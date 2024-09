Bellingham et Mbappé, un problème de salaire

Le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé son joueur le mieux payé cet été en le recrutant gratuitement du Paris Saint-Germain

Le Bondynois a subi une baisse de salaire importante en France. Cependant, Los Blancos devraient faire savoir qu'il est leur meilleure star, aux côtés de deux autres.

Selon un rapport d'OK Diario, via Sport, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a décidé d'accorder des augmentations de salaire massives à Jude Bellingham et Vinicius Junior, alignant ainsi leurs salaires sur ceux de Kylian Mbappé. Bellingham a été recruté au sommet de l'échelle salariale du Real Madrid, mais il semble que Bellingham et Vinicius gagneront plus à partir de maintenant.

Mbappé gagne actuellement 15 millions d'euros nets pour son salaire de base, tandis que Bellingham et Vinicius sont autour de 10 millions d'euros par an, sur leurs contrats jusqu'en 2029 et 2027 respectivement. Le deuxième plus gros salaire est celui de David Alaba avec 11 millions d'euros.

Le Real Madrid devrait envisager de commencer les négociations avec Vinicius l'été prochain, quand il entrera dans les deux dernières années de son contrat. Le Brésilien a été vivement critiqué ces dernières semaines et l'Arabie Saoudite a été associée à un transfert risqué pour Vinicius. Pour l'instant, rien ne suggère que Vinicius soit intéressé par ce transfert.