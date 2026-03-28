AFP
Traduit par
L'agent de Romelu Lukaku tente de rétablir le dialogue avec Naples alors que l'attaquant refuse de reprendre l'entraînement
Un agent intervient pour éviter une sanction disciplinaire
Selon Sky, les représentants de Lukaku seraient en pourparlers avec la direction de Naples afin d’apaiser un conflit naissant entre le joueur et le club. Les tensions se sont considérablement accrues après que l'attaquant de 32 ans a choisi de rester à Anvers pour s'entraîner dans une clinique privée plutôt que de retourner en Italie comme on le lui avait demandé. Selon des informations en provenance d'Italie, l'objectif principal de ces discussions est de veiller à ce que la situation n'entraîne pas de sanctions officielles ni une exclusion à long terme de l'équipe première.
Naples s'éloigne de l'option des sanctions financières pour chercher un terrain d'entente, préférant une résolution pacifique à un ultimatum formel. Les deux parties espèrent parvenir à une solution définitive dans les 72 heures afin de faciliter le retour de Lukaku en Italie.
- Getty Images Sport
Conte et la direction, agacés par l'autogestion
Malgré cette tentative de réconciliation, la frustration au sein du club reste vive. Conte et la direction de Naples auraient été « furieux » contre l'attaquant pour avoir décidé de ne pas se présenter aux séances prévues à Castel Volturno. Alors que Conte était lui-même en congé, comme prévu, son assistant Cristian Stellini a supervisé les entraînements en son absence, et on s'attendait à ce que Lukaku soit présent pour poursuivre son processus de rééducation.
La décision de Lukaku de suivre un programme de récupération privé en Belgique sans autorisation a été considérée comme un manquement à la discipline. Ce manque de coordination a créé une fracture avec Naples que son agent tente désormais désespérément de réparer afin de préserver le rôle de l'attaquant au sein de l'équipe.
Les mauvais résultats accentuent la tension dans ce bras de fer
Ces tensions en dehors du terrain surviennent à un moment extrêmement difficile pour l'international belge, qui a connu jusqu'à présent une saison 2025-2026 désastreuse. Des problèmes persistants aux ischio-jambiers ont limité son temps de jeu, le privant ainsi de rythme et de trame de match. À ce jour, il n'a disputé que 64 minutes réparties sur sept rencontres dans différentes compétitions, ne marquant qu'un seul but.
Ce manque d'impact a été un facteur déterminant dans sa décision de se retirer de l'équipe nationale belge pour les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. Alors que son intention était de profiter de cette pause pour retrouver sa pleine forme physique, le bras de fer qui en a résulté avec Naples n'a fait que compliquer son retour dans le onze de départ. Conte, qui a toujours été un fervent défenseur de l'attaquant, est désormais confronté à un dilemme quant à la manière de réintégrer un joueur qui semble avoir remis en cause son autorité.
- Getty Images Sport
Les implications de la Coupe du monde 2026 pèsent lourdement
Ce différend pourrait compromettre la place de Lukaku au sein de l'équipe nationale belge à l'approche de la Coupe du monde 2026. Si son désaccord avec Naples se traduit par une diminution de son temps de jeu, son statut de meilleur buteur de tous les temps de la Belgique et d'attaquant titulaire pourrait être remis en question.