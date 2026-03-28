L'agent de Romelu Lukaku tente de rétablir le dialogue avec Naples alors que l'attaquant refuse de reprendre l'entraînement

Selon Sky, les représentants de Lukaku seraient en pourparlers avec la direction de Naples afin d’apaiser un conflit naissant entre le joueur et le club. Les tensions se sont considérablement accrues après que l'attaquant de 32 ans a choisi de rester à Anvers pour s'entraîner dans une clinique privée plutôt que de retourner en Italie comme on le lui avait demandé. Selon des informations en provenance d'Italie, l'objectif principal de ces discussions est de veiller à ce que la situation n'entraîne pas de sanctions officielles ni une exclusion à long terme de l'équipe première.

Naples s'éloigne de l'option des sanctions financières pour chercher un terrain d'entente, préférant une résolution pacifique à un ultimatum formel. Les deux parties espèrent parvenir à une solution définitive dans les 72 heures afin de faciliter le retour de Lukaku en Italie.