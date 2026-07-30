Karim Adeyemi impressionne déjà ses coéquipiers du Barça alors qu’un défenseur voit déjà une bonne relation se développer

Balde n’a pas tardé à saluer la personnalité et les qualités athlétiques de son nouveau coéquipier, affirmant qu’un lien fort commence déjà à se créer entre eux. Revenant sur ses premières impressions, Balde a déclaré : « Il n’est pas ici depuis longtemps, mais durant le peu de temps qu’il a passé ici, j’ai pas mal parlé avec lui. Je pense que nous avons développé une bonne relation.

« Il a l’air d’être quelqu’un de calme. J’espère qu’il pourra beaucoup nous aider pendant la saison, et je suis sûr que ce sera le cas. Il est très rapide. C’est un joueur que je connais depuis un moment, et j’ai été impressionné par sa vitesse. »

Adeyemi ne cache pas son ambition après avoir bouclé son transfert depuis le Borussia Dortmund. L’attaquant est impatient de faire ses preuves sous les ordres de Hansi Flick, un entraîneur qui le connaît bien grâce à leur passage ensemble en équipe nationale d’Allemagne. Lors de sa conférence de presse de présentation, Adeyemi a clairement expliqué que la dimension du club a été un facteur majeur dans sa décision de rejoindre la Liga.

« Les attentes sont élevées. Je rejoins le meilleur club du monde et j’espère montrer à l’entraîneur et aux supporters que je suis un joueur fait pour le Barça... C’est un club comme aucun autre dans le monde », a déclaré Adeyemi.