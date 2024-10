Le Français a déjà marqué de nombreux buts avec le Real, mais le brillant brésilien sera leur principale menace des Merengue lors du Clasico.

Il a fallu au Real Madrid presque trois ans pour s'assurer enfin la signature de Kylian Mbappé. Il était censé rejoindre le club à au moins deux reprises. Il a en outre profité de cet intérêt venu d'Espagne pour s'offrir un immense contrat au Paris Saint-Germain en 2022. Mais c'était un secret de polichinelle que le capitaine de l'équipe de France voulait être un joueur du Madrid. Il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'il ne le devienne.

Bien sûr, Madrid a finalisé le contrat dans des conditions favorables également. Mbappé est leur joueur le mieux payé, mais il ne gagne pas des sommes astronomiques. Dans l'ensemble, cela semble être un bon deal pour les Merengue. Sauf que, les choses pourraient ne pas être parfaites. Selon l'école de pensée à laquelle vous adhérez, il semblait que Madrid signait soit le meilleur, soit le deuxième meilleur finisseur au monde. Erling Haaland aurait son mot à dire dans ce débat.

Mais au lieu de cela, ils pourraient simplement avoir engagé le mauvais gars. C'est parce que Vinicius Jr, leur ailier gauche, est un joueur plus impactant. Mbappé peut marquer les buts et s'attirer la lumière des projecteurs, mais Vinicius, avant de prétendre au premier de ce qui pourrait être de nombreux Ballons d'Or, est meilleur footballeur. Et lors du Clasico à venir de ce samedi, c'est Vinicius, et non Mbappé, qui pourrait faire la différence.