône portugaise lui a adressé un message fort pour son avenir au Real Madrid.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé suit les traces des plus grandes légendes du club. Son idole de toujours, Cristiano Ronaldo, lui apporte un soutien précieux dans cette transition. Alors qu'il a récemment égalé un record du Portugais, le Français a révélé qu’il échangeait régulièrement avec l’ancien joueur de Manchester United. Et ces discussions ont joué un rôle crucial dans son intégration et sa montée en puissance sous les couleurs madrilènes.