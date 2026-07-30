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Karim Adeyemi impressionne déjà ses coéquipiers du Barça alors qu’un défenseur voit déjà une bonne relation se développer
Adeyemi réussit des débuts rapides au Barça
L’arrivée d’Adeyemi au Camp Nou a suscité un vif engouement, et il semble que cet enthousiasme soit également partagé dans le vestiaire. Balde, qui suit actuellement un programme d’entraînement spécifique pour retrouver l’intégralité de ses moyens physiques, a participé à une séance de questions-réponses sur la chaîne YouTube officielle du club afin d’évoquer cette nouvelle recrue.
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Balde salue la vitesse effrayante d’Adeyemi
Balde n’a pas tardé à saluer la personnalité et les qualités athlétiques de son nouveau coéquipier, affirmant qu’un lien fort commence déjà à se créer entre eux. Revenant sur ses premières impressions, Balde a déclaré : « Il n’est pas ici depuis longtemps, mais durant le peu de temps qu’il a passé ici, j’ai pas mal parlé avec lui. Je pense que nous avons développé une bonne relation.
« Il a l’air d’être quelqu’un de calme. J’espère qu’il pourra beaucoup nous aider pendant la saison, et je suis sûr que ce sera le cas. Il est très rapide. C’est un joueur que je connais depuis un moment, et j’ai été impressionné par sa vitesse. »
Adeyemi ne cache pas son ambition après avoir bouclé son transfert depuis le Borussia Dortmund. L’attaquant est impatient de faire ses preuves sous les ordres de Hansi Flick, un entraîneur qui le connaît bien grâce à leur passage ensemble en équipe nationale d’Allemagne. Lors de sa conférence de presse de présentation, Adeyemi a clairement expliqué que la dimension du club a été un facteur majeur dans sa décision de rejoindre la Liga.
« Les attentes sont élevées. Je rejoins le meilleur club du monde et j’espère montrer à l’entraîneur et aux supporters que je suis un joueur fait pour le Barça... C’est un club comme aucun autre dans le monde », a déclaré Adeyemi.
Balde se fixe des objectifs ambitieux pour la saison
Si la vitesse d’Adeyemi alimente les discussions au sein du groupe, Balde reste concentré sur son propre parcours alors qu’il poursuit son programme de rééducation. Évoquant ses objectifs pour la nouvelle saison, le latéral gauche de 22 ans a expliqué qu’il cherchait en permanence à faire évoluer son jeu.
« À titre individuel, je veux continuer à m’améliorer et à apprendre, a-t-il déclaré pendant l’entretien. Je suis un joueur très jeune et j’ai une grande marge de progression. Ce sont mes principaux objectifs. Au niveau collectif, je veux continuer sur cette voie, ou même faire encore mieux. Si d’autres titres arrivent, tant mieux. »
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Souvenirs de gloire dans le Clasico et d’idoles
En repensant à sa carrière encore jeune mais déjà riche, Balde est revenu sur les moments qui ont jusqu’ici marqué son parcours en équipe première. Sans surprise, ses temps forts concernent la rivalité féroce avec le Real Madrid, notamment une victoire spectaculaire en championnat et un succès en finale de la Supercoupe d’Espagne.
Interrogé sur son match préféré, Balde a mis en avant « le Clasico avec Xavi, quand Kessie a marqué ». Le défenseur s’est souvenu de l’émotion de cette rencontre, déclarant : « Nous avons gagné à la dernière minute et j’ai pu délivrer la passe décisive à Kessie. » Il a également cité un but contre Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne comme son préféré sur le plan personnel.
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