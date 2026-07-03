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Vincent KompanyGetty Images
Christian Guinin et SID

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« L'avenir lui appartient » : le FC Bayern Munich finalise déjà le transfert phare de l'été

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Bayern Munich
Eintracht Francfort
N. Brown

Le FC Bayern Munich a officialisé l’arrivée du latéral gauche Nathaniel Brown, en provenance de l’Eintracht Francfort.

Comme l'a officiellement annoncé vendredi le club le plus titré d'Allemagne, l'international allemand de 23 ans a signé un contrat valable jusqu'au 30 juin 2031 à la Säbener Straße. Selon certaines sources, un montant de 55 millions d'euros serait versé à la SGE à titre d'indemnité de transfert.

  • Brown, l’un des rares joueurs de la sélection allemande à avoir brillé malgré l’élimination précoce de la Mannschaft en Coupe du monde, « a connu une progression fulgurante. Il possède encore un grand potentiel, l’avenir lui appartient », a constaté le directeur sportif Max Eberl. Le défenseur s’est « démarqué » durant le tournoi et « a confirmé les raisons pour lesquelles nous le suivions depuis longtemps ».

    Ce transfert, a ajouté le président du directoire Jan-Christian Dreesen, illustre la volonté des Munichois de « fidéliser très tôt les jeunes joueurs allemands de haut niveau au FC Bayern. Cela a toujours fait partie de notre ADN et cela restera ainsi à l’avenir. »

    Pour Brown, que l’Eintracht avait recruté en 2024 pour trois millions d’euros auprès du 1. FC Nuremberg, c’est un rêve qui se réalise. « L’opportunité de jouer pour ce club compte énormément pour moi et me remplit de fierté. De plus, je suis originaire de Bavière, ce qui rend cette expérience encore plus spéciale », souligne le joueur né à Amberg. Il a « toujours rêvé de disputer les plus grands titres au plus haut niveau ».

    L’entraîneur Vincent Kompany a été un facteur décisif dans son transfert, a poursuivi Brown : c’est surtout l’entraîneur qui lui a « montré comment il me percevait, moi et mon évolution, et qui m’a totalement convaincu ».

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  • Nathaniel Brown avait également reçu des offres de clubs de Premier League.

    Le dossier Brown s’est enlisé ces derniers jours : selon Sky, le Bayern hésitait à conclure un accord pourtant déjà négocié dans son intégralité avec les dirigeants de Francfort.

    Tout était pourtant calé depuis longtemps avec le joueur : le jeune homme de 23 ans aurait même refusé la Premier League pour rejoindre le Bayern. Arsenal, champion d’Angleterre, et Chelsea, champion du monde des clubs, avaient aussi manifesté leur intérêt, en vain.

    Avec Brown, l’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, obtient le renfort polyvalent qu’il réclamait pour le poste d’arrière latéral. Formé à l’origine comme arrière gauche, Brown peut également évoluer à droite dans une défense à quatre ; à Francfort, il a même parfois été aligné comme ailier offensif la saison dernière.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel avenir attend Alphonso Davies au FC Bayern ?

    L’arrivée de ce joueur, qui compte huit sélections en équipe nationale, relance la question de l’avenir d’Alphonso Davies au club. Les nombreux pépins physiques du Canadien au cours des dix-huit derniers mois auraient semé le doute chez les dirigeants du FC Bayern. Fin mai, le magazine « kicker » évoquait même un départ de Davies lors de ce mercato estival.

    Brown, auteur d’une saison remarquable avec un Eintracht Francfort en difficulté, a connu une ascension fulgurante. Toutes compétitions confondues, il a disputé 42 matchs pour la SGE lors de l’exercice 2025/26, inscrivant quatre buts et délivrant six passes décisives.

    Ses performances ont convaincu le sélectionneur Julian Nagelsmann de l’inclure dans la liste pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur place, il a été préféré, un peu à la surprise générale, à David Raum (RB Leipzig) et a été aligné d’entrée lors de trois des quatre matchs, jusqu’à l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay. Lors de la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture, il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

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  • Les ventes record de l'Eintracht Francfort

    Joueurs

    Poste

    Cédé à

    Année

    Indemnité de transfert

    Randal Kolo Muani

    Attaquant

    PSG

    2023

    95 millions d'euros

    Hugo Ekitike

    Attaque

    Liverpool FC

    2025

    95 millions d’euros

    Omar Marmoush

    Attaque

    Manchester City

    2025

    75 millions d’euros

    Luka Jovic

    Attaque

    Real Madrid

    2019

    63 millions d'euros

    Sébastien Haller

    Attaque

    West Ham United

    2019

    50 millions d’euros