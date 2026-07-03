Brown, l’un des rares joueurs de la sélection allemande à avoir brillé malgré l’élimination précoce de la Mannschaft en Coupe du monde, « a connu une progression fulgurante. Il possède encore un grand potentiel, l’avenir lui appartient », a constaté le directeur sportif Max Eberl. Le défenseur s’est « démarqué » durant le tournoi et « a confirmé les raisons pour lesquelles nous le suivions depuis longtemps ».

Ce transfert, a ajouté le président du directoire Jan-Christian Dreesen, illustre la volonté des Munichois de « fidéliser très tôt les jeunes joueurs allemands de haut niveau au FC Bayern. Cela a toujours fait partie de notre ADN et cela restera ainsi à l’avenir. »

Pour Brown, que l’Eintracht avait recruté en 2024 pour trois millions d’euros auprès du 1. FC Nuremberg, c’est un rêve qui se réalise. « L’opportunité de jouer pour ce club compte énormément pour moi et me remplit de fierté. De plus, je suis originaire de Bavière, ce qui rend cette expérience encore plus spéciale », souligne le joueur né à Amberg. Il a « toujours rêvé de disputer les plus grands titres au plus haut niveau ».

L’entraîneur Vincent Kompany a été un facteur décisif dans son transfert, a poursuivi Brown : c’est surtout l’entraîneur qui lui a « montré comment il me percevait, moi et mon évolution, et qui m’a totalement convaincu ».